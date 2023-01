Dončićev prijatelj ruši strelske mejnike, Jokić znova pisal zgodovino #video

V noči na torek je bilo v ligi NBA odigranih šest srečanj. Vlatko Čančar je Denverju do zmage nad Los Angeles Lakers, pri katerih je manjkal LeBron James, pomagal z dvema točkama, Nikola Jokić pa se je podpisal že pod 11. trojni dvojček v tej sezoni. Goran Dragić (dve točki) je s Chicagom ostal praznih rok proti vodilnemu Bostonu. Za strelski izkupiček večera, to je tudi najbolj vroča predstava njegove kariere, je poskrbel Jalen Brunson (New York), zvezdnik Brooklyna Kevin Durant pa bo zaradi poškodbe desnega kolena z igrišč odsoten vsaj dva tedna.

Učinek slovenskih košarkarjev: Goran Dragić: 2 točki (met za tri 0/2, met za dve 1/2), 2 sk., 1 as., 1 izg. žoga v 15 minutah in 41 sekundah

Vlatko Čančar: 2 točki (met za tri 0/1, met za dve 1/3), 4 sk., 2 as., 1 ukr. žoga, 1 izg. žoga v 25 minutah in 56 sekundah

Košarkarji Denverja so izkoristili odsotnost največjih zvezdnikov Los Angeles Lakers in dosegli novo zmago, s katero so se utrdili pri vrhu zahodne konference. Zmagali so s 122:109. Srbski as Nikola Jokić je vknjižil že 11. trojni dvojček v tej sezoni, v tej statistični prvini je najboljši v ligi NBA. Iz igre je zadel vseh pet metov (5/5), se podpisal pod 14 točk, jim dodal kar 16 asistenc in 11 skokov, s tem pa dosegel že 87. trojni dvojček v karieri. Jokić je postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki mu je uspelo trojni dvojček z vsaj 15 asistencami, obenem pa je iz igre zadel prav vse mete.

Vrhunci dvoboja v Denverju:

Pri gostiteljih je Kanadčan Jamal Murray dosegel največ točk v tej sezoni (34), slovenski reprezentant Vlatko Čančar, o katerem je imel Srb v zadnjem obdobju povedati kar nekaj lepih in spoštljivih besed, pa je pomagal ekipi do zmage z dvema točkama, štirimi skoki in dvema asistencama. Na parketu je prebil kar 26 minut, v času, ko je nastopal, pa je bil Denver uspešnejši za +7.

Jezerniki so pogrešali vodilna zvezdnika. LeBron James je v zadnjem tednu blestel (postal je igralec tedna zahodne konference) in popeljal klub do petih zaporednih zmag, s katerimi so se Lakers približali klubom, ki kandidirajo za nastop v končnici, tokrat pa je manjkal zaradi poškodbe levega gležnja. Jezerniki so poleg njega v Denverju pogrešali tudi Anthonyja Davisa (odsoten je že dalj časa), še drugega zvezdnika, ki se mu obeta nastop na zvezdniški tekmi All-Star. Lakers so prekinili niz petih zaporednih zmag, največ točk sta dosegla Russell Westbrook (25) in Thomas Bryant (17).

Bo James pripravljen za dvoboj z Dallasom?

James in Dončić nista zaigrala na zadnjih tekmah Lakers in Mavericks. Bosta oba na parketu v noči na petek? Foto: Getty Images Kralj James, ki je na zadnjih treh tekmah v povprečju dosegal 35 točk, devet skokov in osem asistenc, bo verjetno pripravljen za naslednjo tekmo, v noči na petek se bo pomeril z Dallasom. Mavericks bodo v mestu angelov dejavni že prej, saj se bodo v noči na sredo pomerili z Los Angeles Clippers. Brez Luke Dončića so v nedeljo ostali praznih rok v Oklahoma Cityju.

Denver je na domačem parketu zmagal že 11. zapored, kar je njegov najboljši niz po letu 2018, z zmago pa je ostal pri vrhu lestvice zahodne konference, poravnan z Memphisom, ki je brez največjega zvezdnika Jaja Moranta doma odpravil San Antonio (121:113).

Boston prekinil zmagoviti niz Chicaga

Dragićev Chicago je ostal brez četrte zaporedne zmage. Boston, vodilna ekipa sezone, je bil boljši s 107:99, največ težav pa je Bikom pričakovano povzročal Jayson Tatum. Eden največjih kandidatov za osvojitev priznanja MVP-igralca sezone je prispeval 32 točk, dodal osem skokov in sedem asistenc. Jaylen Brown, druga violina Celtics, je dodal 19 točk, eno manj od Granta Williamsa (20). Tako so Kelti prvo polovico tekmovanja (41 tekem) končali na vodilnem položaju, zbrali so 29 zmag in 12 porazov.

Biki so zaostajali že 16 točk, se dve minuti pred koncem približali na -2, bližje pa ni šlo. Zach LaVine je dosegel 27 točk, od tega kar 15 v zadnji četrtini, DeMar DeRozan (13 točk) pa je zaradi poškodbe mišice zapustil parket v tretji četrtini in ni mogel pomagati soigralcem do konca. Nikola Vučević je dodal 21 točk in 13 skokov, slovenski branilec Goran Dragić pa je v 15 minutah dosegel dve točki.

Rekord Dončićevega prijatelja Jalen Brunson je prvič v karieri dosegel 44 točk, a tudi to ni pomagalo New Yorku do zmage nad Milwaukeejem. Foto: Reuters Z naskokom največ točk je v noči na torek v ligi NBA dosegel Jalen Brunson. Nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu je proti Milwaukeeju prispeval kar 44 točk, kar je dvakrat več od njegovega povprečja v tej sezoni (21,6 točke na tekmo). Dodal je sedem asistenc. Kratkohlačniki so proti Milwaukeeju na začetku tretje četrtine vodili že za +17 (70:53), a nato na domačem parketu zapravili prednost in prekinili zmagoviti niz. Po štirih zmagah so doživeli poraz, Bucks so na krilih Giannisa Antetokounmpoja (22 točk in 10 skokov) zmagali s 111:107. Pri New Yorku je izstopal tudi Julius Randle. Prispeval je 25 točk in 16 skokov, a za tri točke zadel le enega izmed 12 metov.

Kevin Durant mora na vsaj dvotedenski prisilni počitek. Foto: Guliverimage

Durant bo počival vsaj dva tedna

Zvezdnik Brooklyn Nets Kevin Durant, ki se je poškodoval med tretjo četrtino nedeljskega obračuna z Miami Heat, bo moral na prisilni počitek. Pregledi so pokazali, da si je zvil desno koleno (poškodba medialnega kolateralnega ligamenta), je na družbenem omrežju zapisal klub in dodal, da bodo stanje Američanovega kolena znova ocenili čez dva tedna.

