"Organizacijski komite evropskega prvenstva se je tudi uradno opravičil slovenski ekipi za nesrečni incident z avtobusom pred tekmo 1. septembra. Šlo je za napako voznika, ki se ni držal predpisanega razporeda voženj. Ta oseba je bila nemudoma razrešena s položaja, uveden pa je dodatni nadzor, da se napaka ne bi ponovila," je na poizvedovanje Slovenske tiskovne agencije zapisal vodja oddelka za komunikacijo z javnostmi pri Mednarodni košarkarski zvezi (Fiba) Sakis Kontos.

Where is the team BUS, @EuroBasket @FIBA ???!!!????



We must take 🚕 for transfer to the first game of #EuroBasket 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️. #mojtim 🏀🇸🇮💪 #BringTheNoise pic.twitter.com/7i2du2TAoo