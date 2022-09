Velika nevarnost za Slovenijo

"Dobro smo se pripravili na tekmo s Slovenijo. Čutimo, da smo pripravljeni na začetek turnirja in dvoboj s Slovenijo. Dobro smo proučili igro Slovenije, ki ima odlično kemijo," je Jonas Valančiunas spregovoril o naši košarkarski reprezentanci, s katero se bo Litva pomerila v prvem krogu evropskega prvenstva. Pogled v zgodovino in na medsebojne tekme sicer ni najlepši za Slovenijo, a je bila zadnja slovenska zmaga zelo sladka.

V skupini smrti bomo že v prvem krogu spremljali dva zanimiva obračuna. Ob 17.15 se bo Slovenija zoperstavila Litvi, zvečer ob 20.30 pa bo sledil še obračun med gostitelji Nemci in Francozi. Te štiri reprezentance so tudi osrednje kandidatke za vidnejšo uvrstitev v skupini B.

Zato bosta ti dve tekmi v lovu na boljše izhodišče pomembni. Slovenija bo skušala drugič zapored preskočiti Litvo, ki ima sicer boljši medsebojni izplen, saj je na 18 tekmah zmagala 12-krat. Lani je naša izbrana vrsta v kvalifikacijah za olimpijske igre v Kaunasu v Litvi v finalu s 96:85 premagala tamkajšnjo reprezentanco in se razveselila premiernih olimpijskih iger.

Za današnji obračun pravijo, da bo drugačen. "Dobro smo se pripravili na tekmo s Slovenijo. Čutimo, da smo pripravljeni na začetek turnirja in dvoboj s Slovenijo. Dobro smo proučili igro Slovenije, ki ima odlično kemijo. Slovenija je prvak. Košarkarji vedo, kako zmagovati. Izkušeni igralci so zelo dobri. So ena najboljših ekip že nekaj časa v Evropi. Težko se jim je zoperstaviti, a smo pripravljeni na trd boj," je lepe besede na račun slovenske reprezentance povedal zvezdnik Jonas Valančiunas, član New Orleans Pelicans.

Domantas Sabonias je bil v pretekli sezoni tretji skakalec v ligi NBA, medtem ko je bil Jonas Valančiunas sedmi. Foto: Hendrik Osula/FIBA

Litva ima nekoliko drugačno zasedbo od lanske, povrhu vsega pa v Kazysu Maksvytisu tudi novega selektorja. "Imeli smo dobre priprave, odigrali veliko tekem. Igramo v zelo težki skupini. Trenerji radi pravimo, da moramo biti najboljši na koncu, a tu je že skupina zelo težka. Zato bo prva tekma zelo pomembna. Vse ekipe v skupini so dobre. Dobro moramo začeti. Če gremo v drugi del tekmovanja, nimamo tako kakovostnih nasprotnikov, kot so v naši skupini. Pri nas je pritisk vedno prisoten. Naša država ima rada košarko. Vsi podpirajo reprezentanco."

Pritožbe na račun slovenske reprezentance Na EuroBasketu velja pravilo, da mora reprezentanca po vsakem 1,5-urnem treningu dovoliti košarkarjem, da dajo izjave v mešani coni, kjer novinarji zastavljajo vprašanja. V sredo je bila to pri vseh reprezentancah v skupini B v Kölnu ustaljena praksa. Vsi so bili ob novinarski konferenci – na njej sta bila iz vsake reprezentance košarkar in trener – na voljo tudi v mešani coni, le v slovenski reprezentanci so se odločili drugače, kar je povzročilo obilico nejevolje, tako med slovenskimi kakor tudi tujimi novinarji. Zlasti Litovci, ki igrajo danes proti naši izbrani vrsti, so se pritožili organizatorju Fibi, da ima Slovenija svoja pravila.

V prvi vrsti stavi na osrednja zvezdnika Valančiunasa in Domantasa Sabonisa, ki je novi član Sacramento Kings. Oba imata veljavo v ligi NBA. Povrhu vsega sta tretji in sedmi skakalec najmočnejše lige na svetu, kar bo naši izbrani vrsti predstavljalo dodatno težavo, s katero so se ukvarjali že proti Nemčiji.

"Srečni smo, da smo tu in igramo košarko. Skušamo biti ena najboljših ekip v Evropi in predstavljati državo. To so sanje vseh. Moramo opraviti svoje delo," še pravi Valančiunas.