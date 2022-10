Poslovil se je mož, ki je s sinom leta 1992 poskrbel za olimpijski trenutek navdiha

V začetku tedna je v 81. letu starosti umrl Jim Redmond, Britanec, ki je leta 1992 na olimpijskih igrah v Barceloni priskočil na pomoč svojemu poškodovanemu sinu Dereku in tako poskrbel za enega najbolj navdihujočih dogodkov v zgodovini iger. In kaj sta Jim ter Derek Redmond naredila pred 30 leti?

Britanski tekač Derek Redmond je imel v karieri nemalo težav s poškodbami. V teku na 400 metrov se je uvrstil že na olimpijske igre v Seulu leta 1988, a jih moral zaradi strgane Ahilove tetive izpustiti. Štiri leta kasneje je bil del britanske olimpijske reprezentance za igre v Barceloni in izgledalo je, da bo nesrečnež vendarle uspel uresničiti svoj olimpijski sen.

Olimpijske sanje so se mu še enkrat podrle kot hišica iz kart

Pa je prišlo do tistega usodnega tretjega avgusta. Derek Redmond je tekel v polfinalu na 400 metrov, dobro začel, po 250 metrih pa je nenadoma zastal, se prijel za stegensko mišico in potem v hudih bolečinah skušal šepajoč nadaljevati tekmo. Olimpijske sanje so se mu še enkrat podrle kot hišica iz kart.

Sinovo kalvarijo je na tribunah olimpijskega stadiona opazoval oče Jim, a tokrat ob Derekovi stiski ni ostal miren. Stekel je na stezo, se otresel varnostnikov, ki so mu to poskušali preprečiti, brž je ujel svojega trpečega in jokajočega sina, ga objel in ga poskušal potolažiti, ob tem pa prepričati, da tekmo konča. "Odtopi, ničesar ti ni treba dokazovati," mu je povedal, a Derek je bil neomajen, tekmo je želel končati, četudi šepajoč in v hudih bolečinah. Da bo tekmo končal na vsak način, je pred igrami obljubil sebi in očetu.

Eden najbolj gledanih posnetkov, povezanih z OI

"Prav, potem bova to naredila skupaj," mu je odvrnil Jim in sinu nato kot opora pomagal prišepati do cilja, skupaj sta si zaslužila stoječe ovacije 65-tisočglave množice na štadionu Montjuïc. Rezultata zaradi "nedovoljene pomoči" Dereku naposled niso priznali, bil je diskvalificiran, a Britanca sta poskrbela za eno najbolj navdihujočih olimpijskih zgodb. Posnetek tega teka in očetovske pomoči je postal eden najbolj gledanih posnetkov, povezanih z OI, ob smrti veliko srčnega Jima je zgodbo spet obnovil tudi Mednarodni olimpijski komite.

Sporočilo zdravniku, ki mu je dejal, da nikoli več ne bo zastopal svoje države

Derek Redmond, nekdanji britanski rekorder v teku na 400 metrov, je bil eden od favoritov za odličje, a je atletsko kariero zaključil brez olimpijske medalje. Bil je član britanske štafete na 4 x 400 metrov, ki je zlato medaljo osvojila na svetovnem prvenstvu leta 1991. Takrat je britanska ekipa z zmago šokirala favorizirano štafeto ZDA. Štafeta z Redmondom je zlato osvojila tudi na evropskem prvenstvu leta 1986 ter istega leta na igrah Commonwealtha. A bolj kot po medaljah je danes upokojeni atlet znan prav po nepozabnem dogodku z olimpijskih iger leta 1992 v Barceloni.

Zaradi strgane zadnje stegenske mišice so zdravniki Redmondu sporočili, da je športne kariere zanj konec. "Nikoli več ne boš tekel in zastopal svoje države v športu," mu je dejal kirurg. A Derek Redmond je še enkrat potrdil, da je človek jeklene volje. Atletiko je dve leti po igrah v Barceloni opustil, posvetil pa se je košarki in si zagotovil mesto v britanski košarkarski reprezentanci. Podpisano fotografijo ekipe je poslal zdravniku, ki mu je dejal, da nikoli več ne bo zastopal svoje države.

