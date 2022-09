Po blamaži organizatorja pokazali šampionski značaj

Zaustavili so najnevarnejši orožji litovske reprezentance, "utišali" armado litovskih navijačev, niso se pustili zmesti po blamaži organizatorja in za nagrado prišli do zmage v derbiju uvodnega kroga skupine B evropskega prvenstva. Slovenski košarkarji so tako že pri deseti zaporedni zmagi na EuroBasketu, če štejemo še zlato prvenstvo izpred petih let, ključno pa je, da so evropsko prvenstvo odprli z zmago.

V pravi poslastici prvega kroga EuroBasketa je Slovenija kot aktualni prvak pokazala šampionski karakter in navkljub nevšečnostim pred odhodom v dvorano porazila Litvo, ki je imela za seboj pravo armado navijačev.

Za slovensko reprezentanco se je branjenje naslova najboljših na stari celini začelo z blamažo organizatorjev. Pozabili so namreč na aktualne prvake in jim niso organizirali avtobusnega prevoza za odhod na prvo tekmo z Litvo. Sami so poiskali rešitev in se do dvorane Lanxess odpravili kar s taksiji.

"Nekoliko neprijetno. Čakali smo avtobus, ki ga ni bilo. Igralci in vodstvo so bili nervozni. Pred tekmo želiš biti osredotočen. Na koncu smo poklicali taksije, vsi smo šli na tekmo," je o neljubem dogodku spregovoril kapetan Goran Dragić.

Neljubi dogodki jih niso iztirili

Zato pa slovenski košarkarji niso pozabili pokazati šampionskega sijaja, s katerim so navduševali na zadnjem EuroBasketu v Istanbulu, kjer so prišli do zgodovinske zlate medalje.

Dobrodošlica v dvorani jim prav tako ni bila pogodu, saj je bilo na tribunah ogromno litovskih navijačev, ki so z žvižgi pospremili prihod slovenskih košarkarjev. Največ jih je bil deležen osrednji zvezdnik Luka Dončić. Jasno, vedeli so, kdo je prva violina naše izbrane vrste in od kod preti največja nevarnost.

Dragić presegel mejo tisoč točk V prvem polčasu smo dočakali tudi poseben mejnik v slovenski vrsti. Goran Dragić je po trojki in deseti točki presegel mejo tisoč točk v dresu slovenske reprezentance in je zdaj pri številki 1.010. Nedavno je na večni lestvici prehitel Teomana Alibegovića, ki je kariero zaključil pri 991 reprezentančnih točkah.

V zraku je bila še bojazen zaradi zadnjega poraza proti Nemčiji, ko so imeli slovenski igralci blede obraze, a so hitro pokazali, kako se je treba boriti v slovenskem dresu. Selektor Aleksander Sekulić je za uvod želel prav to borbenost in izpostavljal, da poraz ne bi bil alarmanten, če bo pristop pravi. Edo Murić se denimo ni ustrašil najboljšega centrskega dvojca na tem prvenstvu Jonasa Valančiunasa in Domantasa Sabonisa, ki je zaustavljal s čvrsto obrambo. A ne le on, tudi Mike Tobey, Žiga Dimec in Vlatko Čančar.

Tobey zablestel

V valovih je sicer potekal derbi skupine B med Slovenijo in Litvo. Večino časa so bili v ospredju slovenski košarkarji, ki so bili v vodstvu dobrih 29, Litovci pa le šest minut. Izbranci Aleksandra Sekulića so imeli po delnem izidu 9:0 najvišji naskok pri 64:57, a se je tekmec na krilih navijačev vrnil ob vstopu v zadnjo četrtino.

Foto: Vid Ponikvar

V tej je bilo videti že nelagodno za slovensko izbrano vrsto, ki je zaostajala s 74:78, nato je sledil delni izid Slovenije 15:3 in kar naenkrat se je lažje dihalo. Blestel je naturalizirani Mike Tobey, ki je prikazal najboljšo predstavo v dresu Slovenije – končal jo je pri 24 točkah in osmih skokih. Prvi mož reprezentance Dončić tokrat ni imel strelskega dne, saj je zadel le eno od osmih trojk, edino povsem na začetku obračuna –, a je spet pokazal raznovrstno igro, ki jo je zaključil pri 14 točkah, desetih asistencah in šestih skokih, bistveno bolj pa je bil čvrst tudi v obrambi. Prav tako je prejemal veliko udarcev, dvakrat celo v obraz, a so slovenski košarkarji po vsakem vstali in pokazali odločnost, zaradi katere so dobili uvodno tekmo.

Dragić pohvalil visoke košarkarje

"Neverjetna tekma je bila, sploh, kako smo začeli. Veliko košev na obeh straneh. Na koncu smo vedeli, kaj je naš načrt. Izpolnili smo ga. Nadzirali smo skoke, tekli, zadeli nekaj lahkih košev. Srca košarkarjev so bila ključna. S takšnim načinom igranja bomo lahko le boljši," je selektor slovenske košarkarske reprezentance opisal ključen trenutek tekme.

Foto: Vid Ponikvar "Vedeli smo, da bo težka, fizična tekma. Na položaju štiri in pet so igrali čvrsto. Vedeli smo, da se bomo morali tam boriti, skakati. Izjemna predstava Murića, Tobeyja, Čančarja in Dimca, ki so nižje rasti, a so se odlično borili," je po tekmi kapetan Dragić pohvalil soigralce.

V petek bo sledil premor pred sobotnim in nedeljskim nadaljevanjem, ko bosta nasproti stali izbrani vrsti Madžarske in Bosne in Hercegovine.