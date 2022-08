Sekulić presenetil z izborom dvanajsterice za EuroBasket

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška članska košarkarska reprezentanca se bo danes popoldne iz Münchna preselila na prizorišče EuroBasketa v Köln. Pred odhodom je selektor Aleksander Sekulić določil dvanajsterico košarkarjev, ki bo na prvenstvu branila slovenske barve. Kot zadnjima se je zahvalil Gregorju Hrovatu in Jakobu Čebašku, so sporočili iz KZS. Odločitev selektorja je nekoliko presenetljiva, saj bo Slovenija na EuroBasketu računala na kar pet organizatorjev igre.

Slovenska košarkarska reprezentanca bo v Köln prispela v ponedeljkovih popoldanskih urah. Na prizorišču skupinskega dela EuroBasketa bo prvi trening opravila v torek, prva tekma pa jo čaka v četrtek, ko se bo ob 17.15 pomerila z Litvo.

Postava Slovenije za EuroBasket: Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Luka Dončić, Goran Dragić, Zoran Dragić, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Luka Rupnik, Žiga Samar in Mike Tobey.

V skupini so še Madžarska (3. september, 20.30), Bosna in Hercegovina (4. september, 17.45), Nemčija (6. september, 20.30) in Francija (7. september, 17.15). V osmino finala v Berlinu se bodo uvrstile prve štiri ekipe iz skupinskega dela.

Slovenci so sicer v nedeljo v Münchnu na drugi tekmi v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 visoko izgubili proti Nemcem (71:90). Pred tem so varovanci Aleksandra Sekulića v četrtek v Celju ugnali Estonijo (104:83), pred tem pa dobili vseh šest tekem v pripravah na EuroBasket.

Preberite še: