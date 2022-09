Dirka, s katero je Schumacher tlakoval pot do statusa ikone

Na koledarju dirk formule 1 za sezono 2023 je rekordnih 24 dirk, a od tega le devet v Evropi, na celini, kjer je avtomotošport doma. Še tretje leto zapored bo brez dirke Nemčija, ki je imela dolga leta celo dve dirki. Stari Nordschleife je bil desetletja dirkališče brez primere, a tudi moderni Nürburgring je v drugi polovici 90. let in v začetku novega tisočletja ponudil nekaj nepozabnih spektaklov. Leta 1995 si je z mojstrsko vožnjo zmago in tudi drugi naslov priboril Michael Schumaher, pri čemer je imel za zmago precej nepričakovanega tekmeca.

Na koledarju dirk formule 1 za sezono 2023 je rekordnih 24 dirk, a od tega le devet v Evropi, na celini, kjer je avtomotošport doma. Še tretje leto zapored bo brez dirke Nemčija, ki je imela dolga leta celo dve. Stari Nordschleife je bil desetletja dirkališče brez primere, a tudi moderni Nürburgring je v drugi polovici 90. let in v začetku novega tisočletja ponudil nekaj nepozabnih dirk. Leta 1995 si je z mojstrsko vožnjo zmago in tudi drugi naslov priboril Michael Schumaher, pri čemer je imel za zmago nepričakovanega tekmeca.

Na Nürburgringu 41 dirk formule 1

Schumacher je na Nürburgringu zmagal petkrat, zadnjič leta 2006. Foto: Guliver Image V pogorju Eifel so na 20-kilometrskem Nordschleifu dirkali že pred drugo svetovno vojno, od leta 1951, od druge sezone svetovnega prvenstva, pa je bil na koledarju formule 1. Pa do leta 1976, ko je "zeleni pekel" za vse hitrejše dirkalnike postal prenevaren. Velika nagrada Nemčije se je preselila na Hockenheimring. Sredi 80. let je Nemčija dobila dve dirki, ko so se vrnili v Eifel na krajše, moderno in varnejše dirkališče Nürburgring. Pod nazivom VN Luksemburga in pozneje VN Evrope so na njem redno dirkali do leta 2007. Bankrot dirkališča in finančne težave nemške zveze so privedle do tega, da sta si v naslednjih letih Hockenheim in Nürburg izmenjevala nemško veliko nagrado. Še zadnjič je bil Nürburgring na koledarju leta 2013, ko je 40. dirko na tem prizorišču dobil Sebastian Vettel (Red Bull). V Hockenheimu pa je bila dirka formule 1 nazadnje leta 1999. Nürburgring je vendarle gostil še eno dirko - v koronskem letu 2020 veliko nagrado Eifla, ko je bil eno redkih dirkališč, ki je v tistem letu lahko izpeljalo dirko pod strogimi protikoronskimi omejitvami.

F1 brez dirke v Nemčiji, tudi brez dirkača?

Na Nürburgringu je zmagal tudi Sebastian Vettel, ki po letošnji sezoni končuje kariero. Lahko se zgodi, da bo Nemčija ostala brez voznika v formuli 1. Mick Schumacher še nima sedeža za 2023. Foto: Guliver Image Formula 1 torej kljub letos kar 22 dirk dolgi sezoni, naslednje leto pa rekordni 24 dirk dolgi sezoni, nima več VN Nemčije. Pa je Nemčija vsaj v zadnjih 30 letih ena najuspešnejših držav v tem tekmovanju. Schumacher in Vettel sta ji pridirkala 12 naslovov prvaka. Skupaj imajo Nemci od leta 1951 179 zmag. Je pa res, da utegne Nemčija naslednje leto ostati tudi brez svojega voznika. Vettel končuje kariero, Mick Schumacher pa še nima zagotovljenega sedeža. Letos je dve dirki kot zamenjava odpeljal Nico Hülkenberg, ki pa že od leta 2019 nima rednega sedeža. Ko je bila dirka na Nürburgringu v drugi polovici 90. let na sporedu v tem času leta, torej konec septembra oziroma v začetku oktobra, so se na njem lomila prvenstva.

Nürburgring 1995: Alesi z enim postankom proti Schumacherju s tremi

Dirko na Nürburgringu leta 1995 je dobil Schumacher, takrat še voznik Benettona. Foto: Guliver Image Prvega oktobra leta 1995 je bila VN Evrope 14. od 17 dirk sezone. Dobil jo je Michael Schumacher in imel pred zadnjimi tremi dirkami težko ulovljivih 27 točk prednost (takrat je zmagovalec dobil deset točk). A bil je šele na tretjem štartnem mestu, s svojim Benettonom za favoriziranima Williamsoma Davida Coultharda in Damona Hilla. A to je bila dirka, ki sta jo zaznamovala Schumacher in Jean Alesi s Ferrarijem. Voznika, ki sta po sezoni nato zamenjala dirkalnika. Schumacher je z drugim naslovom prestopil k Ferrariju.

Dirka se je začela na še rahlo mokri stezi in vozniki Ferrarija ter McLarna so tvegali s pnevmatikami za suho stezo. Mark Blundell in Mika Häkkinen sta imela z McLarnom pri tem ogromno težav, Alesi pa je prikazal pravo mojstrstvo vožnje na mokrem. Še ekipnemu kolegu Gerhardu Bergerju se je odpeljal na 15 sekund, pri čemer je imel težji dirkalnik, saj so se pri njem odločili za samo en postanek, za samo eno dolivanje goriva. Medtem so ostali dirkači po pnevmatike brez profila zapeljali šele po desetih krogih. Schumacher in Hill sta v uvodnih krogih obtičala za počasnim Coulthardom. Tako je imel Alesi sredi dirke pred prvim zasledovalcem kar 45 sekund prednosti.

Dirka se je začela lomiti v 34. krogu, ko je Alesi zapeljal na svoj prvi in edini postanek, Schumacher pa na drugega od treh. Francoz se je na stezo vrnil 30 sekund pred Nemca, a tik pred Hilla, ki je bil še brez drugega postanka. Britanec je nekaj krogov pozneje poskušal s prehitevanjem, a pri tem zadel v Alesija in s poškodovanim prednjim krilcem ostal brez možnosti za zmago. V 58. krogu se je Hill še zavrtel in končal v zaščitnih gumah. To je bila zanj tudi usodna napaka v boju za prvaka.

Tri kroge pred ciljem Schumacher napadel v zadnji šikani

Schumacher je imel tako ob drugačni taktiki postankov 32 krogov pred karirasto zastavo 30 sekund zaostanka. Zdelo se je, da Alesiju druge zmage v sezoni in tudi druge v karieri ne more vzeti. A je Nemec z mnogo lažjim dirkalnikom (takrat se je med dirko ob postankih še dolivalo gorivo) vozil po skoraj dve sekundi na krog hitreje. In 15 krogov pred ciljem je Francoza ujel. In takrat je Schumacher zapeljal še na tretji postanek.

Zdaj je bil njegov zaostanek 22 sekund. In nadoknadil je tudi te. Ker je imel Alesi še težave s prehitevanji zaostalih za krog v vsega 12 krogih. Čeprav dirkaču Benettona ob odstopu Hilla ni bilo treba tvegati s prehitevanjem za zmago, je to tri kroge pred karirasto zastavo storil. In to kar po zunanji strani zadnji šikane. Posnetek si lahko ogledate tukaj. Schumacher je tako zmagal sedmič v sezoni in osvojil novih deset točk. Hill, ki je zadnje kroge dirke gledal ob progi, je svojemu velikemu tekmecu zaploskal. Alesi je osvojil drugo mesto, Coulthard z zaostankom 35 sekund tretjega.

Schumacher in Alesi kolo ob kolesu - malo sta tudi zadela - v zadnji šikani na Nürburgringu. Foto: Guliver Image

"Navijači so me ponesli in napadel sem za zmago"

Dirko je večina novinarjev označila za najboljšo v sezoni, Schumacherjev nastop pa kot dokaz, da je eden najboljših voznikov v tekmovanju.

"Odločil sem se, da na začetku dirke ne bom tvegal z gumami na suhi stezi, saj se dirkalnik ne bi obnašal dobro, pa še zaradi prvenstva nisem želel tvegati. Ko sem videl, da je Damon odstopil, sem se moral odločiti, ali naj ostanem drugi ali poskusim zmagati. Navijači so me ponesli in napadel sem za zmago. Jean se je dobro branil, a prehitevanje vseeno ni bilo tvegano. Na zunanji strani mi je pustil dovolj prostora. Malo sva se sicer dotaknila z gumami. Zame je noro, da sem letos zmagal na veliki nagradi Nemčije, Belgije in Monaka ter zdaj še na dirki v Nemčiji. Dobil sem torej vse štiri domače dirke. Zelo sem srečen," je po dirki z velikim nasmehom pripovedoval Schumacher.