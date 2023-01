Tekma All-Star: Dončić prejel več glasov, kot je prebivalcev Slovenije

Po prvem štetju glasov za začetni peterki zvezdniške tekme All-Star, ki jo bo 19. februarja gostila dvorana Vivint Arena v Salt Lake Cityju (Utah), sta se na vrhu lestvice znašla izkušena zvezdnika LeBron James (LA Lakers) in Kevin Durant (Brooklyn Nets). Kot edina sta prejela več kot tri milijone glasov, na zahodu pa jih je več od Dončića prejel še Stephen Curry, ki z Golden State Warriors v tej sezoni brani naslov.

The first WEST returns for #NBAAllStar 2023! Do you agree? 👀



Vote today with #NBAAllStar Voting presented by AT&T on the NBA App and https://t.co/R6fBO5Mqqq.



🗳: https://t.co/30IBtt5FVg pic.twitter.com/oAUuXOWV7a — #NBAAllStar (@NBAAllStar) January 5, 2023

Več kot dva milijona glasov sta prejela še Srb Nikola Jokić (Denver) in trenutno poškodovani Anthony Davis (LA Lakers), Dončić pa v kategoriji branilcev zaseda visoko drugo mesto in ima pred tretjeuvrščenim kandidatom za nastop v začetni peterki, to je Ja Morant (Memphis), skoraj poldrugi milijon glasov prednosti. Kar je zelo dober znak, saj je ravno Morant lansko leto prehitel Dončića in mu odvzel mesto v začetni peterki. Dončić je sicer na tekmi All-Star nastopil že trikrat, od tega dvakrat v začetni peterki.

The first EAST returns for #NBAAllStar 2023! Do you agree? 🤔



Vote today with #NBAAllStar Voting presented by AT&T on the NBA App and https://t.co/R6fBO5LSAS.



🗳: https://t.co/30IBtt585I pic.twitter.com/gM1lE2ZQLn — #NBAAllStar (@NBAAllStar) January 5, 2023

Na vzhodu se je zelo približal meji treh milijonov glasov še grški zvezdnik Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo, mejo dveh milijonov pa so presegli še drugi strelec sezone Joel Embiid (Philadelphia), Jayson Tatum (Boston), s katerim se bo Dončić pomeril v noči na petek v Dallasu, in Kyrie Irving (Brooklyn)

Glasovi navijačev predstavljajo 50 odstotkov, drugo polovico pri izboru začetnih peterk pa določajo igralci lige in novinarji, ki spremljajo ligo NBA. Glasovanje bo potekalo do 21. januarja, vmesni rezultati pa bodo znani vsak četrtek, torej še 12. in 19. januarja.