Čančar z Denverjem sam vrhu zahodne konference, uspešen tudi Dragić #video

Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je v 18 minutah dosegel pet točk, tri podaje, dva skoka in ukradeno žogo, a je v tem času imel tudi že pet osebnih napak.

Vrhunci obračuna med Denver Nuggets in Cleveland Cavaliers:

Prvi mož tekme v Denverju je bil srbski zvezdnik Nikola Jokić, ki je za deseti trojni dvojček sezone, kar je najboljši izkupiček lige, zbral 28 točk, 15 skokov in 10 podaj. Imel je tudi zelo dober met iz igre, 10:17, od tega je zgrešil le enega od štirih poskusov za tri točke. Denver je sedaj sam na čelu zahodnega dela lige in skupno zaostaja le za Bostonom.

Ten straight home wins and Jokic’s tenth triple double of the season! @katywinge with the MVP 👇#MileHighBasketball pic.twitter.com/56KAZrrEnY — AltitudeTV (@AltitudeTV) January 7, 2023

Chicago Bulls je v Philadelphii s 126:112 premagal 76ers, Goran Dragić je v 11 minutah dosegel pet točk, tri podaje in skok. Njegov soigralec Zach LaVine je na poti do 41 točk zadel 11 od 13 metov izza črte za tri, črnogorski center Nikola Vućević je dodal trojni dvojček z 19 točkami, 18 skoki in 10 podajami.

Goran Dragić je v 11 minutah za Chicago dosegel pet točk, tri podaje in skok:

Goran Dragić is a SHARPSHOOTER 🎯 pic.twitter.com/TrB8ZMK54M — Bulls Nation (@BullsNationCP) January 7, 2023

