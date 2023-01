Luka Dončić prihranil najboljše za konec, a ... #video

Košarkarji Dallasa so ostali praznih rok na gostovanju v Los Angelesu (101:113). Clippers so prevladovali, vodili od začetka do konca srečanja, in si v prvem polčasu priigrali prednost +22. Gostje iz Teksasa so se na krilih povratnika Luke Dončića, ki je kar 20 od 43 točk dosegel v zadnji četrtini, nekaj minut pred koncem približali na osem. Bližje ni šlo, tako da je Dallas vpisal drugi zaporedni poraz na turneji. Miami je na dramatični tekmi z Oklahoma Cityjem postavil nov rekord lige NBA, za najboljši strelski dosežek večera pa je poskrbel Donovan Mitchell (Cleveland) s 46 točkami.

Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 113:101 (31:25, 69:47, 88:78)

Leonard 33, N. Powell 27, Mann in Morris 12, Covington 9, Zubac 8, Batum in Wall 5; Dončić 43, Hardaway Jr. 16, Dinwiddie 13, Wood 12, Bullock 6

Učinek Luke Dončića: 43 točk (met za tri 3/9, met za dve 9/13, prosti meti 16/21), 11 sk., 7 as., 2 ukr. žogi, 3 izg. žogi v 43 minutah

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Dallas ni nikoli vodil na srečanju v Los Angelesu. Foto: Reuters Košarkarji Los Angeles Clippers so hitro zagospodarili na srečanju proti Dallasu. Nikoli niso zaostajali, že v prvem polčasu pa so si priigrali več kot 20 točk prednosti! Začetek dvoboja v mestu angelov je zaznamoval Ivica Zubac. Hrvaški center je dosegel uvodne štiri točke (4:0) in nakazal, da bi lahko imeli gostje težave s prevlado pod košem.

Luka Dončić je poskušal prevzeti vajeti v svoje roke. Zaključeval je večino uvodnih napadov gostov, dosegel prvi koš, a se je njegova roka v nadaljevanju večkrat zatresla. Clippers so povedli z 8:4, Zubac je bil že pri šestih točkah, a je moral nato že po štirih minutah zaradi treh osebnih napak s parketa. Njegovi soigralci so delo nadaljevali še bolj temeljito.

Obramba Dallasa je bila preveč ranljiva, privoščila sta si jo zlasti Kawhi Leonard in Marcus Morris Sr. Leonard, ki je imel v prejšnji sezoni ogromne težave z zdravjem, je proti Dallasu zaigral prvič po letu 2021. Mojstrsko je polnil koš gostov in bil neustavljiv v akcijah ena na ena. Prednost Clippersov se je že med uvodno četrtino povzpela na +11, a so gostje na krilih Dončića, ki mu je Francoz Nicolas Batum v obrambi povzročal nemalo preglavic, in Tima Hardawayja Jr. z delnim rezultatom 9:2 le znižali zaostanek in se približali na 25:29.

V drugi četrtini so rezervisti gostiteljev zasenčili stanovske kolege, ki nastopajo za Dallas. Trener Mavericks Jason Kidd je znova pogrešal bolj konkreten prispevek svojih rezervistov. Sprva niti ni kazalo slabo, Dallas se je približal na –2 (35:33), a so nato Clippers prestavili v višjo prestavo in hitro pobegnili na 42:33. Prednost je le še rasla.

Kawhi Leonard se je zlahka kosal z obrambo Dallasa. Na koncu je bil s 33 točkami prvi strelec svoje ekipe, iz igre pa zadel kar devet od 12 metov. Za tri točke je metal 3/5. Foto: Reuters

Čeprav je v igro sredi druge četrtine vstopil tudi Dončić, to gostom ni pomagalo. Slovenski as je zapravil več prostih metov, iz igre pa metal bistveno manj kot v prvi četrtini. Obramba Los Angelesa ga je večkrat podvajala, zato je skušal razigravati proste soigralce, ki pa jim met za tri točke ni in ni stekel.

Na drugi strani je bil Leonard neustavljiv, ko pa se je razigral še Norman Powell (oba sta skupaj v prvem polčasu dala kar 33 točk), se je prednost gostiteljev le še višala. Trener domače zasedbe Tyronn Lue je bil lahko zelo zadovoljen s predstavo svojih varovancev, ki so bili v prvem polčasu dominantni v skoku (26:14) in Dallasu v drugi četrtini dali kar 38 točk. Gostom jo je zagodla še poškodba Dwighta Powlla, ki je v prvem polčasu odigral le osem minut, nato pa odšepal z igrišča.

Normal Powell je v tretji četrtini poskrbel za eno najbolj atraktivnih potez na srečanju:

Dallas razpolovil zaostanek, nato se je razigral Dončić

Premor med polčasoma je dobro del gostom. Dallas je v drugem polčasu pokazal boljši obraz, zaigral odločneje v obrambi. Gostitelji so začeli grešiti, kopičile so se izgubljene žoge, Dallas pa je prevzel pobudo in manjšal zaostanek. Dončić, ki je v prvem polčasu zbral le dva skoka in dve asistenci, je začel izdatneje polniti omenjeni statistični rubriki.

Vratolomen padec Luke Dončića čez stole po prekršku Batuma. Padel je na ramo in na srečo lahko dvoboj nadaljeval brez resnejših posledic:

Mavericks so tretjo četrtino dobili za kar 12 točk, zvezdniški zasedbi iz Kalifornije, ki je v svojih vrstah pogrešala poškodovanega Paula Georgea, pa dovolili, da je dosegla le 19 točk. To je bil velik napredek, telički so se vrnili v igro. Reggie Bullock in Spencer Dinwiddie sta začela zadevati za tri točke, prednost Clippersov je skopnela na –10, Dončić pa je postajal vse bolj vroč.

Luka Dončić je še enkrat več v karieri proti Los Angeles Clippers presegel mejo 40 točk. Foto: Reuters Zadnja četrtina se ni začela najbolje za goste. Terence Mann je z dvema trojkama popeljal Clippers na višjo prednost (+16), Dallas, ki je zgrešil kar sedem trojk zapored, se je znova znašel v težavah. Časa je zmanjkovalo, a se je nato prebudil Luka Dončić. V svojem slogu, s katerim si je v tej sezoni priigral status najboljšega strelca lige NBA, je začel polniti koš gostiteljev. Dosegel je 14 točk svoje ekipe zapored, zadeval kot v transu, Dallas pa se je približal na –8 (96:104). Leonard je takrat zadel trojko.

Mavericks so se dve minuti pred koncem na krilih Dončića spet približali na –8 (99:107), a je nato Leonard spretno izsilil prekršek pri metu za tri točke, bil natančen s črte prostih metov (zadel je vseh 12 na tekmi), popeljal svojo ekipo do zajetnejše prednosti, Dončić pa se je slabo minuto pred koncem, ko so LA Clippers vodili za +12 (113:101) in je bil zmagovalec že odločen, preselil na klop.

Pri gostiteljih, ki so prekinili niz šestih porazov, se je zelo izkazal Kawhi Leonard. S 33 točkami je poskrbel za strelski rekord sezone:

Kawhi did it all in the @LAClippers win 😤



33 PTS

9 REB

4 AST

4 STL

9-12 FGM

12-12 FTM pic.twitter.com/GRcbtn5YR6 — NBA (@NBA) January 11, 2023

LD77 je v zadnji četrtini dosegel kar 20 točk, skupno pa 43, s čimer je dokazal, da so bolečine v levem gležnju, zaradi katerih je izpustil zadnje gostovanje v Oklahoma Cityju, že preteklost.

Telički, ki že nekaj časa ne morejo računati na tri pomembne igralce (Dorian Finney-Smith, Josh Green in Maxi Kleber), bodo turnejo nadaljevali v mestu angelov, kjer jih v noči na petek čaka še gostovanje pri Los Angeles Lakers, nato pa bodo dvakrat gostovali še v Portlandu.

Dončić s 43 točkami ni bil najboljši strelec večera v ligi NBA. Ta naziv je pripadel Donovanu Mitchellu (46), ki pa je podobno kot slovenski reprezentant ostal brez zmage. S Clevelandom se je prvič, odkar je zapustil Utah, mudil v Salt Lake Cityju in izgubil s 114:116. Kako je Donovan Mitchell proti nekdanjim soigralcem dosegel 46 točk:

Miami postavil nov rekord lige NBA

Košarkarji Miamija so poskrbeli za nov rekord lige NBA. V napetem srečanju so premagali Oklahoma City Thunder (112:111), dosegli zadnjih šest točk na srečanju, na tekmi pa zadeli vseh 40 prostih metov. Pokazali so jeklene živce in bili nezgrešljivi s črte prostih metov.

Jimmy Butler je zadel kar 23 prostih metov, Miami Heat pa je zadel vseh 40! Foto: Reuters

Pred tem je bil rekord v rokah Utaha, ki je pred 41 leti na tekmi proti Portlandu zadel vseh 39 prostih metov. Jimmy Butler, velik prijatelj in nekdanji soigralec Gorana Dragića, je bil s 35 točkami prvi strelec srečanja, zadel je vseh 23 prostih metov. Ni manjkalo veliko, pa bi podrl rekord lige NBA še v tej statistični rubriki. James Harden (takrat Houston) je namreč leta 2019 s črte prostih metov metal stoodstotnih 24/24, leta 2011 je natanko takšen podvig uspel tudi nekdanjemu asu Dallasa Dirku Nowitzkemu.

JIMMY BUTLER'S AND-1 WINS THE GAME AND GIVES THE @MiamiHEAT A NEW NBA-RECORD OF 40 FREE THROWS WITHOUT A MISS 🤯 pic.twitter.com/AZMDhUbWf8 — NBA (@NBA) January 11, 2023

Miami je nastopil brez kar štirih poškodovanih igralcev, ki ponavadi začenjajo srečanja v prvi peterki (Bam Adebayo, Tyler Herro, Kyle Lowry in Caleb Martin), pri poražencih sta izstopala Shai Gilgeous-Alexander (26 točk) in Josh Giddey, ki se je podpisal pod trojni dvojček (18 točk, 15 skokov in 10 asistenc).

Embiid se je vrnil, rekord Chamberlaina v nevarnosti

James Harden je znova vpisal trojni dvojček. Foto: Reuters Philadelphia se je poigrala z najslabšo ekipo vzhodne konference v tej sezoni, Detroitom. 76ers so zmagali s kar 147:116 (+31), na parketu pa sta blestela Joel Embiid in James Harden. Kamerunski center, ki želi na olimpijskih igrah leta 2024 nastopati v francoskem dresu, se je vrnil po krajši odsotnosti, ko je zaradi poškodbe levega stopala izpustil tri dvoboje.

Drugi najboljši strelec v ligi, na lestvici zaostaja le za Luko Dončićem, je v zgolj 24 minutah na parketu prispeval 36 točk in 11 skokov, Harden pa je še drugič zapored končal tekmo s trojnim dvojčkom. Po treh tretjinah se je lahko pohvalil s 16 točkami, 15 asistencami in 12 skoki, nato pa zaradi visoke prednosti v zadnji četrtini sploh ni več stopil na parket. Bradati zvezdnik je tako odigral le 26 minut.

Embiid ima priložnost, da se v tej sezoni zapiše v zgodovino kot najboljši strelec v zgodovini kluba. V tej sezoni na tekmo dosega 33,5 točke na tekmo. Njegovo povprečje je ravno takšno, kakršnega je imel v sezoni 1965/66 v dresu 76ers legendarni center Wilt Chamberlain.

Luka Dončić je pred tekmo v Los Angelesu pozdravil mlade navijače:

Na jutranjem treningu pred tekmo je Dončić takole zadel s klopi:

Liga NBA, 10. januar:

Lestvica:

