Federer po porazu z Đokovićem: Se šalite? Mislim, prosim vas.

Novak Đoković in Roger Federer sta v svoji športni karieri prikazala kar nekaj medsebojnih epskih dvobojev. Srb in Švicar sta do danes med seboj odigrala že 50 medsebojnih dvobojev. Eden izmed tistih, ki ne bo šel nikoli v pozabo, je polfinale iz leta 2011 na OP ZDA.

Ko je Roger Federer dobil uvodna dva niza, je bilo videti, da si bo petkratni zmagovalec OP ZDA priboril še en finale na Flushing Meadowsu. A Đoković se je v ključnih trenutkih dvignil kot feniks iz pepela in si v petem nizu priboril zmago. Predvsem nepozaben je bil forehand v petem nizu, ki ga je Đoković udaril bolj na srečo kot kaj drugega.

Udarec, ki je leta 2011 na OP ZDA spremenil potek dvoboja.

Foto: Guliverimage

Roger Federer je imel po dvoboju razlog za veliko razočaranje in težko je sprejel poraz. Federerju se je tistega leta dvakrat zgodilo, da je že vodil s prednostjo dveh nizov, nato pa je moral lopar položiti pred nasprotnika. Sprva se mu je to zgodilo v njegovi "dnevni sobi", v Wimbledonu, ko ga je premagal Jo Wilfried Tsonga, nato pa na OP ZDA še Novak Đoković.

"Čudno mi je, da moram pojasnjevati ta poraz, ker imam občutek, da bi moral zmagati. Ampak zdaj je, kar je. Vrnil se je, igral je dobro, jaz pa na koncu nisem igral dobrega tenisa. Seveda sem razočaran in zato lahko krivim samo sebe," je uvodoma razlagal Federer.

Zavedal se je, da je imel dvoboj pod nadzorom, a več ni mogel narediti. Ko so ga vprašali, kako je videl tisti forehand, je dejal, da Đoković ni bil videti kot nekdo, ki verjame v zmago. "Izgubiti na takšen način je zelo težko. Čutiš, da je nasprotnik psihološko na robu. Nato je 'zabil' en udarec in vse se je spremenilo."

Foto: Guliverimage

Federer ni nikoli igral na takšen način

Đoković je bil zmagi iskren in priznal, da je bil tisti forehand igra na srečo, medtem ko mu Federer ni želel pripisati niti priznanja za pogum v kriznih trenutkih, ampak je to opisal kot udarec bolj iz obupa.

"Samozavest? Se šalite? Mislim, prosim vas," je bil prvi odziv, ko so novinarji Federerja vprašali, ali je bil tisti forehand sreča, tveganje ali samozavest. "Nekateri igralci odraščajo s takšno igro. Spominjam se, kako sem izgubljal dvoboje v mlajših kategorijah. Zaostajajo 2:5 v tretjem nizu, potem pa začnejo 'nabijati' žogice. Iz nekakšnega razloga vse žogice padajo v igrišče. Tako so se naučili igrati, potem ko zaostajajo. Sam nisem nikoli igral na takšen način. Sam verjamem, da se trdo delo poplača, čeprav na začetku kariere nisem največ treniral. Zato mi je nerazumljivo, kako lahko nekdo pri zaključni žogici tako udari. Morda to on dela že 20 let in je za njega normalno. Njega morate vprašati."

Đokovića sploh pogledal ni

Na tistem dvoboju je bilo občinstvo, kot je to v navadi, na strani Baselčana. A po tistem neverjetnem udarcu je Novak gledalce dvignil na noge in jih vsaj za trenutek dobil na svojo stran. Dobil je zagon, novo energijo in dvoboj se je obrnil. In kako je slavje Đokovića videl Federer? "Verjetno vidim dva odstotka tistega, kar dela on ali preostali nasprotniki. Osredotočen sem na svojo rutino in ne gledam, kaj drugi počnejo. Dokler je v okviru športnega obnašanje, me ne zanima. Ne vem, kaj je naredil, tako da to ni moja težava."

Tisti znameniti forehand je spremenil potek dvoboja. Foto: Reuters

Nekako je delovalo

Novak Đoković je bil po tistem dvoboju, razumljivo, veliko bolj zadovoljen in sproščen. Dejal je, da takšne udarce večkrat uporabi, ko je zaključna točka. "In nekako deluje," je uvodoma na tiskovni konferenci povedal Nole, ki ima do danes na OP ZDA tri turnirske zmage. Prvo pa je dosegel ravno tistega leta (2011).

Priznal je, da če igra proti igralcu, kot je Roger Federer, mora izkoristiti vsako priložnost, ki se mu ponudi. Prav tako je priznal, da je bil daleč od tega, da je imel peti niz po nadzorom. "V tej fazi, ko se srečata dva tako kakovostna igralca, zmagovalca odloča le nekaj točk. "

"Moral sem izkoristiti svoje priložnosti. Bil sem zelo blizu, da grem domov. Imel je servis in vodil s 40:15. Nekaj malega energije sem dobil od občinstva in se tako vrnil. Moral sem ostati pozitiven. Vedno je pomembno, da ostaneš miren, pozitiven in verjameš, da lahko zmagaš," je pred enajstimi leti povedal Đoković.

Novak Đoković po znameniti zmagi proti Federerju. Foto: Reuters

Od takrat se je veliko spremenilo

Če sta bila takrat oba na vrhuncu svoje športne kariere, sta danes, sploh Federer, pri koncu. Beograjčan ima v svoji vitrini 21 lovorik s turnirjev za grand slam, medtem ko ima danes že 41-letni Federer v zbirki eno manj.

Letošnji OP ZDA se začne 29. avgusta in traja do 11. septembra. Jasno je, da Rogerja Federerja tudi letos ne bo tam, saj še vedno sanira poškodbo kolena. Nazadnje je v New Yorku igral leta 2019. Usoda Novaka Đokovića za igranje na zadnjem letošnjem turnirju za grand slam pa je še precej negotova. Eden najboljših teniških igralcev vseh časov ne sme vstopiti v ZDA, ker ni cepljen.

Novak Đoković še vedno zavzeto trenira. Pred dnevi si je v ljubljanskih Stožicah ogledal košarkarsko tekmo med Slovenijo in Srbijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Luč na koncu tunela za Đokovića?

Nole je moral zaradi tega izpustiti že nekaj turnirjev ameriške turneje. V zadnjih dneh se zanj morda prižiga luč na koncu predora. Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), ki je odgovoren za zdravje in varnost državljanov ZDA, je prejšnji teden izdal nove smernice glede omejevanja socialnih stikov in karantene. CDC pa še vedno ni osvežil potovalnih smernic.