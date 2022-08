Slovenija ima enega resnega tekmeca za zlato, ni pa dvoma, kdo bo MVP

Slovenija ima 30,4 odstotka možnosti, da postane evropski prvak, oziroma 74,7 %, da pride do kolajne, Luka Dončić pa je z 41,8 odstotki prvi kandidat za naziv MVP prvenstva oziroma s 60,8 odstotki, da bo prvi strelec EuroBasketa, so rezultati ankete, ki jo je Mednarodna košarkarska zveza naredila med novinarji.

Akreditirani poročevalci iz 41. evropskega prvenstva, ki se začenja v četrtek, so odgovarjali na različna vprašanja Fibe. Prvo in najbolj zanimivo se je glasilo: Katera reprezentanca bo osvojila zlato medaljo? Z enakim odstotkom - 30,4 - sta na vrhu Slovenija in Francija. Sledijo Grčija (15,2 %), Srbija (12,7 %) in Litva (3,8 %).

Naslednje vprašanje je bilo, katere reprezentance se bodo zavihtele na zmagovalni oder. Slovenija je prejela 74,7 odstotkov glasov, Francija 62, Srbija 55,7, Grčija 48,1, Španija 26,6, Litva 12,7, Nemčija 6,3 in Turčija 5,1 odstotka.

Največ možnosti za naziv najkoristnejšega igralca prvenstva ima po mnenju akreditiranih novinarjev Luka Dončić - 41,8 %. Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo je dobil 22,8 % glasov, Srb Nikola Jokić 11,4 %, Francoza Rudy Gobert in Evan Fournier pa 8,9 % oz. 3,8 %.

Favorit za zlato je po mnenju novinarjev ob Sloveniji še Francija. Foto: Guliver Image Dončić je glavni kandidat tudi za najboljšega strelca prvenstva, najboljšega podajalca in igralca, ki bi mu zaupal zadnji, odločilni met na tekmi. Za najboljšega strelca je prejel 60,8 % glasov, Antetokounmpo 15,2 % in Jokić 7,6 %. Med podajalci so za Dončićem (35,4 %) Grk Nick Calathes (10,1 %), Nemec Dennis Schröder (8,9 %) in Goran Dragić (7,6 %). Med "clutch playerji" pa sta za Dončićem (45,6 %) Jokić (12,7 %) in Dragić (8,9 %).

Najboljši skakalci naj bi bili Rudy Gobert (39,2 %) pred Antetokounmpom in Jokićem (oba 19 %), najboljši mladi igralci (letnik 2000 in mlajši) pa Nemec Franz Wagner (14 %), Litovec Rokas Jakubaitis (8,9 %) in Turk Alperen Sengün (7,6 %).