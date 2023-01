Konec sanjskega niza Dallasa, Dončiću ponagajalo zdravje

Košarkarji Dallasa so prekinili zmagoviti niz. Po sedmih zaporednih zmagah so v domači dvorani naleteli na premočnega tekmeca. Boston, najboljša ekipa lige NBA v tej sezoni, jih je nadigral in izkoristil slabši večer Luke Dončića. Prvega strelca lige so zdelale zdravstvene težave. Ob skromnem metu iz igre (7/23) je končal tekmo pri 23 točkah, v zadnji četrtini pa ga trener Jason Kidd ni več poslal na parket. Dončića je tako zasenčil prvi zvezdnik Bostona Jayson Tatum, ki se je podpisal pod trojni dvojček.

Dallas Mavericks : Boston Celtics 95:124 (20:29, 46:64, 65:89)

Dončić 23 (9 sk.), Dinwiddie 18 (5 as.), Hardy 15, Wood 12 (12 sk.), Powell 10 (8 sk.), Hardaway Jr. 8; Tatum 29 (14 sk., 10 as., 2 bl.), Brown 19 (7 sk.), Smart in Brogdon 15, G. Williams 12, White 10, Horford 8, Hauser 5

Učinek Luke Dončića: 23 točk (met za tri 0/6, met za dve 7/17, prosti meti 9/11), 9 sk., 3 as., 4 izg. žoge v 31 minutah

Kako nepredvidljiva zna biti košarka v ligi NBA. Boston je na zadnji tekmi prejel kar 150 točk, Dallas pa pred tem na krilih Luke Dončića zmagoval kot po tekočem traku. A kot da bi premor treh dni, ki ga je imel na voljo Mavericks po zadnji zmagi nad Houstonom, uspaval izbrance Jasona Kidda. Boston, vodilna ekipa sezone, se je po dveh zaporednih porazih v Dallasu predstavil v zelo dobri podobi.

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Odločno je vstopil v dvoboj, povedel s 5:0, Dončić, ki je na zadnjih sedmih tekmah dosegal v povprečju kar 42 točk, pa je zgrešil prva dva meta in se hitro prepričal, kako dobro je strateg Keltov Joe Mazzulla pripravil obrambo, s katero je želel omejiti prispevek najboljšega strelca lige NBA. Celtics so se odlično pripravili na napad Dallasa, ki ni imel veliko rešitev, ob že tako zdesetkani zasedbi (znova so manjkali Kleber, Finney-Smith in Green) pa so bili slabo razpoloženi še igralci s klopi, kar je gostitelje hitro pahnilo v zaostanek.

Rezervisti Dallasa skoraj nevidni

Jayson Tatum je zasenčil Luko Dončića. Čeprav tudi on ni bil najbolj natančen iz igre (8/22), je v Dallasu vknjižil trojni dvojček (29 točk, 14 skokov in 10 asistenc), njegov drugi v karieri. Celotna zasedba Dallasa je zbrala le 15 asistenc in s tem izenačila najslabši dosežek v tej sezoni. Foto: Reuters Če so pri Bostonu rezervisti marljivo polnili koš Dallasa in v prvem polčasu denimo prispevali 26 točk, pa se je pri Dallasu kot košarkar, ki ni začel dvoboja od prve sekunde, v tem delu dvoboja med strelce vpisal le Kemba Walker. Z dvema točkama. Razmerje košev rezervistov je bilo torej 26:2 za goste, končni rezultat prvega polčasa pa podoben, Boston ga je dobil prepričljivo za +18 (64:46).

Najboljša ekipa sezone je bila raznovrstna, vroči strelec Jaylen Brown (na zadnjih šestih tekmah je dal vselej vsaj 29 točk) je prvič zadel v polno šele na začetku druge četrtine, v prvem polčasu pa dal le 4 točke, a je garal v obrambi, zlasti ob pokrivanju Dončića, prvi zvezdnik Bostona Jayson Tatum pa se je strelsko razigral šele proti koncu prvega dela in bil nato z 11 točkami, toliko jih je dosegel tudi rezervist Malcolm Brogdon, prvi strelec svoje ekipe. Je pa Tatum izstopal tudi z večjim številom asistenc in skokov, s tem pa izstavil resno kandidaturo za trojnega dvojčka.

Gostje so navduševali s preprostostjo akcij v napadu in veliko boljšim odstotkom meta iz igre, v prvem polčasu so zbrali 17 asistenc, Dallas, katerega igra je zelo trpela, pa se je podpisal pod zgolj štiri. Zelo dobro so metali tudi za tri točke (10/23 – 43,5 odstotkov), gostitelji pa so od 16 poskusov zadeli zgolj dva (12, 5 odstotkov).

Luka Dončić je prvič v letu 2023 ostal praznih rok z Dallasom. Zmagovitega niza Mavericks je konec. Zbral je le tri asistence. Tako malo jih ni imel vse od 27. februarja 2022, ko je dvoboj proti Golden Status končal le z dvema asistencama. Foto: Reuters

Zdravstvene težave Luke Dončića

Dallasu ni šlo kaj veliko od rok. Čeprav si tega ni želel in je večkrat iskal proste soigralce, je moral Dončić prevzemati odgovornost nase. Razen Spencerja Dinwiddieja ga ni bilo dovolj razigranega soigralca, ki bi zadeval v serijah in razbremenil Ljubljančana, igralca meseca decembra v ligi NBA, ki so ga za nameček pestile še zdravstvene težave.

Po prvi četrtini se je v bolečinah prijel za levi gleženj, odšel za nekaj minut v slačilnico, ko pa se je vrnil in pri zaostanku (28:40) vstopil v igro sedem minut pred koncem polčasa, je večkrat zašepal, obenem pa ga je ovirala še bolečina v prsnem košu. Navijači so bili priča tudi bolečemu pokašljevanju, ki je še dodatno dokazoval, kako je Dončić med dvobojem z Bostonom doživljal zdravstvene težave.

something not right with Luka Doncic playing on a hurt ankle, also grabbing at his chest pic.twitter.com/x67lW1wDjS — Ted Buddwell 🏀🏈 (@TedBuddy8) January 6, 2023

Kelti zadržali prednost, Tatum do drugega trojnega dvojčka

Jayson Tatum je z Bostonom prekinil niz dveh zaporednih porazov. Na zadnji tekmi so Kelti proti Oklahoma Cityju prejeli kar 150 točk, tokrat pa so jih Dallasu dovolili le 95. Foto: Reuters Boston je v drugem polčasu zlahka ohranil dvomestno prednost. Navijači Dallasa so kanček upanja začutili, ko so se Mavericks, pri katerih so še vedno najbolj zadevali člani začetne peterke z izjemo Reggieja Bullocka, ki je končal dvoboj brez točke, občutili ob zaostanku z 59:72. A sledile so tri zaporedne trojke razigranih Keltov, ki so lažje od pričakovanega našli praznino v obrambi Dallasa in večino metov z razdalje zadeli iz neoviranih položajev. Ko je Boston znova dvignil prednost nad 20 točk, Dončić, ki zaradi štirih osebnih napak in načetega zdravja ni igral na polno v obrambi, pa ni in ni več mogel zadeti iz igre, so si gostje pred zadnjo četrtino priigrali visoko prednost +24.

Mladi Ljubljančan, ki je pred tekmo izvedel, da je v glasovanju za tekmo All-Star prejel šesto največje število glasov, v zadnji četrtini ni več stopil na parket. Celtics niso hoteli ničesar prepustiti naključju. In to z razlogom. Dallas je najboljši del predstave prikazal v uvodni polovici zadnje četrtine, ko se je na krilih rezervista Jadena Hardyja, ta je bil na koncu s 15 točkami tretji strelec svojega moštva, in pa Dwighta Powella, ki je kar pet od svojih osmih skokov zbral v napadu, približal na -15. Boston se je hitro odzval. Po minuti odmora sta Jayson Tatum in Jaylen Brown začela polniti koš gostiteljev, Tatum pa je obenem še dopolnil zbirko asistenc in tako nekaj minut pred koncem zmagoslavno odkorakal proti klopi s svojim drugim trojnim dvojčkom v karieri.

V neposrednem obračunu dveh kandidatov za osvojitev priznanja MVP je tako zasenčil Dončića, zlasti z raznovrstno statistiko, v kateri je ob 29 točkah zbral še 14 skokov in 10 asistenc, Dallas pa je po sanjskih tednih, v katerih je nanizal kar sedem zmag, vendarle okusil grenkobo poraza.

Two stars making big time plays is tonight's @JetBlue Play of the Game 🌟 pic.twitter.com/TRk45D8vhY — Boston Celtics (@celtics) January 6, 2023

Navijače Mavericks pa je zaskrbelo še nekaj. Kaj se je dogajalo z Luko Dončićem, da je pokazal manj prepričljivo predstavo, kot so jo bili od njega vajeni v prejšnjih tednih. Eden od odgovorov se je ponujal že sam. Na drugi strani je vendarle stala najboljša ekipa sezone, ki je obrambno vrsto močno podredila cilju, kako razorožiti vročega Slovenca. In bila pri tem zelo uspešna, nato pa je svoje opravilo še zdravje.

Dallas bo na naslednji tekmi v noči na nedeljo gostil New Orleans, nato pa ga čaka pet zaporednih gostovanj (Oklahoma City, LA Clippers, LA Lakers in dvakrat Portland), 18. januarja pa se bo vrnil domov in gostil Atlanto.

Markkanen nasul Raketam kar 49 točk Finec Lauri Markkanen, ki je lani na evropskem prvenstvu v osmini finala zagrenil življenje Hrvaški, se je tokrat znesel še nad košarkarji Houston Rockets. V najbolj vroči predstavi, odkar se dokazuje v ligi NBA, je prispeval kar 49 točk. S tem je poskrbel za finski rekord, obenem pa pomagal Utahu (131:114) še do prekinitve bolečega niza petih zaporednih porazov. Markkanen je v Salt Lake Cityju, kjer bo letos 19. februarja tekma All-Star, zablestel že v uvodni četrtini, v kateri je dosegel 18 točk. To je bil njegov rekord, prvovrstno predstavo pa je začinil s 14 točkami v zadnji četrtini in se tako ustavil tik pod 50. Markkanen je sicer edini košarkar v ligi poleg Stephena Curryja, ki se lahko pohvali s povprečjem vsaj 20 točk na tekmo ter 50-odstotno natančnostjo metov iz igre in 40-odstotnim metom za tri točke. Proti Raketam je metal iz igre 15/27.

Liga NBA, 5. januar:

Lestvica:

Preberite še: