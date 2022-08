Nič več Slovenija, po novem je prvi favorit Srbija

V Sloveniji v teh dneh ne raste le odbojkarska, ampak tudi košarkarska evforija. Jutri se v štirih evropskih državah začenja EuroBasket. Luka Dončić, Goran Dragić in druščina bodo evropski naslov branili v Nemčiji. V tej državi so odigrali tudi zadnjo tekmo pred evropskim prvenstvom. Mudili so se v Münchnu in v kvalifikacijah za SP 2023 prikazali eno (naj)slabših predstav, odkar dres slovenske reprezentance nosi tudi zvezdnik svetovnega kova Dončić. Doživeli so prepričljiv poraz, prvega v poletnem obdobju, sicer polnem uspehov in odmevnih zmag slovenske reprezentance. Po neuspehu v Nemčiji je Slovenija izgubila vodilni položaj na posebni jakostni lestvici Fibe.

What would you change in the Final version of our Power Rankings? 📊#EuroBasket x #BringTheNoise — #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) August 30, 2022

Po novem je prvi favorit krovne košarkarske zveze za naslov prvaka Srbija, ki je z nedavnimi zmagami nad Grčijo (po podaljšku v Beogradu) in Turčijo (+21 v gosteh) nakazala, da bi lahko na EuroBasketu šla povsem do konca. Srbi so na lestvici pridobili kar štiri mesta, največ od vseh.

Srbska košarkarska reprezentanca na čelu z Nikolo Jokićem je pred kratkim gostovala v Stožicah in po podaljšku priznala premoč Sloveniji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Takoj za njo je Slovenija, ki jo je leta 2017 v finalu EuroBasketa v Istanbulu zagodla prav Srbiji, na lestvici največjih favoritov za osvojitev lovorike pa sledijo Grčija, Litva in Francija, ki je pred kratkim presenetljivo izgubila kvalifikacijsko tekmo za SP proti Bosni in Hercegovini, na lestvici Fife pa padla kar za tri mesta.

Po drugi strani je med vodilno deseterico poleg Srbije največji skok uspel Nemcem. Proti Sloveniji so dokazali, da bi lahko s pomočjo domačega občinstva na EuroBasketu prekrižali račune številnim favoritom in se povzpeli zelo visoko.

Izbranci Aleksandra Sekulića spadajo med osrednje kandidate za lovoriko. Na EuroBasketu bodo prebili led v četrtek, ko se bodo v prvem nastopu v skupini B v Kölnu ob 17.15 pomerili z Litvo. V skupini so še BiH, Madžarska, Francija in Nemčija. Jutri bodo začeli tekme tudi v skupini A v Gruziji (Španija, Črna gora, Turčija, Gruzija, Belgija in Bolgarija), skupini C in D pa bosta tekmovanje odprli v petek.