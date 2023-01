Izjemen domači niz Denverja skuša končati Phoenix

Phoenix Suns to sezono niso tako dobri kot lansko. Odigrali so polovico tekem rednega dela (42) in imajo 21 zmag ter 21 porazov. Na lestvici zahodne konference so sedmi. Denver Nuggets pa vodijo. Odigrali so 40 tekem in imajo 27 zmag. Vlatko Čančar in soigralci so na zadnjih desetih tekmah zmagali osemkrat. Na domačem terenu pa imajo niz 11 zmag. Ko so se udarili 26. decembra, je Denver zmagal po podaljšku s 128:125. Nikola Jokić je dal 41 točk, Landry Shamet pa za Sunse 31.

Čančar ima pri Denverju vse bolj pomembno vlogo. Na zadnjih devetih tekmah je vselej igral 15 minut ali več. Proti Miamiju in Los Angeles Clippersom je dal po 15 točk.

Liga NBA, 11. januar:

Lestvica: