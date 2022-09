Sramotna poteza Fibe. "Evropskih prvakov se ne tretira tako!" #video

Začetek evropskega prvenstva, vsaj glede igralnega dela, se je za slovensko košarkarsko reprezentanco začel z lepo zmago proti Litvi, a so imeli pred tem Slovenci neprijetno izkušnjo. Organizator je namreč nanje pozabil − avtobusa ni bilo pred hotelom, zato so se do dvorane odpravili kar s taksiji. "Te stvari se na tej ravni ne bi smele dogajati," je jasen Klemen Prepelič.

Avtobus bi moral odpeljati slovenske košarkarje ob 15.30 izpred hotela do dvorane Lanxess, ki gosti tekme skupine B evropskega prvenstva. Čakali so ga zaman, po petnajstih minutah pa se je vodstvo Košarkarske zveze Slovenije odločilo, da bo poklicalo taksije in se tako odpeljalo na uvodni obračun proti Litvi.

"Ko je avtobus zamujal dve, tri minute, nam je bilo še smešno. Ko ga ni bilo 15, 20 minut, pa več ni bilo tako smešno. Tudi taksije smo stežka dobili. S tem je bila motena rutina določenih igralcev. Tekma je bila pomembna, mi pa smo postajali vse bolj nervozni zaradi napačnih stvari. Verjamem, da se to ni zgodilo namerno, a upam, da se je tudi zadnjič," je o neljubem dogodku spregovoril Edo Murić.

Slovenskih reprezentantov izkušnja ni vrgla iz tira in so proti Litvi prikazali odločno igro ter prišli do pomembne zmage (92:85).

"Sramotna poteza Fibe. Te stvari se na tej ravni ne bi smele dogajati. Hvala bogu smo odgovorili dobro, z zmago. Zagotovo bo vodstvo zveze, kot smo že igralci, Fibi dalo vedeti, da se nobene ekipe ne tretira tako, kaj šele evropskih prvakov," je bil vidno nejevoljen glede dogodka Klemen Prepelič.

Good job @EuroBasket for European Champions no organized bus to a game. This must be a joke 🙈🙈🙈 #GreatOrganization After 20 min at least we got local taxi 😂😂😂 @kzs_si — Goran Dragić (@Goran_Dragic) September 1, 2022

"Na evropskem prvenstvu tega ne pričakuješ, sploh ne v Nemčiji, ki velja za organizirano državo. Upam, da se nam ne bo več to zgodilo. Je pa ena izkušnja, o kateri bomo lahko v prihodnje govorili," pa je z nasmeškom na obrazu povedal Jaka Blažič, ki se je končno prebudil in s 14 točkami veliko pripomogel k zmagi Slovenije.

Po petkovem dnevu premora bo Slovenija v soboto ob 20.30 igrala proti Madžarski, ki je v prvem krogu s 85:95 izgubila proti Bosni in Hercegovini.