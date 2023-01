Nič kaj veseli novici za navijače Dončića in Čančarja, Dragić ugnal prvake

Slovenski košarkarski as Luka Dončić zaradi težav z levim gležnjem in utrujenostjo v noči na ponedeljek ne bo stopil na parket. Dallas bo tako na drugem zaporednem gostovanju pri Portlandu zelo oslabljen, saj bodo manjkali številni nosilci igre. Zdravstvene težave pestijo tudi Vlatka Čančarja (Denver), ki bo izpustil dvoboj proti Orlandu. Goran Dragić je Chicagu pomagal do domače zmage nad branilcem naslova Golden Statom (132:118), v devetih minutah je prispeval štiri točke.

Pred košarkarji Dallasa je zelo zahteven izziv, saj se bodo skušali Portlandu za nedaven poraz maščevati brez kar petih zelo pomembnih igralcev. Mavericks bodo pogrešali številne nosilce igre, poleg v zadnjem obdobju že "standardno" odsotne trojke (Dorian Finney-Smith, Josh Green in Maxi Kleber) bosta manjkala tudi Tim Hardaway Jr. in najboljši košarkar Luka Dončić, sicer tudi prvi strelec lige NBA.

Čeprav je bil še nekaj ur pred začetkom dvoboja vprašljiv za nastop Christian Wood, so iz kluba sporočili, da bo za dvoboj v Portlandu, s katerim bo Dallas sklenil niz petih zaporednih gostovanjih, nared vsaj nekdanji zvezdnik Houston Rockets.

Telički so v noči na nedeljo ostali praznih rok pri Portlandu (119:136), Dončić pa je dosegel 15 točk, kar je najmanj v tej sezoni. Dallas ob nekoliko bolj zadržani predstavi Slovenca ni imel možnosti za uspeh, zasedba Jasona Kidda pa je v tej sezoni dobila le dve izmed desetih tekem, na katerih slovenski košarkar ni dosegel vsaj 30 točk. Dallas je v tej sezoni izgubil vse štiri tekme, na katerih je nastopil brez Dončića.

Portland je bil v noči na nedeljo za Dallas prevelik zalogaj. Kako bo dan pozneje? Dallas bo pogrešal številne nosilce igre, poleg v zadnjem obdobju že "standardne" manjkajoče trojke (Finney-Smith, Green in Kleber) in najboljšega igralca Dončića bo manjkal tudi Hardaway Jr. Foto: Reuters

Zaradi poškodbe leve noge bo Vlatko Čančar izpustil dvoboj med Denverjem in Orlandom. Status Koprčana se je pred tekmo poslabšal. Sprva se je napovedovalo, da je njegov nastop verjeten, nato pa so se možnosti, da bi lahko stopil na parket proti Orlandu, zmanjšale. Denver je pred tekmo sporočil, kako Primorca ne bo v ekipi.

Vučević se je znesel nad prvaki lige NBA

Najstarejši slovenski legionar v ligi NBA Goran Dragić je svoje delo opravil že v nedeljo zvečer. Biki so na domačem parketu premagali branilce naslova iz Kalifornije. Chicago je premagal Golden State s 132:118 in prekinil neslaven niz kar 11 zaporednih porazov proti bojevnikom iz San Francisca. To je bila njegova prva zmaga nad aktualnimi prvaki lige NBA po 2. marcu 2017! Dragić znova ni igral veliko. Na parketu je prebil le dobrih devet minut, v katerih je dosegel štiri točke. Iz igre je metal 2/5 in izgubil dve žogi.

Vrhunci dvoboja v Chicagu:

Junak srečanja je postal Nikola Vučević. Črnogorski center, dober prijatelja Dragića, je prispeval kar 43 točk (met iz igre 18/31, zadel je pet trojk) in dodal še 13 skokov. Vučević ni tako veliko točk v ligi NBA dosegel že dve leti. Nazadnje jih je dosegel, ko je branil še barve Orlanda. Chicago je tako prekinil niz treh zaporednih porazov v ligi NBA, uspeh pa je toliko večji, ker so že tretjič zapored pogrešali najboljšega strelca DeMarja DeRozana. Ob njegovi odsotnosti je v napadu poleg Vučevića izstopal še Zach LaVine (27 točk), ki je za tri točke metal le 1/8, pri gostih pa sta ''ostrostrelca'' Klay Thompson in Stephen Curry prispevala 26 in 20 točk. Thompson je zadel kar osem trojk, a je njegovo moštvo pokopalo kar 23 izgubljenih žog.

Dončić najraje spremlja tekme Reala in Crvene zvezde

Dončić pozorno spremlja predstave nekdanjega kluba (Real Madrid) v evroligi. Foto: Sportida Dončić po nedavnem porazu s Portlandom razumljivo ni bil najboljše volje. Na vprašanje, ali je utrujen, je jasno in glasno odgovoril, da ne, kot razlog za slabo predstavo ekipe proti nasprotniku pa je zavrnil namigovanja, da je kriva utrujenost. "To ne more biti razlog in izgovor za našo slabo predstavo. Po tekmi z Lakers smo imeli dan za počitek. Vedno moramo biti pripravljeni na naslednjo tekmo, mislim, da utrujenost ni igrala vloge," je bil jasen 23-letni Slovenec.

Dončić se je ob porazu obregnil ob zelo slabo obrambo Dallasa, saj so Mavericks prejeli kar 126 točk. Portland je izkoristil kar 49 od 88 metov iz igre. Na drugi strani svojega dne med drugim ni imel Dončić, ki je zgrešil vseh pet poskusov za tri. Je pa bil slovenski košarkar bolj zgovoren ob vprašanju, katere tekme spremlja v evroligi. "Ne vem, ali se iz gledanja teh tekem kaj naučim. Jaz samo uživam ob gledanju, saj ne moreš igrati na enak način v ligi NBA ali v evroligi, gre za povsem drugačen slog košarke in pravila. Najraje spremljam tekme Real Madrida in Crvene zvezde," je še povedal Ljubljančan.

