Težja poškodba Teje Oblak

Kapetanka slovenske ženske reprezentance Teja Oblak v letošnji sezoni nima sreče s poškodbami. Potem ko je bila s parketa novembra odsotna zaradi poškodbe gležnja, si je na prvi četrtfinalni tekmi evrolige poškodovala koleno in zaključila sezono.

Košarkarice Prage so si s sredino zmago nad ekipo Beretta Famila Schio, v kateri igra slovenska reprezentantka Ajša Sivka in jo vodi selektor Georgios Dikaioulakos, še tretjič zapored priigrale nastop na zaključnem turnirju četverice najmočnejšega ženskega klubskega tekmovanja.

Pri lovljenju evroligaškega naslova pa jim ne bo mogla pomagati kapetanka Teja Oblak, ki si je v tretji četrtini prvega izmed treh četrtfinalnih dvobojev proti Italijankam nesrečno poškodovala desno koleno in je žal že zaključila z nastopi v letošnji sezoni. Dodatni zdravniški pregledi so namreč pokazali, da ne gre za nedolžno poškodbo. Oblakova je tako že prestala operacijo kolena in v teh dneh začenja rehabilitacijo.