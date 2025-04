Izjemna revolucija: izumrli krvovolk po 12.500 letih spet živ #video

Znanstveniki biotehnološkega podjetja Colossal Biosciences iz Dallasa so z uporabo tehnologije DNK, kloniranja in urejanja genov v laboratoriju ustvarili tri mladičke krvovolka, izumrle vrste, ki je izginila pred približno 12.500 leti, poroča agencija Reuters.

Znanstveniki so v laboratoriju z omenjeno tehnologijo spremenili gene sivega volka, najbližjega živečega sorodnika prazgodovinskega krvovolka, in ustvarili tri mladičke, hibridno vrsto, ki spominja na svojo izumrlo predhodnico.

So precej večji od sivih volkov in imajo širšo glavo, močnejšo čeljust in gosto svetlo dlako, so sporočili iz družbe.

Foto: posnetek zaslona/Reuters

DNK iz 13 tisoč let starega zoba in 72 tisoč let stare lobanje

V podjetju Colossal se že od leta 2021 ukvarjajo z oživljanjem mamuta, ptice dodo in tasmanskega tigra, o volkovih pa do zdaj niso javno spregovorili.

Z znanostjo o odpravljanju izumrtja so v podjetju sicer že oktobra 2024 obnovili izumrlo vrsto. "Ta veliki dosežek je prvi v nizu primerov, ki kažejo, da naš celoviti sistem za odpravo izumrtja deluje," je v sporočilu za javnost povedal Ben Lamm, soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Colossal.

"Ekipa je vzela DNK iz 13 tisoč let starega zoba in 72 tisoč let stare lobanje ter ustvarila zdrave mladiče krvovolka."

Najprej so 1. oktobra 2024 ustvarili brata Romula in Rema, 3. januarja letos pa se jima je pridružila sestrica Khaleesi. Bivajo na 800 hektarjev velikem območju na javnosti neznani lokaciji, obdani s tri metre visoko ograjo, kjer jih nadzorujejo varnostniki, droni in kamere.

Foto: posnetek zaslona/Reuters

"Raziskovalci so naredili 20 sprememb na 14 genih sivega volka, preden so klonirali celične linije in jih prenesli v donorska jajčeca. Da bi dosegli cilj, so znanstveniki s tehnologijo CRISPR ustvarili hibridni genom, ki je odstranil določene gene sivega volka in jih nadomestil z lastnostmi, povezanimi s krvovolki," je pojasnila Love Dalén, profesorica evolucijske genomike na Univerzi v Stockholmu in svetovalka podjetja Colossal. "Zdrave razvijajoče se zarodke smo nato prenesli k nadomestnim materam," so še navedli in za CNN potrdili, da so za to uporabili domače pse.

Krvovolk vrste Aenocyon dirus, plenilec, ki je nekoč taval po Severni Ameriki, je postal priljubljen s serijo Igra prestolov. Foto: Guliverimage