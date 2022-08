Čakanja je konec. Slovenska košarkarska reprezentanca je opravila zadnji trening v ogromni Lanxess Areni v Kölnu pred četrtkovim začetkom EuroBasketa in je po besedah kapetana Gorana Dragića pripravljena na uvodni spopad z Litvo. Lekcija, ki so jo dobili proti Nemčiji v Münchnu, je zalegla in verjame, da so se iz nje veliko naučili. Da Slovenija spada med osrednje favorite za medaljo, smo se lahko prepričali tudi dan pred začetkom prvenstva, ko so litovski in preostali tuji novinarji dobesedno bivakirali pred vrati dvorane, v kateri so trenirali slovenski košarkarji na čelu z Luko Dončićem.

Kako je Dončić zadeval na zadnjem treningu v Lanxess Areni pred začetkom EuroBasketa

Slovenija bo EuroBasket začela kot evropski prvak iz Istanbula 2017. Po petih letih je čas, da se kolesja največjega evropskega tekmovanja spet zavrtijo. Naša izbrana vrsta ima drugačen pedigre pred četrtkovim začetkom kot na zadnjem prvenstvu stare celine, ko so se odpravljali na skupinske dvoboje v Helsinke na Finsko. V Nemčiji so eni izmed favoritov za končno medaljo.

Kdo bo zmagovalec skupine B na EuroBasketu? Slovenija 735 glasov + 65,22%

Francija 280 glasov + 24,84%

Litva 50 glasov + 4,44%

Nemčija 38 glasov + 3,37%

Bosna in Hercegovina 11 glasov + 0,98%

Madžarska 13 glasov + 1,15% Oddanih 1127 glasov

Na prizorišče v Köln so pripotovali s popotnico sedmih avgustovskih zmag in porazom proti Nemčiji tik pred začetkom evropskega prvenstva. Gostitelji so jih na nedeljski tekmi v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo povsem naskočili in poslali v našo ekipo veliko opozorilo.

Slovenija - Litva, četrtek ob 17.15

Po hladnem tušu so se pogovorili

Foto: Hendrik Osula/FIBA "Vemo, katere so bile naše napake. Nismo dobro zapirali v skokih. Ni nam šlo. Vemo, da nismo bili najboljši. Vemo, kaj moramo narediti, da se to ne bo več ponovilo. Trening je bil dober, fantje so osredotočeni in mislim, da smo pripravljeni na tekmo. Mislim, da je po eni strani dobro, saj smo videli, da nismo nepremagljivi. Mislim, da je bil hladen tuš za nas. Da se zavedamo, da ne moremo kar priti na igrišče in bomo zmagali. Pristop mora biti pravi, borbeno moramo igrati. Pogovorili smo se. Vemo, kaj smo naredili narobe. Skupaj gremo naprej," je jasen kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić.

Dober vpogled ima na stanje v ekipi pred letošnjim prvenstvom in tistim pred petimi leti, ko se od naše ekipe ni pričakovala medalja. Ali vidi kaj več nervoze pri moštvenih kolegih zaradi tega, ker brani naslov najboljšega, je povedal: "Na treningu je ostrina. Včasih se tudi kaj skregamo, vendar v naboju, da želimo čim bolje igrati. Mislim, da je to bolje. Tarče imamo na naših hrbtih. Poskrbeti moramo, da bomo pripravljeni, da prinesemo to energijo, ki je proti Nemčiji ni bilo."

"Frustracija pride, kar je povsem normalno"

Ena od pomembnih stvari bo ohraniti mirno glavo, ki so bile na zadnjih obračunih preveč razgrete, zlasti v povezavi s sodniškimi odločitvami. Veliko se je s sodniško trojko ubadal tudi prvi zvezdnik Luka Dončić, že lani na olimpijskih igrah denimo. O tem je Dragić povedal: "To je normalno, ko želiš osvojiti medaljo, sploh na olimpijskih igrah. Prvič za državo je bilo. Utrujen postaneš. V ključnih trenutkih žoga ne gre notri. Ne govorim za Luko, ampak za vse. Frustracija pride, kar je povsem normalno. Luka se je naučil iz takšne izkušnje. Mislim, da bo v redu."

Luka Dončić je eno od osrednjih imen EuroBasketa. Foto: Hendrik Osula/FIBA

Novi član Chicago Bulls se zaveda, da bo letošnje prvenstvo po imenih najmočnejše doslej. Luka Dončić, Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo so osrednja imena in razumljivo vzbujajo največ pozornosti. Zato so tudi litovski in preostali tuji novinarji, ki so naš prvi nasprotnik, dobesedno bivakirali pred dvorano, ko je Slovenija imela sredin popoldanski trening. Jasno, v upanju, da bodo dobili izjavo superzvezdnika. A bodo morali še nekoliko počakati, do konca četrtkove tekme.

"To evropsko prvenstvo bo eno najtežjih. Vsi so prišli. Nekaj poškodb se je zgodilo, kar ni najboljši znak. Nikomur ne želiš, da se poškoduje. Kot profesionalni športnik si želiš nastopati proti najboljšim. Naša skupina je ena najtežjih. Motivira nas, da smo bolj motivirani. Za nas je to izziv."

"Naša želja je osvojiti medaljo, a je ta daleč"

Domantas Sabonis je eden od dveh poglavitnih stebrov litovske igre. Foto: Hendrik Osula/FIBA V uvodu se bo naša izbrana vrsta pomerila z litovskimi košarkarji, ki so zelo neugoden tekmec. Lani so se na domačem terenu v finalu olimpijskih kvalifikacij opekli prav proti Sloveniji, zato bodo želeli v četrtek odigrati drugače in priti do skalpa. Na tribuni bodo imeli tudi več navijačev kot Slovenci, saj se pričakuje najmanj dva tisoč glasnih litovskih navijačev.

Osrednji imeni v moštvu sta Jonas Valančiunas in Domantas Sabonis, ki dobro igrata v ligi NBA, a bo nevarnost pretila tudi od drugod.

"Različna igralca sta. Valančiunas igra na poziciji centra in je zelo fizičen. Zelo dobro se preriva, v napadu je dober. V ligi NBA je v zadnjem letu tudi metal za tri točke. Sabonis zelo dobro izkorišča kontakt. Je levičar. Nekoliko drugačen kot Valančiunas je. Zna tudi žogo voditi. Zelo dober podajalec je. Oba znata igrati zelo dobro," opozarja Dragić.

Slovenija je pred štartom na stavnicah na zelo visokem drugem mestu skupaj z Grčijo, pred njima je le Srbija. A se na ta dejstva v slovenskem taboru ne ozirajo: "Gledamo nase, naše tekme, naše treninge. Za nas je najbolj pomembna jutrišnja tekma z Litvo – ena najboljših ekip v Evropi. Osredotočeni moramo biti. Začeti moramo odlično. Naša želja je osvojiti medaljo, a je ta daleč. Najprej moramo odigrati dvoboje v skupini, nato bomo videli, kako se bo razpletlo v izločilnih bojih."