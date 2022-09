Nekdanji prvi mož Slovenije jasen: Litovci tega niti približno niso znali izkoristiti

"Prepričan sem, da ima Slovenija daleč najboljšo zunanjo linijo v Evropi in v današnji vrhunski košarki tekme odločajo branilci in ne več centri," je bil po zmagi Slovenije nad Litvo (92:85) na prvi tekmi EuroBasketa navdušen nekdanji slovenski selektor Zmago Sagadin.

Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtek zmagovito odprla letošnje evropsko prvenstvo. Slovenski košarkarji so z bojevito, čvrsto in odlično moštveno predstavo navdušili in na kolena spravili robustne Litovce. Nad predstavo Slovenije je bil navdušen tudi prvi selektor Slovenije Zmago Sagadin, ki je v četrtek užival v odlični košarkarski poslastici.

"Mislim, da je bila to zares odlična tekma. Slovenija je v večini obračuna narekovala tempo, še posebej pomembno pa je, da je v končnici, ko se je tekma lomila, odigrala najbolje možno in v režiji dveh izjemnih velemojstrov Luke Dončića in Gorana Dragića obračun obrnila sebi v prid. Po tistem ekscesu z Nemčijo je bilo zares lepo videti hrabro in močno Slovenijo, ki je od prvega trenutka srečanja delala vse stvari, da se tekma na koncu dobi. Igra je bila res raznovrstna, z res lepimi asistencami, od tega jih je kar deset briljantnih prispeval Dončić. Res so se me navdušili s kolektivno predstavo," je bil zadovoljen Sagadin.

Slovenci so v četrtek ugnali Litvo. Foto: Vid Ponikvar

"Tekme odločajo branilci"

Slovenci so se za razliko od tekme z Nemčijo v četrtek odlično kosali tudi z visoko postavo Litve in ji uspešno kljubovali v skoku. Na koncu so Litovci zbrali le dva skoka več (37:35). "Skok, ki je bil proti Nemčiji na res slabi ravni, je bil tokrat na pravi ravni. Imeli so tudi odlično razmerje med izgubljenimi in ukradenimi žogami. V celoti pa smo imeli poleg izjemnih dveh košarkarjev, ki sem ju omenil prej, še odličnega Tobeyja, ki je vrhunsko realiziral asistence Dončića in Dragića. Tudi ostali so dodali svoj delež, mislim, da je Jaka Blažič odigral odlično tekmo," je dejal nekdanji trener Olimpije.

Litva ni bila kos Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

"Litovci niso znali izkoristiti svoje premoči pod košem, čeprav imajo verjetno najboljši centrski par na tem evropskem prvenstvu. Tega niti približno niso znali izkoristiti, a to je njihov problem. Glavno je, da so jim naši košarkarji vsilili svoj ritem igre. Prepričan sem, da ima Slovenija daleč najboljšo zunanjo linijo v Evropi in v današnji vrhunski košarki tekme odločajo branilci in ne več centri. Tudi to tekmo z Litvo je odločila naša zunanja linija in začeti prvenstvo s takšno zmago je več kot dobrodošlo," je prepričan Sagadin.

Naslednji nasprotnik Slovenije bo Madžarska. Foto: FIBA

Čeprav je bila zmaga nad Litvo izjemna, pa so se Slovenci z glavami po četrtkovem uspehu že obrnili proti soboti, ko jih čaka preizkušnja z Madžarsko (20.30). "Vsaka reprezentanca na tem prvenstvu zna igrati košarko. Madžari so dobra reprezentanca, to smo videli tudi na zadnjih medsebojnih tekmah z njimi, ko so nam povzročali preglavice. Jasno pa je, da je bila Slovenija takrat v slabši zasedbi, kot je zdaj. Mislim, da nas Madžari ne morejo premagati, verjamem, da jih fantje ne bodo podcenjevali. Upam, da se bo ponudila tudi priložnost, da dobijo priliko tudi tisti, ki so na tekmi z Litvo igrali malce manj. Ob podpori velemojstrov, če bo to potrebno, verjamem, da Slovenija ne bi smela imeti večjih težav in da bomo lahko nekoliko razbremenili naše nosilce igre," je prepričan 69-letni košarkarski strateg.

Najtrši oreh? Nemčija.

Slovenijo v skupini smrti nato do konca prvega dela čakajo še tekme z Bosno in Hercegovino, Nemčijo in Francijo. "Mislim, da bo v naši skupini najnevarnejša Nemčija. Pri Francozih se vidi, da niso zbrali vseh najboljših košarkarjev in da niso dobro pripravljeni. Mislim, da na tem prvenstvu ne bodo igrali neke vidnejše vloge, ker prvenstva ne dobivajo imena in stare zasluge ter uspehi. Tekme odločajo dobri, motivirani igralci, kar Francozi zdaj niso."

"Mislim, da bo tekma med Slovenijo in Nemčijo obračun za prvo mesto v skupini." Foto: Guliver Image

Sagadin je prepričan, da bo najtrši oreh za Slovenijo v prvem delu ravno tekma z gostitelji. "Nemčija sicer po imenih nima tako zvezdniške ekipe, a imajo na klopi izjemnega stratega Gordona Herberta. Sam ga poznam že več kot 20 let in vem, da je res odličen trener. Reprezentanco je pripravil zelo dobro in ta bo zelo nevarna, kar se je pokazalo tudi na zadnji tekmi s Slovenijo, ko so Nemci igrali taktično zelo zrelo. Mislim, da bo tekma med Slovenijo in Nemčijo obračun za prvo mesto v skupini. Ker bodo naši fantje igrali na njihovem terenu, bo atmosfera nam v škodo, a Dončić in soigralci so že večkrat dokazali, da jim je največji užitek igrati takrat, ko so navijači naperjeni proti njim, tako da me to ne skrbi (smeh, op. p.)," je dejal Sagadin.

Ta sicer v ožji krog favoritov za končni uspeh uvršča še Srbe in Grke. "Ti dve reprezentanci sta zbrali skoraj najboljši možni postavi. Ob Sloveniji, vsaj iz drugega plana, bi med favorite prištel še Nemce. Španci tokrat niso ne zbrali ne pripravili dobre ekipe. Mislim, da Litovci ne morejo do medalje, mogoče bi tu prištel še Turke, ampak mislim, da bodo imeli odločilne vloge Slovenci, Grki in Srbi. A počasi, gremo korak za korakom," je še dejal eden najuspešnejših slovenskih trenerjev.

Preberite še: