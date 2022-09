Bosanski zveri se je svet v Sloveniji spremenil

Prav posebna je zgodba bosanskega košarkarja Jusufa Nurkića, ki velja za enega najboljših centrov v ligi NBA in jasno tudi na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Splet okoliščin, natančneje novica, kako je njegov oče kot policist onesposobil 14 vročekrvnežev, je pripeljala do tega, da se je začel ukvarjati s košarko. In to v Sloveniji v Laškem, za kar bo vse življenje hvaležen. Ni veliko manjkalo, da bi celo igral za slovensko reprezentanco, proti kateri bo skušal dobro predstavo prikazati v nedeljo na EuroBasketu.

Vse do leta 2008 Jusuf Nurkić ni razmišljal, da bi postal profesionalni košarkar. Takrat ga je odkril agent Enes Trnovčević, ki je v Slovenijo pripeljal tudi Mirzo Begića, Alena Omića, Emirja Preldžića … Prav posebna anekdota je, kako je prišlo do stika med agentom in "bosansko zverjo", kot ga kličejo. Trnovčević je namreč prebiral časopis, v katerem je bila novica, kako je lokalni policist sam onesposobil 14 napadalcev. Začel ga je preverjati, in ko je izvedel, da je ta policist visok kar 213 cm in tehta okoli 180 kilogramov, se je odločil, da ga spozna in povpraša, ali ima kakšnega sina. "Resnična zgodba je. Nekatere stvari si lahko izmišljuješ, a to se je zgodilo," se je v pogovoru s slovenskimi novinarji v Kölnu zasmejal leta 1994 rojeni član Portland Trail Blazers.

In v njem je Trnovčević videl bodočega vrhunskega košarkarja, ki je šele pri štirinajstih letih začel trenirati košarko. Očeta Hariza in družino je prepričal, da ga odpelje v Slovenijo, natančneje v Zlatorog, kjer se je leta 2009 začela njegova profesionalna športna pot.

Hvaležen sem za vse v Sloveniji

Leta 2009 je prišel v Laško. Foto: KK Zlatorog Laško V Slovenijo je prišel zaradi poznanstev Trnovčevića z ljudmi iz slovenskega košarkarskega prostora, zlasti z ljudmi v Laškem: "Veliko ne vem. Vem le to, da sem prišel na trening, kjer je bil Miloš Šporar. Hitro smo se dogovorili in v Sloveniji sem ostal tri leta in pol."

V tem času učenja košarke je naredil ogromen korak na košarkarski in osebnostni razvojni poti ter začel vse bolj opozarjati nase: "V Laškem so bili specifični ljudje. Nekateri so takrat bolj verjeli vame kot v rodni državi. Jasno, priložnost so mi dali. Odrasel sem v novi kulturi, se naučil jezika. Zame se je spremenil svet. Hvaležen sem za vse. V določenem trenutku sem celo pričakoval, da bom igral za slovensko reprezentanco, vendar življenje piše romane. Ko smo podpisali pogodbo za Laško in ker so me v Bosni odpisali na takšen način, je bila normalna pot, da bi igral za Slovenijo. A sem vedno želel igrati za svojo državo in na koncu so ljudje v Sloveniji to spoštovali."

Slovenija mu ni le odprla vrat košarkarskega sveta, hkrati je dobil tudi prijatelje in odraščal v drugačnem okolju, kot ga je bil vajen v domovini. V Laškem je z njim igral slovenski reprezentant Aleksej Nikolić, z njim je bil v ekipi Žiga Dimec, dobro se pozna z Edom Murićem. Zdaj bo imel priložnost, da zaigra proti njim. Slovenija ter Bosna in Hercegovina se bosta namreč na EuroBasketu pomerili v nedeljo.

Prelepe spomine ima na Slovenijo, pogovarja se v slovenščini

"Navdušen sem, ker bomo igrali proti Sloveniji. V državi, kjer sem živel in začel košarkarsko kariero. Prelepe spomine imam nanjo. Nimam dodatnega motiva zaradi tega, mi je pa lepo igrati proti Sloveniji. S fanti se nenehno vidimo v hotelu. Spominja me na mehurček v ligi NBA, ko je bilo 22 ekip v enem hotelu. Veliko ljudi vidiš dnevno. Navdušen sem, vendar dodatno motiviran ne. Vesel sem, da se ne bomo s Slovenijo v nadaljevanju prvenstva križali. Morda celo do finala," je razlagal Nurkić, ki se je s slovenskimi novinarji pogovarjal tudi v slovenščini.

V ligi NBA se je odlično znašel. Foto: Getty Images

Po Zlatorogu je bil na razcepu, kje nadaljevati kariero. Sprva je za ljubljansko Olimpijo igral na mladinskem turnirju v Beogradu in zablestel. Trnek so vrgli tudi pri zagrebški Cedeviti in v to vabo je na koncu ugriznil. Za dve leti, vmes je bil za krajši čas posojen Zadru. V pičlih petih letih ukvarjanja s košarko je že sledila selitev ligo NBA. Kot 16. so ga leta 2014 na naboru izbrali Chicago Bulls, a je bil še isti večer poslan k Denver Nuggets.

Eden najboljših centrov v ligi NBA

Za zdajšnje moštvo našega Vlatka Čančarja in MVP Nikole Jokića je igral tri sezone, vse odtlej pa je član Portland Trail Blazers. V tem času se je prelevil v enega najboljših centrov v ligi NBA. Foto: Getty Images

Številke in predstave povedo vse. Iz tira ga ni vrgla niti huda poškodba, ko je leta 2019 utrpel zlom leve tibije in fibule. Eno leto je bil na stranskem tiru, hitro pa se je spet prelevil v bosansko zver, ki predstavlja preglavice tekmecem v najmočnejši ligi na svetu.

Finančne težave reprezentance BiH

Zdaj bi rad odločnejši korak naredil tudi z reprezentanco, ki je imela v letošnjem poletju številne težave s financami. Veliko se je govorilo, da je zaradi finančnega primanjkljaja celo v zraku odhod na evropsko prvenstvo. Izbrana vrsta je imela le dve pripravljalni tekmi v poletju pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo in še za ti naj bi letalske karte za odhod bosanskih košarkarjev v Tartu plačala Estonska košarkarska zveza.

Foto: Vid Ponikvar/Fiba

Nevšečnosti so bile na splošno prisotne v času priprav, saj so v določenem trenutku po štirje reprezentanti morali spati v eni sobi. Na evropsko prvenstvo so odpotovali z nizkocenovnim letalskim prevoznikom, jasno v ekonomskem razredu. Si lahko predstavljate, kako je bilo 211 cm visokemu Nurkiću sedeti na sedežih? A ga to ni vrglo iz tira in kljub vsem težavam verjame, da lahko skupaj z moštvenimi kolegi naredi lepo zgodbo na letošnjem EuroBasketu.