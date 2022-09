V Logatcu odprli največji požarni laboratorij v regiji

Zavod, ki velja za osrednjo znanstveno-raziskovalno ustanovo na področju gradbeništva v Sloveniji, se s požarnim inženirstvom in testiranjem ukvarja že skoraj 50 let, na nov projekt pa so čakali več kot deset let.

Odprtje laboratorija, ki bo omogočil nadaljnji razvoj in znanstveno odličnost na področju preizkušanja požarnih lastnosti materialov in konstrukcij, so v ZAG danes zaznamovali s posebnim slavnostnim odprtjem s številnimi gosti. Ob tej priložnosti je direktor ZAG Aleš Žnidarič poudaril, da znanstvena in raziskovalna uspešnost potrebuje ustrezno infrastrukturo, na podlagi katere lahko vzdržujejo dobro raziskovalno kondicijo.

"Tovrstna investicija za javni raziskovalni zavod ni nekaj običajnega, v tem primeru še posebej, saj tehnologijo oziroma opremo za laboratorij proizvaja le peščica dobaviteljev. Posledično je izbira dobaviteljev narekovala gradnjo in nas postavljala pred številne izzive," je opisal potek izvedbe projekta.

Zavod, ki velja za osrednjo znanstvenoraziskovalno ustanovo na področju gradbeništva v Sloveniji, se s požarnim inženirstvom in testiranjem ukvarja že skoraj 50 let, na nov projekt pa so čakali več kot deset let. "Sčasoma so zmogljivosti obstoječega prostora v Gameljnah postale pretesne, zato smo se odločili, da zgradimo nov laboratorij," je dejal direktor. Dodal je, da naložba ne bi bila mogoča brez uspešnega poslovanja zavoda v zadnjih 20 letih. V njeno gradnjo so namreč vložili velik del lastnih prihodkov.

Skupna vrednost dosegla skoraj 11 milijonov evrov

Skupna vrednost gradnje objekta je z nakupom opreme dosegla skoraj 11 milijonov evrov, od tega je dva milijona prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, za preizkuševalno opremo pa je bilo prek projekta InnoRenew namenjenih 2,8 milijona evrov kohezijskih sredstev.

Kot je še dejal Žnidarič, pri zavodu v desetletjih obstoja stremijo k napredku in odličnosti, podpirajo industrijo in državo, danes pa se intenzivno posvečajo področju raziskav in razvoja. "Cilj je napredne rešitve prenašati v prakso, znanstvena in razvojno-raziskovalna komponenta je ključna za naše delovanje, raziskave so pretežno aplikativno naravnane in tesno povezane s stroko, kar velja tudi za požarni laboratorij," je poudaril.

Laboratorij se razteza na 3.500 kvadratnih metrih površine

ZAG sestavlja 17 odsekov in laboratorijev, ki pokrivajo ves spekter gradbeništva, od tradicionalnih materialov, konstrukcij, geotehnike in gradbene fizike do interdisciplinarnih tem, ki vključujejo zeleni prehod, digitalizacijo in človeka. Nov laboratorij bo na skoraj 3.500 kvadratnih metrih površine zavodu zagotavljal zmogljivosti za testiranje požarne odpornosti proizvodov slovenske in tuje industrije. Objekt ima dve veliki peči, pripadajočo čistilno napravo in preostalo sodobno opremo za testiranje preizkušancev od mikroravni do velikosti štiri krat osem metrov.

Papič: To je pomembna pridobitev ne samo za ZAG, ampak vso slovensko raziskovalno sfero

V prihodnosti laboratorija ima po besedah Žnidariča pomembno vlogo tudi lani pridobljeni projekt Frissbe iz EU programa Obzorja 2020. Gre za enega od zgolj štirih projektov EraChair, ki jih je do zdaj dobila Slovenija in v okviru katerega ima ekipa uveljavljenih raziskovalcev nalogo v šestih letih "zgraditi odlično požarno znanost v Sloveniji in preobraziti zavod v še boljši in v mednarodnem merilu uspešnejši inštitut".

Današnjega slavnostnega odprtja se je udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič. "Prepričan sem, da je to zelo dobra in pomembna pridobitev ne samo za ZAG, ampak vso slovensko raziskovalno sfero," je dejal minister. Dodal je, da slovensko znanje s tem pridobiva strateški položaj v regiji in utrjuje slovenski "know-how" tudi mednarodno.