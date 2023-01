Tekma za pozabo za Dončića in Dallas

Oslabljeni Dallas in nerazpoloženi Dončić v napadu in sledil je visok poraz s Portlandom.

Foto: Reuters

Dallas Mavericks z Luko Dončićem so odigrali prvo od dveh zaporednih tekem s Portland Trail Blazers. S 136:119 je zmagala ekipa iz Oregona, pri kateri je bil s 36 točkami najbolj vroč Damian Lillard. DOnčić ni imel svojega dne, saj je dosegel le 15 točk. Za tri je metal 0/5. To je četrti poraz Dallasa na zadnjih šestih tekmah.

Dallas je proti Portlandu dobil zadnjih šest medsebojnih tekem in to s povprečno razliko kar 25 točk. Nazadnje sta se pomerila 17. decembra, ko je ekipa Jasona Kidda zmagala s 130:110. Trail Blazers so bili v nizu petih zaporednih porazov. Morda se je zdelo, da so Mavericks favorit tekme. A ob Dorianu Finney-Smithu, Joshu Greenu in Maxiju Kleberju, ki zaradi poškodb manjkajo že nekaj časa, je moral to tekmo izpustiti tudi Christian Wood (gleženj). In Mavericksom se je zgodil tretji poraz na zadnjih štirih tekmah.

Jusuf Nurkić je dal 22 točk, Luka Dončić samo 15. Foto: Reuters Ob slabi obrambi Dallasa in nerazpoloženem Luki Dončiću si je Portland lepo prednost priigral že v prvem polčasu. Dobil ga je z 71:56. Po 40 točkah v drugi četrtini jih je Portland veliko dosegel tudi v tretji - 35. V zadnji četrtini tekma ni več imela tekmovalnega naboja. Končala se je z 19. zmago Trail Blazersov v sezoni (42 odigranih tekem), s 136:119. Za Maverickse je to 20. poraz na 44 tekmah.

Dončić, ki je bil s povprečjem 34,3 točke na tekmo prvi strelec lige, je odigral najslabšo tekmo sezone. Dal je le 15 točk, tako malo jih na eni tekmi to sezono še ni dosegel. Pravzaprav se mu je samo proti Minnesoti sredi decembra zgodilo, da je dosegel manj kot 20 točk (19). Na parketu je bil 36 minut in je iz igre metal 7/19, za tri točke pa 0/5. Imel je sicer 10 asistenc in še šest skokov.

Prvi strelec Dallasa je bil s 25 točkami Spencer Dinwiddie, Randy Bullock jih je dal 24. Pri Portlandu je bilo kar sedem košarkarjev dvomestnih. S 36 točkami je izstopal Damian Lillard, ki je na prejšnji tekmi dal kar 50 točk. Imel je še 10 asistenc. Več kot 20 točk sta dosegla še Jusuf Nurkić (22 točk, 11 skokov) in Anfernee Simons (21).

