Jason Kidd, Luka Dončić in Mark Cuban so si ogledali upokojitev dresa Dirka Nowitzkega. Foto: Vid Ponikvar

Četrtkov večer v Lanxess areni je bil poseben za Dirka Nowitzkega, katerega reprezentančni dres s številko 14 so upokojili. Zatem so Nemci premagali Francijo, pred tem pa je Slovenija po izjemnem boju preskočila Litvo.

Mark Cuban je navdušen nad Luko Dončićem. Foto: Vid Ponikvar

Vse obračune si je pobližje ogledala tudi delegacija Dallas Mavericks na čelu s predsednikom Markom Cubanom in glavnim trenerjem Jasonom Kiddom.

"Vedno rad gledam Luka, ker tako uživa v košarki. V veliko zadovoljstvo mi je, ker v njegovi igri vidiš radost. Povsem drugače je, ko Luka igra za Dallas ali za reprezentanco. V veselje mi je bilo gledati vse iz Litve in Slovenije ter vso to navdušenje," poudarja prvi mož Dallasa, čigar korenine segajo celo v Litvo, saj je njegova babi prav iz te države. A je kljub vsemu navijal za Dončića in posledično za Slovenijo, ki bo naslednji obračun odigrala v soboto ob 20.30 proti sosedom Madžarom.