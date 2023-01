Dončić se je zapisal v zgodovino in ob tem prejemal tudi namerne udarce #video

Ob visokem vodstvu Dallas Mavericks z 19 točkami razlike sprva ni kazalo, da bodo ljubitelji košarke v Los Angelesu spremljali pravo dramo. LeBron James in soigralci se niso predali in imeli ob koncu tekme prednost treh točk, ko je s trojko s korakom nazaj prvi podaljšek izsilil kdo drug kot Luka Dončić.

Da ni bilo milosti na tekmi in da je bila igra vseskozi na meji prekrškov, pove končni rezultat 119:115 v korist Dallasa. Tekma se je končala šele po dveh podaljških. Pogosto je bila igra zelo groba, kar je na svoji koži občutil tudi Dončić. Včasih so bili udarci nenamerni, včasih namerni. Russell Westbrook je bil eden tistih, ki so želeli Luki priti do živega. Lotil se ga je tudi na neprimeren način, za kar je bil med drugim kaznovan z nešportno osebno napako.

Prvi po Jordanu in prvi v zgodovini lige NBA

"To je bila zelo fizična tekma. Veliko minut smo preživeli na parketu. Energija je bila nekoliko slabša, a smo to prestali. Zmaga je zmaga," je po koncu dvoboja razlagal Dončić, ki je na parketu prebil kar 53 minut. V nadaljevanju se je dotaknil trojke za prvi podaljšek: "Moral sem narediti korak nazaj in poskusiti s trojko."

Slovenski košarkar je zadel novo trojko tudi za 108:108, kar je bil končni rezultat prvega podaljška, v dodatnih petih minutah pa je gostom uspelo zlomiti domače igralce, tako da so se veselili pomembne zmage (119:115).

Slovenski zvezdnik je spet zrežiral predstavo, o kateri se govori v presežkih. Da so pohvale upravičene, dokazujejo številke: 35 točk, 14 skokov in 13 asistenc.

Na drugi strani Atlantika so nemudoma začeli pregledovati dopolnjeno statistično bazo ter prišli do zanimivih ugotovitev in tudi mejnikov. Izbrskali so, da je Luka prvi košarkar po Michaelu Jordanu (1986), ki je pri 23 letih na desetih tekmah v povprečju dosegal več kot 40 točk. Povrhu vsega je prvi košarkar v zgodovini ligi NBA, ki je na teh desetih tekmah v povprečju dosegal 40 točk, deset skokov in osem asistenc.

Luka Doncic is the 1st player at age 23 or younger to average 40 points over a 10-game span since Michael Jordan in 1986.



In addition, he is 1st player to average 40 points, 10 rebounds and 8 assists over a 10-game span in NBA history. pic.twitter.com/ZVbzoCAILB — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 13, 2023

Luka in veliki zbiratelj trojnih dvojčkov Oscar Robertson edina

Luka se je po koncu tekme lahko pohvalil z desetim trojnim dvojčkom v letošnji sezoni, skupno 56. v karieri. To je že njegova četrta sezona z deset ali več trojnimi dvojčki. Skupaj z Oscarjem Robertsonom sta edina, ki sta imela v prvih petih sezonah vsaj osem trojnih dvojčkov. Slovenski košarkarski virtuoz se je lahko pohvalil z novim trojnim dvojčkom, ob katerem je dosegel vsaj 30 točk. To mu je uspelo 30-krat v karieri, kar ga uvršča na peto mesto v zgodovini NBA.

V tej sezoni mu je tovrsten podvig uspel na devetih tekmah, preostalim košarkarjem v ligi pa zgolj šestkrat.

Luka Dončić recorded his 30th career 30-point triple-double tonight, which ranks 5th in @NBA history.



This season, Dončić has 9 games recording a 30-point triple-double, while the rest of the league has combined for 6 such games. pic.twitter.com/VzVDSGDPwy — Mavs PR (@MavsPR) January 13, 2023

Na njegovo novo predstavo bo treba počakati do nedelje, ko bo gostoval pri Portland Trail Blazers, s katerimi se bo pomeril tudi v noči na ponedeljek.