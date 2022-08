Velik udarec za naše zahodne sosede, zvezdnik brez EuroBasketa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po pregledu z magnetno resonanco si je italijanski košarkar Danilo Gallinar, član Boston Celtics, oddahnil, da si ni strgal križne kolenske vezi, ampak le natrgal meniskus. Kljub vsemu pa ne bo mogel pomagati izbrani vrsti na bližajočem se evropskem prvenstvu.

Italijani, ki bodo uvodni del EuroBasketa gostili v Milanu, so si od največjega tekmovanja na stari celini obetali veliko, zdaj pa so ostali brez pomembnega člana moštva.

"Boli kot hudič. Ne koleno, ki je klecnilo na tekmi. To, da ne bom mogel pomagati reprezentanci. Skupaj smo pričakovali čarobne večere, v moji areni, naši areni. Po pregledu je bilo jasno, da sem si natrgal meniskus in se poslovil od EuroBasketa. V poletju, ki je bilo videti perfektno. Sprejeti moramo to, kar se je zgodilo. Na vsaki tekmi v Milanu bom prisoten. Naše popotovanje se nadaljuje," je po težavah z levim kolenom zapisal Gallinari.