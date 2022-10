Ruski eksperiment: človek iz laboratorija ali samo surova moč? #video

Aleksander Karelin je verjetno eden najmočnejših ljudi, kar jih je kdaj živelo. Njegovi nasprotniki v rokoborbi so se ga tako bali, da z njim niso želeli stopiti v ring. Pravzaprav se mu niso upali niti približati. Vsak, ki se je boril proti njemu, je izgubil dvoboj in tudi del duše. A za njegovo zastrašujočo pojavo se skriva veliko več.

Aleksander Karelin, nekdanji sovjetski oz. kasneje ruski rokoborec v grško-rimskem slogu, velja za najboljšega rokoborca vseh časov, če ne celo za najboljšega športnika vseh časov. Verjetno so številni, ki se z drugo trditvijo ne bi strinjali, a njegovi rezultati govorijo sami zase. V svoji karieri je imel 889 dvobojev, in verjeli ali ne, izgubil je le dva. Trinajst let je bil neporažen, šest let zapored pa v dvoboju ni izgubil niti točke. Borbe je zmagoval tudi poškodovan. Leta 1996 je evropsko in olimpijsko zlato odličje dobil z natrgano prsno mišico. Svojo kariero je končal po olimpijskih igrah leta 2000, ko je v boju za zlato olimpijsko medaljo presenetljivo izgubil proti veliko slabšemu nasprotniku. To je bil šele njegov drugi in zadnji poraz v karieri.

Mama mu je po poškodbi zažgala rokoborski dres. Foto: Guliverimage

Posmeh najstnikov in tarča pijancev

V otroštvu se je ukvarjal z drugimi športi, a so trenerji kmalu ugotovili, da bi se ob svoji postavi lahko zelo dobro znašel v rokoborbi. Pri 13 letih se je tako začel z njo tudi ukvarjati. V enem intervjuju je priznal, da se pred tem ni spoštoval.

Rokoborba mu je pomagala, da je postal bolj sproščen. Večkrat je bil namreč zaradi svoje pojave tarča posmeha. "Poglej tega človeka, njegove noge, ušesa. Starejši ljudje ob pogledu name mislijo, da sem zločinec. Zelo priljubljen sem tudi med pijanci in drugimi, saj so se želeli pomeriti z menoj in s tem pokazati svojo moč," je pred leti razlagal za Sports Illustrated.

Na začetku kariere si je na enem tekmovanju zlomil nogo. Njegova mama, ki je prihitela v bolnišnico, je "jokala in besnela, kot to znajo to le ruske mame". "Zažgala je mojo rokoborsko obleko in vztrajala, da opustim ta šport. Ko sem okreval, sem imel občutek, da ne morem opustiti športa, ki sem mu dal svojo nogo."

Tekmecem ni bilo jasno, od kje mu moč, saj je bil nepremagljiv. Foto: Guliverimage

Mislili so, da je eksperiment ruskega dopinga, a jih je hitro utišal

V mednarodni karieri je osvojil 29 zlatih in eno srebrno medaljo na največjih tekmovanjih. Ob njegovi ogromni pojavi (visok je 190 centimetrov, v času športne kariere je 130 kilogramov) in tudi prevladi so se kmalu začeli pojavljati dvomi o njegovi "čistosti". Vzhodne države, med njimi tudi Rusija, so bile znane po uporabi nedovoljenih poživil. V času kariere je dobil več vzdevkov. Eden od teh je bil tudi "ruski eksperiment".

Aleksander je imel na vse te obtožbe odgovor. Pogostokrat se je šel kar sam testirat oziroma je dejal, da ga lahko testirajo, ko si želijo in kjerkoli si želijo. Šel je skozi ogromno testov in prav vsi so bili negativni. In če ni bil doping, kaj je bil potem njegov recept za to dominantno prevlado.

"Vsak dan treniram tako, kot oni niso nikoli v življenju," je izjavil. S časom je dvomljivcem zaprl usta, ti pa so se sprijaznili s prevlado sibirskega hrusta. Njegovi nasprotniki so samo upali, da jih s svojo močjo ne bo poškodoval, saj so v boju proti njemu lahko začutili vsako kost v telesu.

"To je nekaj povsem običajnega. V človeški naravi je, da si ljubosumen, ko je nekdo tako uspešen. Šel sem skozi vse uradne dopinške kontrole. Tudi ko mi ni bilo treba na kontrolo, sem se prijavil, ker mi ni nihče verjel."

Brutalni treningi in okrvavljene roke

Treniral je šestkrat na teden. Ob sredah je imel po navadi odmor. Takrat pa je s svojimi kolegi zelo rad igral košarko, a po posebnih pravilih. Pri tej "košarki" je bilo dovoljeno vse, razen udarcev. Preostalih šest dni je tekel po sibirskih gozdnih terenih po globokem snegu. Po teku se je pogostokrat odpravil na bližnje jezero in včasih veslal tako močno in dolgo, da je imel okrvavljene dlani. Pojavljale so se govorice, da je veslal tudi takrat, ko je bilo jezero že skoraj zmrznjeno. Sicer pa je veliko časa preživel v fitnesu, kjer je dvigoval uteži, ki si jih normalni športniki ne bi upali, kaj šele navadni ljudje.

A to je bila šele prva polovica dneva. Popoldne je bil na vrsti trening rokoborbe. Ta je bil po pripovedovanjih nekaterih tako težek, da so se morali njegovi partnerji menjavati, saj niso zdržali intenzivnosti treninga. Ob tem velja povedati, da Karelin ni jedel športne hrane, ampak so njegove moč in mišice plod tradicionalne ruske hrane.

Nošenje hladilnika v osmo nadstropje je bil najtežji trening

Nekoč so ga vprašali, kateri trening je zanj najtežji. Odgovoril jim je, da je to nošenje hladilnika v osmo nadstropje, v svoje stanovanje. Živel je v stolpnici, ki ni imela dvigala, zato je težek hladilnik kar sam po stopnicah odnesel v osmo nadstropje.

Japonca je premetaval kot lutko



V svoji športni karieri se je Karelin enkrat preizkusil v kategoriji MMA. Boril se je proti Akiri Maedi, mojstru borilnih veščin. Japonec je bil povsem nemočen, saj ga je Rus po kletki premetaval kot lutko. Mnogi so bili prepričani, da bi mu lahko uspelo v tej kategoriji, a ga ni zanimala. Ostal je zvest rokoborbi.





Stvari je lahko videl tudi z druge perspektive

Kot kaže, mu je bila ta moč dana naravno. Veliko zaslug naj bi imelo ostro sibirsko podnebje, ki tamkajšnjim ljudem daje še bolj posebno moč. V Novosibirskem, od koder prihaja Karelin, so zelo ostre zime, temperature pa se lahko spustijo tudi do minus 35 stopinj Celzija. Za mnoge so to neprijazne okoliščine, medtem ko je ruski rokoborec na to gledal povsem drugače.

"V Sibiriji imamo drugačno perspektivo in zima je za nas najlepši letni čas. Rdeči in srečni obrazi. Otroci so na drsalkah ali saneh. Celo mesto je pod snežno odejo, posuto s snežnimi kristali, ki se bleščijo v sončnih dneh."

Po končani karieri je doktoriral. Foto: Guliverimage

Za njegovim "ubijalskim" pogledom se je skrivalo še veliko več kot samo surova moč in (pre)močna prevlada na blazinah. V njegovih tekmovalnih časih so tipičnega Rusa zanimali vodka, ženske in karte. A njega je veliko več. Že v času kariere je veliko bral, se izobraževal in na koncu tudi doktoriral. Ima neverjeten občutek za poezijo, literaturo in glasbo.

Po besedah njegovih kolegov se je zelo dobro znašel pri plesu. "Bili smo na zabavi in ves večer ga nihče ni povabil na ples. Končno se je opogumilo neko dekle. Bil je najboljši plesalec. Pozna glasbo in njegov ples je bil graciozen. Vsi so bili presenečeni. Z njegovim obrazom bi pomislili, da se ga otroci bojijo, toda kamorkoli smo šli, je imel okoli sebe otroke. Včasih jih je imel tudi po 15 okoli sebe," je razlagal njegov trener.

V politiko ga je povabil Vladimir Putin, kjer je še danes. Foto: Guliverimage

V politiko ga je povabil Vladimir Putin

Leta 1999 je na povabilo Vladimirja Putina začel politično kariero. Istega leta je bil v rusko dumo prvič izvoljen kot predstavnik novosibirske oblasti. Leta 2020 je bil izvoljen za senatorja zakonodajne skupščine Novosibirske regije, danes pa je član odbora za mednarodne zadeve.