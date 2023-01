Neverjetni Luka Dončić, nora tekma in kar dva podaljška!

V dramatični tekmi, ki se je končala po kar dveh podaljških, se je Luka Dončić skupaj s soigralci Dallas Mavericks veselil velike zmage. S 118:115 so padli Los Angeles Lakers na čelu z zvezdnikom LeBronom Jamesom, ki je bil streljal od vstopa v častitljivi klub 38 tisoč. Slovenski čarovnik je spet pričaral izjemno predstavo, ki jo je zaključil s 56. trojnim dvojčkom (35 točk, 14 skokov in 13 asistenc), prav tako pa zadel izjemno trojko za podaljšek.

LA Lakers : Dallas Mavericks 115:119 (22:36, 48:59, 76:82, 101:101, 108:108 Westbrook 28, James 24, 16 sk., 9 as. v 47 min.; Luka Dončić 35 (met za 3 4/9, za 2 10/19, prosti meti 3/7), 14 sk., 13 as., 1 ukr. žoga, 1 bl., 5 izg. žog, 5 os. napak v 53 min. - 56. trojni dvojček v karieri -, Wood 24, 16 sk., 6 as., 5 blokad, Hardaway jr. 22, Dinwiddie 17

LUKA DONCIC STEPS BACK TO FORCE OVERTIME ON TNT! pic.twitter.com/3QVewPeIgy — NBA (@NBA) January 13, 2023

Za ljubitelje košarke je bil dvoboj med Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks prava poslastica, saj sta bila na parketu dvorane, ki se je nekoč imenovala Staples Center - zdaj crypto.com Arena -, zvezdnika lige NBA LeBron James in Luka Dončić.

Oba sta med najbolj priljubljenimi v ligi, kar potrjuje glasovanje za All-Star tekmo. Dončićev vzornik je prejel že skoraj pet milijonov glasov, največ med vsemi, Luka pa je bil ob zadnjem merjenju pri 3,6 milijona glasovih podpore, kar ga uvršča na visoko peto mesto.

Nazadnje sta se pomerila na božični večer. Igralo se je v Dallasu, po prvem polčasu je bolje kazalo gostom, nakar so Mavericks ''ponoreli'' v tretji četrtini, v njej dosegli kar 51 točk, in na koncu brez večjih težav premagali Jezernike.

V Los Angelesu se je začelo v ritmih teksaškega moštva, ki se je lahko v uvodni četrtini pohvalilo z debelimi 19 točkami naskoka (36:17), ko je Dončić zadel trojko s svojim znamenitim korakom nazaj in ob tem navdušil tudi zvezdnika hokejskih Kraljev iz Los Angelesa Anžeta Kopitarja, ki si je obračun ogledal iz neposredne bližine.

Razumljivo je bilo, da se domači ne bodo kar tako predali, saj so želeli nadaljevati z dobrimi predstavami, ki jih kažejo v zadnjem obdobju, v katerem so na šestih tekmah zmagali petkrat.

Naslonili so se na ramena izkušenih košarkarjev. Russell Westbrook se je do polčasa lahko pohvalil s 15 točkami, James z enajstimi. Zanj je imel dvoboj še dodatno noto, saj je bilo v igri še nekaj več kot zmaga. Če bi mu uspelo doseči vsaj 35 točk, bi lahko v noči na petek postal šele drugi polnopravni član kluba 38 tisoč - na koncu mi jih je zmanjkalo enajst. Legendarni Kareem Abdul Jabbar, ki je pred leti navduševal tudi v dresu Jezernikov, je namreč že 39 let najboljši strelec lige NBA. V bogati karieri je dosegel kar 38.387 točk.

Dolgo časa ni bilo ne duha ne sluha o pravem kandidatu, ki bi lahko ponovil ta dosežek, nato pa je začel v ligi NBA blesteti James. Igra tako dobro, da spada med najboljše tudi pri 38 letih. Njegove fizične sposobnosti so še vedno na izjemni ravni, kar dokazuje tudi povprečje doseženih točk v tej sezoni. Na tekmo daje kar 29 točk.

Jasno je, da bo James že na naslednji tekmi verjetno vstopil v elitni klub, kakor tudi kmalu postavil nov mejnik lige NBA, saj bo do konca sezone zagotovo še zmogel nekaj več kot 400 točk.

Ko so ameriški novinarji pred tekmo povprašali Dončića, ali bi se lahko v dirko za rekord spustil tudi on, so prejeli iskren odgovor: "Jaz? Niti slučajno, saj ne bom igral v ligi NBA tako dolgo."

Na začetku tretje četrtine je bilo še vse sanjsko ...

In ko so se Lakers približali na vsega štiri točke zaostanka (42:46), je vajeti v svoje roke prevzel prav košarkar s številko 77 na hrbtu. Z devetimi točkami v zaključku prvega polčasa je popeljal Dallas na varnih +13 (59:46) in bil pri 18 točkah, šestih skokih in petih asistencah.

Novo asistenco je vpisal takoj ob vstopu v drugi del, ko je lepo zaposlil Christiana Wooda, ki je po Lukovi podaji zabil žogo v koš. Slovenski virtuoz je imel tudi v tem delu igre vajeti v svojih rokah. Hitro je vknjižil novi asistenci in po eni je ostrostrelec Tim Hardaway jr. zadel trojko za 68:52, s katero je prisilil domačega trenerja, da je moral odreagirati z minuto odmora.

Luka se je v nadaljevanju še naprej igral z domačimi košarkarji in polnil koš tekmeca. Čeprav se mu je met za tri točke zaustavil, je našel drugačno pot in iz neposredne bližine dodajal točke v skupno malho Dallasa, ki je sredi tretje četrtine vodil s 77:63.

... nakar je sledil padec v energiji

A ni minilo veliko časa, ko je svoje košarkarje na krajši posvet na klop poklical tudi trener Dallasa Jason Kidd, saj so se Lakers približali na manj kot deset točk zaostanka (68:77). Še bližje so bili pri 75:81. Koncentracija je občutno padla na strani Dallasa, tudi pri Dončiću, kar se je odražalo na rezultatu, saj je imel tekmec ob koncu tretje četrtine vsega šest točk zaostanka (76:82) in lov za zmago je bil spet odprt z obeh strani.

Navijači so bili kmalu v deliriju, ko je Kendrick Nunn približal ekipo na vsega točko zaostanka (81:82). Preslaba obramba Dallasa, vključno z Dončićem na čelu, je botrovala, da so domači postajali vse bolj vroči. Zlasti Nunn, ki je znan po metih z razdalje in je zadel novo trojko za 84:86, nakar je Westbrook ekipi poravnal pri 86:86.

Zanimivo je, da Kidd ni namenil nobenega počitka slovenskemu košarkarju, ki je bil vseskozi na parketu. Pri Mavs ni bilo videti prave energije, kar so gostitelji s pridom izkoristili in prek Nunna pri 87:86 prišli šele do drugega vodstva na tekmi.

Ko je bilo videti, da bo zmaga ostala doma, je čarovnik Dončić začaral dvorano s trojko za podaljšek

Luka se na trojnega dvojčka, ki je bil 56. v njegovi karieri, ni oziral, saj je iskal način, kako s soigralci priti do zmage v Kaliforniji. Lažje so zadihali pri vodstvu s 95:89, a le za kratek čas, saj so domači zrežirali delni izid 10:2 in imeli 1:31 pred koncem spet vodstvo pri 99:97.

Na roke Jamesu in druščini so šli tudi sodniki, saj zvezdniku LA Lakers niso dosodili jasno videnih korakov. Namesto tega so piskali mrtvo žogo. Vnovično so si privoščili, ko je Dwight Powell naredil prekršek nad Westbrookom, sodniki pa so želeli na črto, ki označuje proste mete, poslati nemškega košarkarja Dennisa Schröderja. Po daljšem pregledu videoposnetka so popravili napako in Westbrook, ki je sicer slabši pri izvajanju prostih metov, je imel enajst sekund do konca na voljo dva meta. A je bil tokrat hladen kot špricer in zadel oba za vodstvo s 101:98.

Videti je bilo, da bo dvoboj končan že po rednem delu, ko je na sceno stopil čarovnik Luka. S trojko je šest sekund pred koncem izsilil podaljšek.

Dončić s trojko še za drugi podaljšek

Tudi v tem delu igre so bile glave vroče, olje na ogenj pa je skušal priliti Westbrook, ki se je namerno zaletel v Dončića. Sodniki so se odločili pogledati posnetek in dosodili nešportno osebno napako. Luka je stopil na črto za proste mete, a zgrešil oba in ostalo je pri 103:103, Dallas pa je bil neučinkovit tudi pri dodatnem napadu.

This was NASTY 🔨 pic.twitter.com/1kFYMlSeVi — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 13, 2023

Za veselje v gostujočem taboru je kmalu s silovitim zabijanjem poskrbel Spencer Dinwiddie, ko je na semaforju kazalo 105:103. A se je Dallas hitro zaustavil in LA Lakers so prišli do lepe prednosti treh točk pri 108:105, ko je spet na sceno stopil Dončić. Z novo trojko in za nov podaljšek.

Dinwiddie nerešljiv v podaljških, Dončić veliko zmago kronal s 56. trojnim dvojčkom

Dinwiddie je v začetku drugega podaljška ponovil vajo iz prvega in spet zabil žogo v koš. Z Luko sta bila edina napadalno razpoložena košarkarja Mavericks v zaključnih trenutkih. In po njuni simultanki je Dallasu 1:52 pred koncem drugega podaljška uspelo pobegniti do prednosti treh točk (116:113), a so imeli v gostujočem taboru kljub vsemu za kratek čas prisotne nekaj grenkobe, saj si je Wood nekoliko poškodoval gleženj. Stisnil je zobe in že v naslednji akciji blokiral met Jamesa, kar je bila njegova peta blokada.

V zaključku je Dončiću in soigralcem uspelo zadržati mirne živce in priti do velike zmage (119:115), s katero so prekinili niz dveh porazov, Luka pa jo je zaključil s 56. trojnim dvojčkom (35 točk ,14 skokov in 13 asistenc).

Tekma All-Stars: Luki Dončiću se nasmiha velik privilegij Po enem tednu so osvežili rezultate glasovanja za nastop na zvezdniški tekmi All-Stars, ki jo bo letos 20. februarja gostil Salt Lake City. Luka Dončić je prejel že skoraj 3,7 milijona glasov. Več jih je zbrala le četverica zvezdnikov. Največ med njimi 38-letni LeBron James, proti kateremu se bo v noči na petek spopad 15 let mlajši Ljubljančan. Kralj James se lahko pohvali s slabimi petimi milijoni glasov, kar nazorno priča o veliki priljubljenost in spoštovanju, ki ga uživa med ljubitelji košarke na svetu. WEST All-Star 2nd returns! Do you agree? 👀



Vote today with #NBAAllStar Voting presented by AT&T on the NBA App and https://t.co/Pqxh2EPubW.



🗳 https://t.co/LjC1Z2MlQM pic.twitter.com/etvBGSJtLG — NBA (@NBA) January 12, 2023 Med branilci zahodne konference je več glasov od Dončića zbral le branilec naslova Stephen Curry (Golden State), tretjeuvrščeni Ja Morant (Memphis) pa zaostaja že skoraj poltretji milijon glasov, tako da se najboljšemu slovenskemu košarkarju nasmiha velik privilegij, saj bo očitno še tretjič v karieri na tekmi All-Stars nastopil v začetni peterki. EAST All-Star 2nd returns! Do you agree? 👀



Vote today with #NBAAllStar Voting presented by AT&T on the NBA App and https://t.co/Pqxh2EPubW.



🗳 https://t.co/LjC1Z2MlQM pic.twitter.com/Bzo88kfGaT — NBA (@NBA) January 12, 2023 Naslednji delni izidi bodo znani naslednji četrtek, glasovanje pa poteka vse do konca 21. januarja. Glasovi navijačev predstavljajo 50 odstotkov, drugo polovico pri izboru začetnih peterk pa v enakem razmerju določajo igralci lige in novinarji, ki spremljajo ligo NBA.

Dallas bo naslednjič na delu v noči na nedeljo v Portlandu, Goran Dragić bo s Chicagom v noči na soboto gostil Oklahoma City Thunder, Vlatko Čančar pa se bo z Denverjem prav tako v noči na soboto mudil v Los Angelesu, kjer se bo pomeril proti Clippersom.

