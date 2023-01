Srbski zvezdnik o Slovencu: Dovolj imam tega!

Košarkarji Denverja so v zadnjem času v odlični formi, vse bolj pa nase ob izjemnemu Nikoli Jokiću opozarja tudi Vlatko Čančar, o katerem se je ob zadnji zmagi Denverja nad Clevelandom (121:198) razgovoril tudi njegov srbski prijatelj in soigralec Jokić.

V zasedbi Denver Nuggets imajo v zadnjem času ogromno razlogov za zadovoljstvo. Ob vse bolj vzpenjajoči se formi so trenutno s 26 zmagami in 13 porazi na vrhu zahodne konference. Nikola Jokić je ob tem v zadnjih objavah lige NBA znova prvi kandidat za naslov MVP sezone. Ob tem pa vse več priložnosti dobiva tudi Vlatko Čančar, ki v povprečju dosega 5,3 točke, 2 skoka in 1,1 asistenca na tekmo, ob tem pa ima več kot 53-odstotni izkupiček meta iz igre. V tej sezoni je zaigral na 28 tekmah, slovenski reprezentant pa je s svojimi domiselnimi akcijami in zabijanji že večkrat na noge spravil celotno ligo NBA, ob tem pa odlično izkorišča vsako dodatno ponujeno minuto ob poškodbi Jeffa Greena.

Ob predstavah Slovenca pa ni ravnodušen niti njegov veliki prijatelj in soigralec Jokić, za katerega se je večkrat omenjalo, da je njuno prijateljstvo s Čančarjem eden od glavnih razlogov, zakaj Slovenec še ostaja v zasedbi Denverja. Zdaj se je o tej temi po zadnji tekmi Nuggetsov razgovoril tudi Jokić sam, ki je med drugim poudaril, da je Čančar mnogo več kot le njegov dober prijatelj.

Zadnja predstava Čančarja:

"Sovražim, ko ga ljudje in mediji omenjajo zgolj kot mojega velikega prijatelja. Dovolj imam tega. Mislim, da je to znak velikega nespoštovanja do njega. Vlatko že od prvega dne v Denverju ves čas trdo dela, spomnite se samo obdobja v mehurčku, ko je na plan prišla njegova slika, na kateri se je videlo njegovo izjemno izklesano telo. Izgledal je kot Hulk. Vsak dan gara in napreduje, sam to vidim na lastne oči," je dejal Jokić, ki se tu ni ustavil.

"Vlatko je tip košarkarja, ki ustreza vsaki ekipi, ki se lahko prilagodi vsaki situaciji. Za vsako ekipo lahko naredi le najbolje in pomaga k zmagam. Tudi ko statistično ne izstopa na igrišču vedno poskrbi za pametne poteze. Ob tem je odličen tudi v obrambi. Še enkrat poudarjam, res je velik znak nespoštovanja, da ga ljudje omenjajo zgolj kot mojega prijatelja, ker nisva prijatelja (smeh, op. P.). Šalim se. Sva velika prijatelja, a Vlatko je sam dokazal, da si zasluži mesto v tej ligi," je še dejal srbski zvezdnik.

