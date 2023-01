Dončić dvomljivcem še enkrat več zaprl usta

Luka Dončić je bil proti New Orleans Pelicans s 34 točkami, desetimi skoki in desetimi asistencami prvi igralec srečanja in najzaslužnejši košarkar za zmago Dallasa s 127:117. Dončić se je že 55. v karieri v ligi NBA podpisal pod trojni dvojček. Čeprav je v prejšnjem mesecu blestel v ligi NBA in je prvi strelec tekmovanja, pa je kljub temu na lestvici kandidatov za osvojitev priznanja MVP zdrsnil na četrto mesto. Goran Dragić je ob zmagi Chicaga nad Utah Jazz (126:118) dosegel pet točk in štiri asistence.

Učinek Luke Dončića: 34 točk (7/17 za 2, 3/6 za 3, 11/15 prosti meti), 10 sk., 10 as., 1 blokada, 7 izg. žog v 39:26



Učinek Gorana Dragića: 5 točk (1/2 za 2, 1/3 za 3), 1 sk., 4 as. v 13:13

Luka Dončić je proti New Orleans Pelicans prišel še do svojega 55. trojnega dvojčka v karieri. Tekmo je končal pri 31 točkah, desetih skokih in desetih asistencah, osmič v tej sezoni se je podpisal pod trojni dvojček z več kot 30 doseženimi točkami, skupno pa je bil to že njegov deveti v tem obdobju. S 55 trojnimi dvojčki je zdaj Dončić peti najbolj učinkovit košarkar med vsemi še aktivnimi košarkarji v ligi NBA, četrtič mu je trojni dvojček uspel proti New Orleansu.

Dallas je po sedmih zaporednih zmagah, večinoma doseženih proti moštvom z spodnjega dela razpredelnice, naletel na premočnega tekmeca. Boston, trenutno vodilni klub lige NBA, je v noči na petek nadigral Mavericks in z odlično obrambo prisilil Dallas, da je dosegel manj kot 100 točk (95:124). Luka Dončić je ob zelo skromnem metu iz igre (7/23) dosegel 23 točk, prispeval še 9 skokov, a imel tudi več izgubljenih žog kot pa asistenc. Izgubil je štiri žoge, trikrat pa uspešno podal soigralcem, kar je njegovo najmanjše število asistenc na tekmi po slabem letu v ligi NBA. Med srečanjem so ga motile tudi bolečine v levem gležnju in prsnem košu.

Na zadnji tekmi proti Bostonu, ko je dosegel najmanjše število v polčasu v tej sezoni (le tri v drugem delu srečanja, kjer je odigral le tretjo četrtino), so ga ovirale bolečine v prsnem košu. Foto: Reuters

Kot kaže, zdravstvene težave le niso prehude, saj ga Dallas ni uvrstil na seznam vprašljivih igralcev za dvoboj. Na dan srečanja je sporočil, da bo Dončić nared za nastop, kar je še kako razveseljiva novica za vse navijače teksaškega kluba in oboževalce 23-letnega slovenskega asa, ki jih je na svetu iz leta v leto vse več.

Mavericks bodo na dvoboju proti New Orleansu vseeno oslabljeni. Ponovno bodo manjkali Josh Green, Dorian Finney-Smith in Maxi Kleber, Dallas pa je nedavno prekinil sodelovanje tudi s Kembo Walkerjem. Najmočnejše zasedbe pa ne bodo imeli niti gostje. Pri Pelikanih bosta namreč manjkala zvezdnika Zion Williamson (poškodba stegenske mišice) in Brandon Ingram (poškodba prsta na nogi). New Orleans je imel zdesetkano postavo proti Dallasu tudi jeseni, a je vseeno na domačem parketu zmagal s 113:111.

Jokić zadržal vodilno mesto, Dončić ni več med najboljšimi tremi

Na lestvici ''Kia MVP Ladder'', kjer so razvrščeni vsi največji kandidati za osvojitev prestižnega priznanja, je bil nekaj časa v vodstvu tudi Dončić. Čeprav je nato nanizal nekaj izjemnih predstav, pomagal Dallasu do sedmih zaporednih zmag in bil proglašen za najboljšega igralca meseca, mu to ni pomagalo doseči vidnejše uvrstitve na lestvici kandidatov za nagrado MVP. Prejšnji teden je bil tretji, nato pa zdrsnil za eno mesto.

Po novem je tako šele četrti največji kandidat za priznanje, ki ga je nazadnje osvojil Nikola Jokić. Srb jo je prejel že dvakrat zapored. Nagrado, ki bo po novem poimenovana po legendarnem Michael Jordanu, pa bi lahko dobil še tretjič, saj vodi na lestvici. V zadnjem obdobju zbira trojne dvojčke kot za stavo, v tej sezoni jih je zbral že deset, s povprečjem 25,2 točke, 10,7 skoka in 9,5 asistenc pa je v tem trenutku prvi favorit.

Na drugem mestu ostaja Jayson Tatum (30,7 točke, 8,2 skoka in 4,2 asistence), ki je na zadnjem srečanju zasenčil Dončića in v Dallasu dosegel šele svoj drugi trojni dvojček v karieri, na tretje mesto pa se je povzpel izkušeni Kevin Durant (29,9 točke, 6,7 skoka in 5,5 asistence), ki je v tej sezoni z Brooklynom pri vrhu vzhodne konference. Luka Dončić, ki je bil še ob koncu leta 2022 na tretjem mestu, je zdrsnil na četrto. Čeprav ima imenitno statistiko, najbolj razkošno v karieri (34,0 točke, 8,8 skoka in 8,7 asistence) ter je prvi strelec tekmovanja, je proti Bostonu doživel veliko razočaranje. V drugem polčasu je dosegel zgolj tri točke, kar je najmanjše število v tej sezoni, je pa treba tudi dodati, da ga trener Jason Kidd po visokem zaostanku Dallasa v zadnji četrtini sploh ni poslal na parket.

Kevin Durant je na lestvici "Kia MVP Ladder" prehitel 23-letnega slovenskega asa. Foto: Reuters

Na petem mestu lestvice je Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), sledijo pa Joel Embiid (Philadelphia), Ja Morant (Memphis), Donovan Mitchell (Cleveland), Jaylen Brown (Boston), Zion Williamson (New Orleans), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), James Harden (Philadelphia), LeBron James (LA Lakers), Julius Randle (New York) in Domantas Sabonis (Sacramento). Elitna družba najbolj raznovrstnih igralcev lige NBA.

Vroči Finec prvič v Chicagu v dresu Utaha

Chicago bo pričakal Utah. V vetrovno mesto se vrača Finec Lauri Markkanen, ki je v življenjski formi. Na zadnji tekmi je proti Houstonu dosegel kar 49 točk, kar je njegov rekord v ligi NBA, tokrat pa bo skušal prekrižati načrte nekdanjim soigralcem. Pomeril se bo tudi proti Goranu Dragiću, ki mu trener Billy Donovan v zadnjem obdobju ne podarja veliko minut.

Liga NBA, 7. januar:

Lestvica:

