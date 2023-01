Zgodba se ponavlja: brez Dončića tudi brez recepta za zmago #video

Dallas Mavericks so dan po veliki zmagi nad New Orleans Pelicans v gosteh izgubili proti Oklahomi City Thunder. Gostitelji so bili boljši s 120:109. Slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je na zadnji tekmi proti New Orleansu dosegel trojni dvojček, je zaradi težav z levim gležnjem tekmo izpustil, navijači pa so ostali brez težko pričakovanega dvoboja med Dončićem in Shaiom Gilgeous-Alexandrom. V letošnji sezoni igralci Dallasa brez prisotnosti prvega zvezdnika še niso našli recepta za zmago.

Pri Dallasu, ki se je tokrat moral znajti brez prvega zvezdnika Luke Dončića, ta je tekmo izpustil zaradi težav z levim gležnjem, so bili najbolj razigrani Christian Wood s 27 točkami in 16 skoki, Spencer Dinwiddie z 21 točkami in Tim Hardaway z 19 točkami, od tega so kar štiri trojke. Pri domačinih je najbolj izstopal Shai Gilgeous-Alexander, ki je k zmagi Oklahome prispeval 33 točk.

Vrhunci obračuna med Dallas Mavericks in Oklahomo City Thunder:

Dončić je že takoj po sobotni zmagi nad Pelikani (127:117) namignil, da bo najverjetneje izpustil obračun z Oklahomo, kar so nekaj ur pred novo preizkušnjo Dallasa potrdili tudi v zdravniški službi ekipe iz Teksasa. To je bila četrta tekma, ki jo je v tej sezoni izpustil Dončić. Tudi na preostalih treh tekmah, na katerih ni zaigral, je Dallas ostal brez zmage.

Shai Gilgeous-Alexander je k zmagi Oklahome prispeval 33 točk:

Another Shai Gilgeous-Alexander 30 piece tonight:



33 PTS

5 REB

5 AST

W



⛈️⛈️⛈️ pic.twitter.com/Y343DvV5fV — NBA (@NBA) January 9, 2023

Zaradi poškodb so tekmo izpustili tudi Dorian Finneyja-Smith, Josh Green in Maxi Kleber. Dallas je trenutno sicer v dobri formi, saj je dobil osem od zadnjih desetih obračunov.

Košarkarje Dallasa naslednja tekma čaka v noči na sredo, ko bo v Los Angelesu gostoval pri LA Clippers. Sledijo še štiri tekme v gosteh.

Brooklyn Nets so premagali Miami Heat s 102:101, Royce O'Neal pa je dosegel zmagoviti koš. Vendar pa je moral superzvezdnik Kevin Durant, ki v povprečju za mrežice dosega po 30 točk na tekmo, v tretji četrtini predčasno s parketa zaradi bolečega kolena.

Zmagoviti koš O'Neala:

ROYCE O’NEAL COLOCA O BROOKLYN NETS NA FRENTE!



pic.twitter.com/ZaD3Cfinon — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) January 9, 2023

Pri Brooklynu je bil najboljši strelec Kyrie Irving z 20 točkami. Durant je v 30 minutah na igrišču dosegel 17 točk in s skupno 26.684 točkami na večni lestvici strelcev na 14. mestu prehitel Dominiqua Wilkinsa.

James Harden je s trojnim dvojčkom v Detroitu pomagal Philadelphia 76ers do zmage s 123:111 nad Pistons. Harden je za svoj drugi trojni dvojček v sezoni dosegel 20 točk ter po 11 skokov in podaj. Pri gostih je zaradi bolečega stopala še vedno manjkal zvezdnik Joel Embiid, P. J. Tucker pa je bil odstoten zaradi sinusov.

"Bil je izjemen," je o Hardnu dejal trener Sixers Doc Rivers, vendar je dodal, da je šlo za "dobro ekipno predstavo".

Montrezl Harrell je dodal 20 točk, Tyrese Maxey 23, igralci s klopi pa 48 točk.

24,000 career points for James Harden and he’s so far from being done.



The Beard put up a triple-double in the Sixers blowout win over the Pistons.



pic.twitter.com/0OBwAjeFlw — PBA insider 🏀 (@PBAinsider) January 8, 2023

Harden dosegel že 24 tisoč točk!

Harden je med igro dosegel poseben mejnik kariere in postal 27. igralec lige NBA, ki je dosegel 24 tisoč točk.

V Memphisu je Desmond Bane dosegel 24 točk in devet podaj, grizliji pa so brez svojega najboljšega strelca Jaja Moranta premagali Utah Jazz s 123:118. Memphis se je z zmago in izkupičkom 26-13 izenačil z vodilnim v zahodni konferenci, Denverjem Vlatka Čančarja.

