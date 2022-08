Šok za Italijo: bo zvezdnik zaradi poškodbe ostal brez EuroBasketa?

Do poškodbe je prišlo v prvi četrtini obračuna med Italiji in Gruzijo v kvalifikacijah za nastop na SP:

Poznavalec dogajanja v ligi NBA Marc Stein je na Twitterju zapisal, da je selektor Italije Gianmarco Pozzecco izrazil bojazen, da gre za resno poškodbo. Če to drži, bo Gallinari, ki je pred kratkim podpisal dveletno, 13 milijonov evrov "težko" pogodbo z ekipo Boston Celtics, kar nekaj časa odsoten s parketa.

🇮🇹 UPDATE: As said by Italy's team doctor, it looks like Danilo Gallinari's left knee ligament, the one already operated, has held. Gallinari’s having an MRI tomorrow. https://t.co/zbTy1mfqn7