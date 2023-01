Zaradi nacionalnega praznika, dneva Martina Luthra Kinga mlajšega, je bila v ligi NBA večina tekem v noči na torek odigranih zelo zgodaj. Košarkarji Bostona so na krilih 51 točk Jaysona Tatuma, ki je popravil rekord Larryja Birda, s 130:118 ugnali najslabšo ekipo vzhoda Charlotte in zabeležili sedmo zaporedno zmago. Grizliji iz Memphisa so zmagali že desetič zapored in nadigrali oslabljeni Phoenix, superzvezdnik Los Angeles Lakers LeBron James pa je proti Houston Rockets dosegel kar 48 točk in se podpisal pod izjemen jubilej.

Ekipa Bostona je v tej sezoni v odlični formi. Celtics so na 45 odigranih tekmah izgubili le dvanajstkrat in so prepričljivi najboljša ekipa lige. Tokrat je bila zasedba Joa Mazzulle s 130:118 boljša od Charlotte Hornets, ki so ob enajstih zmagah zabeležili še 34. poraz v tej sezoni. Boston je pot do zmage tlakoval že v prvi četrtini, ki jo je dobil s 35:22. Prvi igralec srečanja je bil Jayson Tatum, ki je dosegel kar 51 točk (8/11 za 2, 7/12 za 3, 14/14 prosti meti), od tega 18 v zadnji četrtini, temu dosežku pa je dodal še devet skokov in pet asistenc.

Predstava Tatuma:

To je bil tudi strelski rekord Američana v tej sezoni, skupno pa je petič v karieri presegel mejo 50 doseženih točk, kar je največ v zgodovini franšize Bostona. S tem je popravil rekord slovitega rojaka Larryja Birda, ki mu je to uspelo štirikrat, najbolj razigran pa je bil leta 1985, ko je proti Atlanti dosegel 60 točk.

Tatum, ki velja tudi za enega glavnih kandidatov za naziv MVP, v tej sezoni v povprečju dosega 31,1 točke na tekmo s čimer je tretji na lestvici strelcev, prvi je še vedno Luka Dončić s 33,8 točke na obračun. Pri poražencih je Jalen McDaniels dosegel 26 točk. Boston je dosegel še sedmi zaporedno zmago, nazadnje so bili Celtics poraženi 4. januarja na gostovanju pri Oklahomi.

Stephen Curry je dosegel 41 točk, Kristaps Porzingis pa 32. Foto: Reuters

Boston naslednja čaka v noči na petek, ko se bo pomeril s prvaki Golden State Warriors. Ti so po porazu s Chicagom Gorana Dragića zmagali na gostovanju pri Washingtonu s 127:118. Stephen Curry je ob zmagi svoje ekipe dosegel 41 točk (6/15 za 3), Jordan Poole pa 32. Pri Wizards se je Kristaps Porzingis podpisal pod 32 točk. Washington je še dobre tri minute pred koncem zaostajal le s 114:115, nato pa je Golden State z delnim izidom 12:4 tekmo brez pretresov pripeljal v svojo korist.

Memphis zmaguje kot po tekočem traku Ja Morant z Memphisom v tem letu sploh še ni izgubil dvoboja. Foto: Reuters Grizliji iz Memphisa so v izjemni formi. Tokrat so nadigrali Phoenix (136:106), jih odpravili kar za 30 točk, znova pa je blestel Ja Morant. Mladi zvezdnik, ki je na seznamu dobitnikov nagrade najboljšega novinca sezone nasledil prav Luko Dončića, lani pa ga ''izrinil'' iz začetne peterke na zvezdniški tekmi All-Star, je dosegel 29 točk in 7 asistenc. V zadnji četrtini sploh ni stopil na parket. Desmond Bane je dodal 28 točk in 6 asistenc, pri oslabljenih Soncih, ki imajo opravka z zelo skromnim učinkom v tej sezoni, v tem trenutku jim celo beži nastop v končnici, pa sta največ točk dosegla Mikal Bridges (21) in Deandre Ayton (18). Odsotna sta bila najboljša igralca Devin Booker in Chris Paul, Phoenix pa je na zadnjih desetih tekmah zmagal le enkrat. Rekord Memphisa sicer znaša 11 zaporednih zmag, dosežen je bil v prejšnji sezoni.

NBA Players of the Week for Week 13.



West: Domantas Sabonis (@SacramentoKings)

East: Jalen Brunson (@nyknicks) pic.twitter.com/CLAuiWsSp5 — NBA (@NBA) January 16, 2023

Za najboljšega igralca zadnjega tedna v ligi NBA sta bila izbrana Domantas Sabonis (Sacramento) in Jalen Brunson (New York). Nekdanji Dončićev soigralec pri Dallasu je na zadnjih štirih tekmah za kratkohlačnike v povprečju dosegal 34,8 točke.

Izjemen jubilej LeBrona Jamesa V zadnji tekmi pestrega večera so Los Angeles Lakers doma premagali Houston (140:132). Znova je blestel LeBron James, drugi najboljši strelec v zgodovini lige NBA, ki bi lahko že prihodnji mesec na večni lestvici prehitel legendarnega Kareema Abdul-Jabbarja. Kralj James je proti raketam iz Teksasa dosegel 48 točk, 9 asistenc in 8 skokov. To je njegov strelski rekord sezone. LeBron James now has a 40-point game against every NBA franchise except for the Los Angeles Clippers. pic.twitter.com/CBMVfYI6c2 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 17, 2023 Odkar je dopolnil 38 let, je že trikrat presegel strelsko mejo 40 točk! V bogati karieri se je v "klub 40" vpisal kar 100-krat, tako da je na dvoboju z Raketami poskrbel za častitljiv jubilej. Kar se tiče tekem rednega dela lige NBA, je vsaj 40 točk dosegel 72. v karieri. Večkrat je omenjen podvig po 35. rojstnem dnevu uspel le legendarnemu Michaelu Jordanu (12), James pa je to storil osmič. Odkar je LeBron James dopolnil 38 let, je že trikrat presegel mejo 40 točk. Foto: Reuters Zanimivo je, da je 38-letni superzvezdnik v ligi NBA dosegel vsaj 40 točk že proti vsem ekipam razen mestnemu tekmecu Los Angeles Clippers, s katerimi se bo naslednjič v tej sezoni pomeril kaj kmalu, že prihodnji torek. Jezerniki so tako po dveh stresnih porazih, ko so ostali praznih rok po napetih končnicah (proti Dallasu in Philadelphii), v dvorani Crypto.com Arena le dočakali zmago, še kako pomembno v boju za končnico.

Slovenski predstavniki so imeli po nedeljskih obračunih prost dan. Vlatko Čančar, ki je zaradi težav s stopalom izpustil zadnjo tekmo Denverja, bo z Nuggets znova na delu v noči na sredo, ko bodo gostili Portland Trail Blazers. Zadnjo tekmo je izpustil tudi Luka Dončić, ki bo z Dallasom v noči na četrtek pričakal Houston, Goran Dragić, ki se trenutno nahaja v Parizu, pa bo isti večer s Chicagom gostoval pri Detroitu.

Liga NBA, 16. januar:

Lestvica:

Preberite še: