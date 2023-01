Ni bil prava okrepitev, Dallas odpustil Walkerja

Številni so se bali, da bo maček v žaklju. In očitno je res bil. Dallas Mavericks so prekinili pogodbo z branilcem Kembo Walkerjem.

Kemba Walker Foto: Reuters Dallas Mavericks so odpustili Kembo Walkerja še pred to soboto, ko bi njegova pogodba postala veljavna za celotno sezono in bi mu morali tako izplačati celoten dogovorjen znesek. K Mavericksom je prišel konec novembra, ko so se poslovili od Facunda Campazza. Dallas bo v nadaljevanju raje več priložnosti ponudil McKinleyju Wrightu in novincu Jadenu Hardyju.

The Dallas Mavericks have waived guard Kemba Walker. pic.twitter.com/d75Mx2wDmd — Mavs PR (@MavsPR) January 6, 2023

Zaradi poškodb kolen Walker nobene od prejšnjih treh sezon ni odigral v celoti. Za Dallas je zaigral na devetih tekmah, na eni v prvi postavi (proti Cleveland Cavaliersom je dal 32 točk). V povprečju je igral 16 minut na tekmo in dajal po osem točk ter imel 2,1 asistence in 1,4 skoka. Vse to so najslabše številke v njegovi karieri, ki jo je v NBA začel leta 2011 kot deveti izbor na naboru.