Denver na Jokićevih krilih nadaljeval zmagoviti niz

Portland je na gostovanje k vodilnemu moštvu zahoda Denverju prišel spodbujen z dvema zmagama nad Dallas Mavericks Luke Dončića. Do polovice srečanja se je dobro upiral favoriziranim gostiteljem, ki so na odmor odšli s šestimi točkami prednosti (76:67), a Nikola Jokić in druščina vodstva od takrat niso več izpustili iz rok. V zadnji četrtini so ga zvišali na +20 (119:99), na koncu pa zmagali s 122:113.

Vlatko Čančar ni dosegel koša. Foto: Guliverimage Prvo ime ob zmagi je bil Nikola Jokić, ki se je podpisal pod nov trojni dvojček, ustavil se je pri 36 točkah, 12 skokih in desetih asistencah, Michael Porter je dodal 23 točk. Slovenski košarkar Vlatko Čančar v 16 minutah in pol ni vpisal točke, je pa en skok, dve asistenci in izgubljeno žogo. Pri gostih je bil s 44 točkami neustavljiv Damian Lillard, a je s soigralci ostal praznih rok.

Denver je zmagal še 31. v sezoni, sedmič zapored, za 11. moštvo zahoda Portland je to 23. poraz na 44. tekmah.

Vrhunci srečanj a:

Milwaukee in Philadelphia do novih zmag

Do 29. zmage so prišli košarkarji drugega moštva vzhoda Milwaukee Bucks, s 130:122 so strli odpor Toronta, pri katerem je z 39 točkami, devetimi skoki in sedmimi asistencami blestel Fred VanVleet. Pri zmagovalcih je bil z dvema točkama manj najbolj razpoložen Jrue Holiday.

Joel Embiid je k zmagi Philadelphie prispeval 41 točk. Foto: Guliverimage

Uspešna je bila tudi tretja zasedba vzhoda, Philadelphia 76ers so s 120:110 ugnali Los Angeles Clippers, prvo ime obračuna je bil z 41 točkami Joel Embiid.

San Antonio Spurs je na domačem parketu končal niz petih porazov, s 106:98 je premagal Brookyln Nets in mu zadal tretji zaporedni poraz. Keldon Johnson je ob zmagi dosegel 36 točk in dodal 11 skokov.

Liga NBA, 17. januar:

Lestvica: