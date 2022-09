Legendarni dres šel pod strop, spoštljive besede Dragića

Čustveno je bilo v četrtek v Lanxess Areni v Kölnu, kjer potekajo tekme skupinskega dela EuroBasketa. Ne samo zaradi dvobojev na parketu, ampak tudi zaradi legendarnega nemškega košarkarja Dirka Nowitzkega. Njegov reprezentančni dres so namreč v razprodani dvorani upokojili in obesili pod strop.

Čudežni deček iz Wurzburga je bil le eden od nazivov, ki jih je dobil legendarni Dirk Nowitzki. Zvezdnika nemške košarke, ki je pustil pečat na mednarodni ravni, je leta 1998 na naboru izbrala ekipa Milwaukee Bucks in ga nemudoma poslala k ekipi Dallas Mavericks.

Kar 21 let je igral za teksaški klub in povsem na koncu dočakal naslednika v Luki Dončiću, ki mu je bil eno sezono tudi mentor. V tem času je Nowitzki leta 2011 popeljal Dallas do edinega naslova prvaka lige NBA in utiral preostalim evropskim košarkarjem pot do večje veljave onstran Atlantika.

Fotogalerija upokojitve reprezentančnega dresa Dirka Nowitzkega (Foto: Vid Ponikvar)

Pečat je pustil tudi na reprezentančni ravni. Verjetno se spomnite, kako je s soigralci leta 2005 na evropskem prvenstvu v Beogradu prekrižal Sloveniji pot do medalje. Na koncu je Nemčija osvojila srebrno medaljo, kar je bila Dirkova druga, potem ko je bil tri leta prej z Nemčijo bronast na svetovnem prvenstvu. In na obeh velikih tekmovanjih je bil najboljših strelec in tudi najkoristnejši košarkar (MVP).

V četrtek, 1. septembra, je napočil čas, da se mu − njegovima veliki karieri in prispevku − zahvalijo tudi Nemci. Kot organizatorji EuroBasketa so pred dvobojem njihove izbrane vrste in Francije pod strop Lanxess Arene dvignili številko 14 in tako upokojili to številko v nemški reprezentanci.

"Velika čast je. Vedno sem rad igral za nemško reprezentanco in vedno sem dal vse od sebe. Skoraj celotna zasedba iz leta 2002 je tu. To mi veliko pomeni in hvaležen sem, da so me sprejeli takšnega, kot sem. Spoštujem vse svoje soigralce. Brez njih se ne bi zgodilo to," je čustveno povedal Nowitzki, ki je imel ob sebi tudi predstavnike iz ekipe Dallas Mavericks: Mika Cubana, Jasona Kidda ... Ceremonijo pa si je ogledal tudi Dončić.

"Super zvezdnik je. Eden mojih najljubših igralcev iz Evrope, ko sem prihajal v ligo NBA. Zdaj je ob Luki. Pogovarjali smo se. Vesel sem zanj. Veliko je dal Dallasu, NBA, evropski košarki. Vse to si zasluži. Je edinstven košarkar. Veliko bitk smo bili. Večino smo izgubili. Lepo je videti enega najboljših košarkarjev, da ga počastijo na tak način," je spoštljive besede legendarnemu Nowitzkemu namenil slovenski kapetan Goran Dragić.