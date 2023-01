Luka Dončić presenetil Američane z odgovorom

Nova tekma, nova izjemna predstava. Luka Dončić je proti New Orleansu vknjižil novega trojnega dvojčka. Zmago Dallasa je kronal s 34 točkami, 10 skoki in 10 asistencami, kar je le še utrdilo spoznanje, kako bi si zaslužil status enega izmed osrednjih kandidatov za osvojitev priznanja MVP igralca sezone. Ko je nanesla beseda o tem, ali kaj spremlja predstave največjih tekmecev v boju za prestižno priznanje, so ameriški predstavniki sedme sile iz ust slovenskega asa pričakovali povsem drugačen odgovor. S čim jih je presenetil LD77?

Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić je v življenjski formi. Odkar nastopa v ligi NBA, ni še nikoli polnil koša tekmecev s takšno lahkoto, kot to počne v zadnjih tednih. V ligi NBA so ga nenazadnje izbrali za igralca meseca zahodne konference, dvakrat zapored pa je bil izbran še za igralca tedna, kar je ogromna čast in dokaz, kako so na drugi strani velike luže prepoznali njegove statistično bogate predstave.

Že nekaj časa je najboljši strelec tekmovanja, na tekmo prispeva v povprečju 34 točk, 9 skokov in 9 asistenc! Vseeno pa to očitno ni dovolj, da bi v očeh severnoameriških poznavalcev košarke resneje konkuriral za vrh na lestvici kandidatov za osvojitev priznanja MVP igralca sezone. Še več, na lestvici ''Kia MVP Ladder'' je v zadnjem tednu zdrsnil za eno mesto in izpadel iz elitne trojice. Po novem na lestvici za najkoristnejšega igralca lige zaseda četrto mesto. Zaostaja za Srbom Nikolo Jokićem, dvakratnim zaporednim dobitnikom priznanja, ter Američanoma Jaysonom Tatumom ter Kevinom Durantom.

Luka Doncic says he watches more Euroleague than NBA 👀👀👀 pic.twitter.com/DtV7Bu32YF — HoopsHype (@hoopshype) January 8, 2023

Ko so ga povprašali, ali spremlja predstave njegovih največjih tekmecev v boju za osvojitev priznanja MVP, jim je podal odgovor, ki ga niso niti najmanj pričakovali. S čim jih je presenetil 23-letni Ljubljančan? Odgovoril je: ''Niti ne. Pogledam si kakšno NBA tekmo, a gledam bolj pogosto tekme evrolige. No, če pa je na televiziji kakšna zares dobra tekma v ligi NBA, si jo potem ogledam,'' daje slovenski virtuoz pri izboru tega, katere košarkarske tekme bo spremljal po televiziji v prostem času, prednost evroligi, katero je dobro spoznal tudi sam.

Lažje je polniti koše v ZDA kot pa Evropi

Pred odhodom v ligo NBA je Luka Dončić blestel v dresu madridskega Reala. Foto: Sportida Ko je bil še najstnik, mu je šlo imenitno. Blestel je v dresu madridskega Reala, tik pred odhodom v ZDA, ko je imel v žepu že zlato medaljo, osvojeno s slovensko reprezentanco na EuroBasketu 2017, pa je s španskim klubskim velikanom postal še evropski prvak. In pri tem se ni ustavil, ampak je postal še najboljši igralec zaključnega turnirja četverice! Dončić ne skriva, da je ostal goreč navijač madridskega Reala. Še vedno redno spremlja njegove predstave v evroligi in španskem prvenstvu, podobno velja tudi za tekme slovenske izbrane vrste, ki v času, ko Dončić med sezono brani barve Dallas Mavericks, ne more računati na največjega asa, verjetno najbolj prepoznavnega slovenskega športnika na svetu.

Njegova izjava je tako naletela na velik odmev v Evropi, kjer so mediji, ki podrobneje spremljajo dogajanje v najmočnejši košarkarski ligi v Evropi, ponosno izpostavljali Dončićeve besede. V ZDA so se jim začudili, a pri tem pozabili, kako tesno vez je Luka v preteklosti spletel z evropsko košarko. In kako ponosno in zvesto se vedno odziva na reprezentančne akcije. Zelo velika in odmevna ga čaka letos, ko bo s Slovenijo prvič nastopil na svetovnem prvenstvu. Košarkarsko znanje bo razkazoval poleti na Japonskem!

Bosta Luka Dončić in Christian Wood sodelovala tudi v noči na ponedeljek v Oklahoma Cityju ali bo Ljubljančan izpustil nastop na dvoboju? Foto: Reuters

O tem, kako močno ceni Dončić evropsko klubsko košarko, je lani povedal več ob gostovanju v podkastu pri nekdanjemu soigralcu JJ Redicku. Takrat je izrazil iskreno začudenje, saj je mislil, da bo liga NBA zahtevnejša in trša. Presenetilo ga je, kako hitro se je prilagodil na zahteve v tej ligi, dodal pa je tudi, kako lažje je polniti koše v ZDA kot pa v Evropi, saj so v ligi NBA večja igrišča, drugačna pravila in več prostora. ''V evroligi je v bolj v ospredju ekipna košarka. V ospredju so taktične odločitve, na voljo imaš manj časa,'' je pojasnil.

Kar se tiče NBA, kjer gre Dončiću vse boljše, saj so Mavericks na lestvici zahodne konference na visokem četrtem mestu, čaka Dallas nov izpit že v noči na ponedeljek. Mavericks bodo turnejo petih zaporednih gostovanj odprli v Oklahoma Cityju, nastop Dončića pa je pod vprašajem. Zaradi težav, ki mu jih povzroča levi gleženj, bi lahko izpustil dvoboj.