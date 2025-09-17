Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Julija Navalna: Imamo dokaz, da so Alekseja zastrupili

Julija Navalna | Njegova družina in številni drugi so prepričani, da so Navalnega umorili, krivdo pa pripisujejo režimu predsednika Vladimirja Putina. | Foto Guliverimage

Njegova družina in številni drugi so prepričani, da so Navalnega umorili, krivdo pa pripisujejo režimu predsednika Vladimirja Putina.

Foto: Guliverimage

Vdova pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, Julija Navalna, je sporočila, da so tuji laboratorijski testi bioloških vzorcev, pridobljenih od njenega moža, pokazali, da so ga zastrupili.

47-letni Aleksej Navalni je nenadoma umrl 16. februarja 2024 v ruskem zaporu na skrajnem severu Rusije, s čimer je opozicija ostala brez svojega najbolj karizmatičnega in priljubljenega voditelja.

Njegova žena Julija je večkrat obtožila Rusijo, da ga je ubila, kar Kremelj zavrača kot neumnost.

Navalni je umrl v sumljivih okoliščinah v kazenski koloniji v Harpu v arktični regiji, kjer je prestajal 19-letno zaporno kazen. Njegovo smrt so ruske oblasti sporočile 16. februarja. Uradno naj bi bila posledica kombinacije bolezni.

Julija je na družbenem omrežju X v videoposnetku povedala, da so biološki material Navalnega leta 2024 pretihotapili v tujino, kjer sta ga pregledala dva laboratorija.

"Ta laboratorija v dveh različnih državah sta prišla do istega zaključka: Alekseja so umorili. Natančneje: zastrupili so ga," je dejala Navalna. 

Zahtevala je, da laboratorija objavita svoje ugotovitve o tem, kar je imenovala "neprijetna resnica", ob tem pa ni navedla, kakšen strup so odkrili v laboratorijih. Znova je zavrnila navedbe ruskih preiskovalcev, da je njej mož umrl zaradi kombinacije bolezni. 

Julija Navalna in Aleksej Navalni | Foto: Guliverimage Julija Navalna in Aleksej Navalni Foto: Guliverimage

