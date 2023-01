Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Goran Dragić je s s soigralci Chicago Bulls gostil Oklahoma City Thunder in izgubil s 110:124, kar je tretji zaporedni poraz bikov. Vlatko Čančar je z Denver Nuggets,ki zaradi poškodbe zapestja ni mogel računati na prvega zvezdnika Nikolo Jokića zmagal pri LA Clippers (115:103). Košarkarji San Antonio Spurs so 50. sezono obeležili s tekmo na večnamenskem pokritem stadionu Alamodome proti Golden State Warriors. Spektakel si je ogledalo kar 68.323 gledalcev, kar je nov rekord za tekme rednega dela NBA. Videli pa so prepričljivo zmago prvakov, slavili so s 144:113.

Košarkarji Chicago Bulls so izgubili še tretjič zapored, tokrat na domačem parketu proti 11. ekipi zahodne konference Oklahoma City Thunder.

Ta je tako v prvi kot drugi četrtini prišla do dvomestne prednosti, v tretji povedla tudi za 18, a so gostitelji prednost pred zadnjim delom stopili na zgolj točko (90:91), kar je napovedovalo tesno končnico. A te na koncu ni bilo. Oklahoma je iz minute v minuto višala prednost in slavila s 124:110.

Prvo ime ob zmagi je bil Josh Giddey s 25 točkami in 10 skoki, pri poražencih je Zach LaVine prav tako končal s 25 točkami. Slovenski veteran Goran Dragić je igral slabih 17 minut in v tem času v statistiko vpisal devet točk, dva skoka, štiri asistence, dve izgubljeni žogi.

Chicago je po tretjem zaporednem porazu na 11. mestu vzhodne konference.

Vrhunci srečanja v Chicagu:



Denver brez Jokića na vrh zahoda

Bolje je šlo drugemu moštvu s slovenskim pridihom, Denver Nuggets Vlatka Čančarja so v Kaliforniji tudi brez pomoči prvega zvezdnika Nikole Jokića, ki je srečanje izpustil zaradi težav z zapestjem, premagali LA Clippers, ki je pred dnevi na kolena spravil Dallas.

Denver je v zadnjo četrtino precej izenačenega obračuna vstopil s petimi točkami prednosti in to uspel zadržati do konca. Zmagal je s 115:103.

Jamal Murray je bil s 24 točkami prvi strelec Denverja. Foto: Guliverimage

Prvi strelec ob zmagi je bil s 24 točkami Jamal Murray, 22 jih je dodal Michael Porter, Čančar je v dobrih 16 minutah na parketu dosegl pet točk in dodal štiri skoke.

Denver je z 29. zmago prevzel vodstvo zahodne konference, Clippersi so sedmi.

Rekord v San Antoniu in zanesljiva zmaga prvakov

Pravi spektakel seje odvil v San Antoniu, kjer so Spurs ob obeležitvi 50. sezone dogajanje preselili na večnamenski pokrit stadion Alamodome, kjer so gostili prvaka Golden State Warriors.

San Antonio Spurs so prvake Golden State Warriors pričakali na pokritem večnamenskem stadionu Alamodome in doživeli visok poraz s 113:144. Foto: Guliverimage A obračun pred rekordnim številom gledalcev se ni končal po njihovih željah. 68.323 gledalcev je videlo zanesljivo zmago prvakov, s 144:113. Toliko občinstva na tekmi rednega dela lige NBA še ni bilo. Prejšnji rekord sega v preteklo tisočletje, ko si je 27. marca 1998 Michaela Jordana in Chicago Bulls proti Atlanta Hawks v Georgia Dome ogledalo 62.046 gledalcev.

Ob zanesljivi zmagi Warriors je osem košarkarjev vpisalo dvomestno število točk, največ, 25, jih je dosegel Jordan Poole.

Obračun v San Antoniu si je ogledalo rekordnih 68.323 gledalcev. Prejšnji rekord iz leta 1998 je bil 62.046 gledalcev, ki so si ogledali tekmo Michaela Jordana in Chicago Bulls proti Atlanta Hawks v Georgia Dome. Foto: Guliverimage

Do zanesljive zmage je prišel tudi Sacramento, ki je s 139:114 premagal Houston. Tretja ekipa zahoda New Orleans Pelicans je s 116:110 slavila pri Detroitu, Jonas Valanciunas je bil s 33 točkami in 16 skoki prvo ime ob zmagi.

Liga NBA, 13. januar:

Lestvica:

