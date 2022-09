"Kje je avtobus, EuroBasket, FIBA? Na prvo tekmo #EuroBasketa smo morali s taksiji," so na uradnem družbenem omrežju Twitter zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije ter dodali "zmedene emotikone" in video slovenskih reprezentantov v taksijih.

Organizatorji so si tako že uvodni dan privoščili velik spodrsljaj. Nasprotniki Slovencev Litovci težav s prevozom niso imeli, baltska reprezentanca je na tekmo prišla z uradnim avtobusnim prevozom.

Where is the team BUS, @EuroBasket @FIBA ???!!!????



We must take 🚕 for transfer to the first game of #EuroBasket 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️. #mojtim 🏀🇸🇮💪 #BringTheNoise pic.twitter.com/7i2du2TAoo