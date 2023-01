Španski zvezdnik po letu dni okrevanja znova na delu v ligi NBA

Dvaintridesetletni organizator igre Ricky Rubio, ki ga tudi iz reprezentančnih akcij dobro poznajo slovenski ljubitelji košarke, je bil pomemben člen Clevelanda, ko si je 28. decembra 2021 že drugič v karieri strgal kolenske vezi.

Sledila je operacija in dolgo okrevanje, zdaj pa je ponovno pripravljen pomagati konjenikom. Ti so znova eno boljših moštev lige NBA, saj ob 26 zmagah in 16 porazih zasedajo peto mesto vzhodne konference in sedmo med vsemi ekipami najmočnejše lige na svetu.

Španec bo zaigral v ligi NBA po dobrem letu odsotnosti. Foto: Reuters

Z vrnitvijo Rubia, ki ima v 11 sezonah v ligi NBA povprečje 11,1 točke in 7,6 podaje, bo imel trener Clevelanda J. B. Bickerstaff več izbire pri organizaciji napada, s tem pa bo lahko nekaj več počitka namenil zvezdnikoma Donovanu Mitchellu in Dariusu Garlandu, poroča ameriška tiskovna agencija AP.