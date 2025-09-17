Sreda, 17. 9. 2025, 12.31
50 minut
Julija Navalna: Imamo dokaz, da so Alekseja zastrupili
Vdova pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, Julija Navalna, je sporočila, da so tuji laboratorijski testi bioloških vzorcev, pridobljenih od njenega moža, pokazali, da so ga zastrupili.
47-letni Aleksej Navalni je nenadoma umrl 16. februarja 2024 v ruskem zaporu na skrajnem severu Rusije, s čimer je opozicija ostala brez svojega najbolj karizmatičnega in priljubljenega voditelja.
Njegova žena Julija je večkrat obtožila Rusijo, da ga je ubila, kar Kremelj zavrača kot neumnost.
Julija je na družbenem omrežju X v videoposnetku povedala, da so biološki material Navalnega leta 2024 pretihotapili v tujino, kjer sta ga pregledala dva laboratorija.
"Ta laboratorija v dveh različnih državah sta prišla do istega zaključka: Alekseja so umorili. Natančneje: zastrupili so ga," je dejala Navalna.
Zahtevala je, da laboratorija objavita svoje ugotovitve o tem, kar je imenovala "neprijetna resnica", ob tem pa ni navedla, kakšen strup so odkrili v laboratorijih. Znova je zavrnila navedbe ruskih preiskovalcev, da je njej mož umrl zaradi kombinacije bolezni.
Julija Navalna in Aleksej Navalni