Nenavadno in skrajno bizarno, česa takšnega pa še ne!

Nekdanjemu angleškemu nogometnemu reprezentantu in klubski legendi West Hama je uspelo nekaj, kar se ne dogaja vsak dan. Niti vsako leto. Ali desetletje. In to še na tako pomembni tekmi, na tako velikem tekmovanju, kot je angleško prvenstvo. S čim se je torej Alvin Martin zapisal v zgodovino?

Srečo je našel v Londonu

Bil je odličen branilec, eden najboljših na Otoku. Rodil se je 29. julija 1958 v Liverpoolu, kot deček nabiral znanje pri Evertonu, a je na Goodison Parku, kjer niso kaj prida verjeli v njegove sposobnosti, zato mu tudi niso ponudili dolgoročne pogodbe, vztrajal le do 16. leta. Odločil se je za selitev. Nogometno srečo je poiskal drugje in jo našel v vzhodnem delu Londona, kjer mu je vrata odprl West Ham United. Pri 19 letih je debitiral v angleški prvi ligi, nato pa postal prava legenda kladivarjev.

Ko je West Ham leta 1980 s pomočjo Alvina Martina (četrti z leve v zgornji vrsti) osvojil pokal FA, sploh ni bil član elitne prve angleške lige. Foto: Guliverimage

Dres West Hama je nosil kar 21 let, zbral skoraj 600 nastopov, v sezoni 1979/80 pa londonskemu klubu, ki je takrat domoval na Upton Parku, pomagal do pokalne lovorike. Ta je bila še toliko bolj vredna, saj so jo Hammers osvojili kot drugoligaši. Na starem Wembelyju so pred sto tisoč gledalci premagali Arsenal z 1:0. To je tudi zadnji primer v pokalu FA, ko zmagovalec ni postal klub iz elitne prve lige.

V živo spremljal vragolije Maradone

Na SP 1986 je blestel Diego Armando Maradona in popeljal Argentino do drugega naslova svetovnega prvaka. V četrtfinalu je premagal Martinovo Anglijo z 2:1. Foto: Guliverimage Zaigral je tudi za angleško reprezentanco. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je zbral 17 nastopov. Nastopil je tudi na svetovnem prvenstvu v Mehiki, kjer je sodeloval pri zmagi nad Paragvajem (3:0), nato pa s tribun spremljal kontroverzni poraz v četrtfinalu proti Argentini (1:2), ko je Diego Armando Maradona najprej dosegel zadetek z ''božjo roko'', nato pa po prefinjenem slalomu osmešil tri leve kot še nihče in se vpisal med strelce po eni najlepših akcij vseh časov.

Martinu je nogomet ponudil ogromno, kariero je končal leta 1997 pri sosedih West Hama v vzhodnem delu Londona, pri Leyton Orientu, se nato na kratko preizkusil v trenerskih vodah, kjer je dve leti vodil Southend United, pozneje pa je postal priljubljeni strokovni komentator tako v radijskih kot tudi televizijskih oddajah, posvečenih nogometu.

Eden najbolj nenavadnih dosežkov v svetu nogometa

Čeprav je v karieri doživel marsikaj in odigral ničkoliko pomembnih tekem, pa se ga ljubitelji nogometa spominjajo zlasti po enem dogodku. Po srečanju med West Hamom in Newcastlom, na katerem je 21. aprila 1986 padlo kar devet zadetkov. Kladivarji so srakam zadali boleč udarec, zmagali so kar z 8:1, trikrat pa je mrežo gostov zatresel Alvin Martin. Čeprav je bil branilec, mu je uspel pravcati strelski podvig. To samo po sebi niti ne bi tako izstopalo, saj v nogometni zgodovini ni manjkalo junakov, ki so dosegali hat-tricke. Takšnih je bilo na tone. In jih je še vedno. A takšnega, kakršnega je dosegel Martin … Takšnega trojčka nogometni svet, vsaj tisti, ki ga v sklopu svoje bogate statistike beleži angleški BBC, še ni videl.

Vrhunci znamenitega srečanja med West Hamom in Newcastlom (8:1):

Legendarni branilec West Hama je namreč pred 36 leti trikrat zatresel mrežo Newcastla, pri čemer je vsakič premagal drugega vratarja. Tako je spravil žogo za hrbet treh različnih vratarjev, kar je dosežek, tako redek in edinstven v razkošni zgodovini žogobrca, da še danes velja za enega najbolj bizarnih dosežkov.

Težave Newcastla z vratarji

Kako se je sploh lahko zgodilo, da je Martin premagal tri različne vratarje? Pojdimo po vrsti. Če ljubitelji nogometa prisegajo, da igralec doseže popoln hat-trick takrat, ko zatrese mrežo po udarcih z desno nogo, levo nogo in glavo, pa je Martin letvico za težko ponovljiv trojček postavil malce drugače.

Alvin Martin of West Ham United pic.twitter.com/sEgdZMgrRD — The League Magazine (@Theleaguemag) June 25, 2022

Ko je West Ham 21. aprila 1986 v angleškem prvenstvu pričakal Newcastle, je bil to eden izmed derbijev kroga. Londončani so na lestvici lovili velikana iz mesta kuštravcev, Liverpool, in Everton. West Ham je bil v dobri formi, na zadnjih osmih tekmah je zmagal šestkrat, tako da so ljubitelji nogometa na Upton Parku pričakovali poslastico. In jo tudi dočakali!

Gostje so prišli v London z nekoliko oslabljeno zasedbo, zaradi poškodbe kolena je manjkal obrambni steber Jeff Clarke, med vratnici pa je moral stopiti Martin Thomas. Čeprav si je dober mesec dni pred tekmo na treningu poškodoval ramo in manjkal na sedmih tekmah, nato pa obnovil poškodbo, je moral stisniti zobe in stopiti v vrata. Njegova zamenjava, Gary Kelly, je namreč manjkala zaradi operacije kolena, tretji vratar David McKellar, pripeljan iz škotskega Hiberniana, pa prvih devet mesecev sploh ni zaigral za prvo ekipo, nato pa je bil primoran vskočiti in braniti na zadnji tekmi s Chelseajem. A tudi on ni mogel pomagati ekipi. Tekma z modrimi se zanj ni končala dobro, na tekmi si je poškodoval tako kolk kot tudi dimlje ter komaj hodil. Tako je moral vskočiti Thomas. S še ne povsem zaceljeno ramo.

Po 0:4 je imel vsega dovolj

Da to ne bo Thomasov večer, je nakazal že začetek. V 2. minuti je po enem izmed posredovanj po "pristanku" na zelenici začutil bolečine v rami. Njegova mreža se je nato začela neizprosno polniti. Kot prvi ga je premagal Alvin Martin, iz neposredne bližine je potisnil žogo v mrežo. Nato je Thomasu po "nenevarnem" strelu Škota Raya Stewarta z desne strani iz rok spolzela žoga in padla v gol. Še en Škot, to je bil Neil Orr, je povišal prednost na 3:0, nato pa je Thomasa s tragikomičnim zadetkom, v očeh West Hama še kako atraktivnim, saj je bil dosežen po dotiku s peto, premagal še Glenn Roeder. Newcastle je kot bi mignil zaostajal z 0:4, na vidiku je bila katastrofa.

What a night that was at Upton Park. Legend Alvin Martin scoring a hat-trick against 3 different keepers ⚒ pic.twitter.com/G2zG02jKs9 — Billy Bonds Stand (@BillyBondsStand) September 1, 2022

To so bili še časi, ko so stvari v angleškem prvenstvo potekale drugače. Ekipe so večinoma sestavljali domači igralci, Otočani, največ je bilo Angležev in Škotov. Ni bilo še mednarodnih zvezdnikov, ki so prihrumeli v Anglijo po tem, ko je na začetku devetdesetih let zaživel ambiciozni in finančno obilen projekt Premier League. Takrat so veljala še pravila, da je vsakemu klubu med tekmo dovoljeno opraviti le eno menjavo. Zaradi tega na rezervni klopi sploh ni bilo rezervnih vratarjev. Tako se je Newcastle po tem, ko je Thomas opozarjal na bolečine v rami, znašel v težavah.

Poškodoval se je tudi Hedworth, v vrata je prišel Beardsley

Alvin Martin v dvoboju z nekdanjim zvezdnikom Manchester Uniteda, Valižanom Markom Hughesom Foto: Guliverimage Po zaostanku z 0:4 je Thomas odnehal. Rokavice si je nadel Chris Hedworth, sicer 21-letni branilec, po potrebi pa tudi zvezni igralec. In tudi vratar! Priznal je, da ni branil vse od mladosti, ko je hodil še v osnovno šolo. Ker pa si je na tekmi poškodoval koleno, se je odločil, da bi mu bilo lažje, če bi se preizkusil kot čuvaj mreže. Šov kladivarjev se je nadaljeval. Obramba Newcastla je imela ogromno dela, požrtvovalni Hedworth, ki se je vživel v vlogo vratarja, pa se je znašel v novih težavah.

Ob trku z napadalcem gostiteljev, nekdanjim angleškim reprezentantom Tonyjem Cotteejem, jo je skupil. Poškodoval si je ključnico, še nekaj časa vztrajal v vratih, ravno takrat, v 64. minuti, pa ga je z natančnim strelom z glavo premagal Alvin Martin. In povišal prednost na 5:0. To je bil njegov drugi zadetek na tekmi.

Hedworth ni več mogel braniti, bolečine so bile prehude. Rokavice je snel z rok in odšepal nazaj v zvezno vrsto. Gostje so potrebovali novega vratarja, pri zaostanku z 0:5 pa je postalo jasno, da v Londonu ne bodo dosegli uspeha. Tako si je vratarjev dres nadel Peter Beardsley, takratni zvezdnik angleškega nogometa. Eden najboljših napadalcev. Čeprav je spadal med najnižje igralce, se je pogumno lotil dela, a pričakovano ni bil kos razigranim gostiteljem.

Na SP 1986 sta Peter Beardsley (skrajno levo v zgornji vrsti) in Alvin Martin (tretji z desne v zgornji vrsti) sodelovala pri zmagi Anglije nad reprezentanco Paragvaja (3:0). Foto: Guliverimage

Sprva je kazalo še na zmeren poraz, Billy Whitehurst je celo znižal na 1:5, a so prepolne tribune Upton Parka v zadnjih desetih minutah videle še tri zadetke. V izdihljajih srečanja, ko je West Ham vodil s 7:1, je sodnik pokazal še na belo točko. Londončani so tako dobili še kazenski udarec.

Občinstvo vzklikalo njegovo ime

Čeprav je takrat najstrožje kazni pri kladivarjih izvajal Ray Stewart, je občinstvo začutilo, da bi moral tokrat streljati Martin. Začelo je skandirati ime branilca. Škot je stežka popustil želji soigralca, nekaj časa sta se celo ruvala za žogo, nato pa mu je le prepustil izvedbo. Alvin Martin je vzel žogo v svoje roke, odmeril in zanesljivo premagal Beardsleya. To je bila edina 11-metrovka, ki jo je izvajal v karieri.

It was 36 years ago tonight that Alvin Martin scored a hat-trick against three different keepers as West Ham beat Newcastle 8-1 at Upton Park. I was in the West Side Lower and spent the 1st half at the North Bank end and the 2nd at the South Bank to see all the goals go in⚒️ pic.twitter.com/yuTXknOneZ — Billy Bonds Stand (@BillyBondsStand) April 21, 2022

"Pred tem nisem nikoli izvajal 11-metrovke. Peter Beardsley me ni navdajal s strahom. Buljil sem le v levi spodnji kot. Mislil je, da se pretvarjam, a sem nato udaril točno tja. Sam je krenil v drugo smer," je povedal strelec nenavadnega trojčka, ki ga je trener John Lyall po tekmi okaral zaradi neprofesionalnosti, saj je menil, da bi moral najstrožjo kazen izvesti Stewart. Tudi zaradi tega, ker je bil West Ham še v igri za naslov in je bila še kako pomembna tudi razlika v zadetkih.

"No, na srečo sem le zadel. Hvala bogu," se je smejalo Martinu, ki se je s tem zapisal v nogometno zgodovino kot prvi strelec hat-tricka na kateri izmed večjih tekem, ki je premagal tri različne vratarje.

West Ham United je eden največjih londonskih nogometnih klubov, a v angleškem prvenstvu ni bil še nikoli višje od tretjega mesta, ki so ga kladivarji dosegli v sezoni 1985/86. Foto: Guliverimage

O tem, kakšen čudež mu je uspel, dovolj zgovorno priča že podatek, da je v karieri, čeprav je za West Ham zbral 598 nastopov, dosegel "le" 34 zadetkov. Za branilca kar lepo število, vseeno pa ni bilo dovolj možnosti, da bi se na kateri izmed tekem veselil hat-tricka. Proti Newcastlu se ga je. In ta je bil zelo sladek. To je bila najuspešnejša sezona West Hama v prvenstvu. Na koncu je osvojil tretje mesto, za prvakom Liverpoolom pa zaostal le štiri točke. To so bila zlata leta West Hama, takrat je Martin postal klubska ikona, njegov nenavadni trojček pa še vedno spada med najbolj bizarne rekorde.

Z nogometom se ukvarjata tudi njegova sinova David in Joe. Starejši sin David je kar nekaj sezon branil za West Ham. Foto: Guliverimage