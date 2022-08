Dolgo pričakovano popotovanje slovenskih košarkarjev na EuroBasketu, na katerem bodo branili naslov najboljšega iz Istanbula 2017, se začenja z današnjim dnem. Že v uvodnem delu jih čakajo težke preizkušnje, ki bodo osnova za lažje nadaljevanje pri pohodu do novega odličja, s katerim se spogledujejo v slovenskem taboru. Naloga bo zelo težka, saj je to evropsko prvenstvo brez kančka dvoma zvezdniško najbolj obogateno v vsej zgodovini. Jasno, tudi po zaslugi Luke Dončića, ki je v središču pozornosti.

Pred petimi leti oči strokovne javnosti niso bile toliko uprte v slovensko reprezentanco, ki je z dobrimi igrami nato opozorila nase do te mere, da je vsem tekmecem nagnala strah v kosti. Letos je zgodba drugačna. Slovenija začenja EuroBasket kot ena od osrednjih kandidatk za zlato medaljo.

In spet bodo morali to vlogo potrditi na parketu. Glede na sestavo ekipe je vzvod pravšnji. V prvi vrsti zaradi zvezdnika Luke Dončića in kapetana Gorana Dragića, ki sta osrednji gonilni sili naše izbrane vrste. A je košarka ekipni šport, zato bodo nujno potrebovali pomoč vseh, ekipno igro, požrtvovalnost in osredotočenost, da bi lahko prišli do želenega cilja, s katerim se naši košarkarji spogledujejo. Medalje.

Napadi na Slovenijo

Popotovanje bodo začeli v Kölnu, vse skupaj se bo končalo v Berlinu. In že na uvodu bo zelo trnovo, saj bo Slovenija nastopala v najmočnejši skupini. Litva z Jonasom Valančiunasom in Domantasom Sabonisom, neugodni bodo tudi naslednji Madžari z Adamom Hango na čelu, Bosna in Hercegovina bo stavila na Slovencem dobro poznanega Jusufa Nurkića, Džanano Muso in naturaliziranega Johna Robersona, ki je prav tako igral v Sloveniji. O Nemčiji in Franciji ne gre izgubljati besed, saj gre spet za reprezentanci, ki na letošnjem EuroBasketu upata na boje za medaljo. In vsi bodo želeli na kolena spraviti aktualne evropske prvake.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenija glede na sestavo ekipe ne bi smela imeti težav pri pohodu v izločilne boje, ki bodo potekali v Berlinu. Pomembno bo, s katere pozicije bodo izbranci Aleksandra Sekulića odpotovali v drugo nemško velemesto. Dobrodošlo je, da se križajo z nekoliko manj kakovostno skupino A, v kateri bi morali imeti glavno besedo Španija in Turčija. Poleg gostiteljice Gruzije bodo potencialni nasprotniki v osmini finala še Belgija, Bolgarija in Črna gora.

Prvenstvo z največ zvezdniki, zaradi katerih so novinarji pripotovali tudi iz ZDA

Kaj se bo dogajalo v četrtfinalu, je druga zgodba, saj bodo tam lahko že tekmeci, kot so Grčija, Srbija, Hrvaška, Italija …

Kaj takega se v zgodovini evropskih košarkarskih prvenstev še ni zgodilo, da bi na njem igrale takšne superzvezde, kot so Luka Dončić, Giannis Antetokounmpo in Nikola Jokić. Vsi trije košarkarji so namreč v zadnjih letih venomer MVP kandidati v ligi NBA - Giannis in Jokić sta bila v zadnjih štirih letih vselej resnično tudi najkoristnejša košarkarja v najmočnejši ligi na svetu. Prav zaradi omenjene zvezdniške trojice, košarkarskih superzvezd, bo EuroBasket vzbujal tudi veliko pozornosti onstran Atlantika v ZDA.

Zvezdnika tega prvenstva sta Nikola Jokić in Luka Dončić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zaradi Dončića je denimo pred dnevi v Slovenijo že pripotoval novinar ESPN Tim MacMahon, ki bo pisal knjigo o slovenskem čudežnem dečku. V Nemčiji bo pobližje spremljala njegove predstave novinarka Dallas News Callie Caplan, ki dnevno pokriva dogajanje okoli Dallas Mavericks.

Gotovo je, da se obetajo dobre predstave na parketu in čas je, da se dolgo pričakovan košarkarski spektakel začne.