Slovenci odpotovali na EuroBasket, a bodo naredili pomemben postanek

Luka Dončić, Goran Dragić in vsa slovenska reprezentanca so odpotovali v Nemčijo, kjer jih najprej v nedeljo v Münchnu čaka tekma v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, pot pa bodo nadaljevali nato proti Kölnu, kjer bodo nastopili v skupini B evropskega prvenstva. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pot slovenskih košarkarjev na prizorišče EuroBasketa se je začela s petkovim dnem, a bo sledil postanek. V Münchnu jih v nedeljo ob 15.30 namreč čaka še kvalifikacijska tekma za svetovno prvenstvo, in to prav proti gostitelju evropskega prvenstva Nemčiji. Generalka pred začetkom branjenja naslova najboljšega v Evropi bo pokazala, kje je naša ekipa, poudarjajo slovenski reprezentanti na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem.

Izbrana vrsta se je v bavarsko prestolnico odpravila kar z avtobusom, saj ima nemški letalski prevoznik težave in poleti niso redni. Kapetan Goran Dragić, prvi zvezdnik Luka Dončić in druščina so se v petek s sedeža Košarkarske zveze Slovenije podali na pot proti Nemčiji, kjer jih v nedeljo čaka najprej dvoboj za nastop na svetovnem prvenstvu proti tamkajšnji izbrani vrsti, s katero se bodo nato pomerili še v skupinskem delu EuroBasketa, ki se bo za Slovenijo začel 1. septembra v Kölnu z obračunom proti Litvi.

Prvi avgustovski polčas kvalifikacij za svetovno prvenstvo je slovenska četa opravila uspešno, potem ko je v četrtek v Zlatorogu preskočila žilave Estonce (104:83): "Najpomembnejše je, da smo zmagali. Zdaj smo popolnoma osredotočeni na Nemčijo. Ne čaka nas lahko delo. Vse bomo morali dati od sebe in se zoperstaviti zelo kakovostni Nemčiji na njenem terenu. Ni najbolje, da se bomo z Nemci pomerili že zdaj in potem še na prvenstvu. Temu se trenerji radi izognemo. Da v pripravljalnem obdobju ne igramo s tistimi, ki so naši tekmeci v skupini. Bomo videli, kaj to pomeni. Oboji bomo merili na zmago. Čaka nas takšna tekma, kot bi igrali evropsko prvenstvo."

"S fanti smo imeli sestanek z enim od slovenskih sodnikov"

Prostora za napredek imajo v slovenski ekipi še kar nekaj, poudarja prvi mož stroke: "Po tistem, kar sem videl na posnetku s tekme proti Estoniji, je bilo kar nekaj napak v obrambi. Ali je bila to posledica nezbranosti zaradi večje razlike, bomo videli po pogovoru z igralci, ko bomo naredili podrobnejšo analizo."

Sekulić je bil zadovoljen s predstavo proti Estoniji. Nov test bo v nedeljo proti Nemčiji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V sklopu priprav in tudi v dvoboju z Estonci smo nekajkrat videli, da so se slovenski košarkarji preveč razburjali in obremenjevali s sodniškimi odločitvami. O tem, kako nameravajo brzdati čustva nato na EuroBasketu, je Sekulič dejal: "Tudi na drugih tekmah sem videl veliko pritožb igralcev. Na primer na obračunu med Srbijo in Grčijo. S fanti smo imeli sestanek z enim od slovenskih sodnikov, ki bo sodil na EuroBasketu, da nam malce pomaga, pove, kakšne bodo smernice na evropskem prvenstvu. Kaj lahko pričakujemo, čemu izognemo. Mislim, da se bomo morali oboji prilagoditi. Tudi sodniki se bodo morali zavedati in soočiti na pravi način, kajti ne sodijo takšnim superzvezdnikom. Mi se moramo ukvarjati bolj sami s seboj in ne s sodniki, kar je včasih težko. In to je eden od izzivov, ki so pred nami."

"Luko provokacije prej podžgejo, motivirajo"

Največ pritiska je razumljivo na plečih prvega zvezdnika Dončića, Estonci so ga poskušali tudi z besedami vznemiriti. Priča smo bili številnim provokacijam. "Mislim, da je Luka pokazal, da ga tovrstne provokacije, kot so tudi v NBA, preveč ne zmotijo. Prej ga podžgejo, motivirajo. Vsak si želi zmagati proti nam ali pokazati, da lahko ustavi Luko. To je nekaj, s čimer se mora Luka spopasti. Ekipe bodo uporabile legalne in nelegalne košarkarske prijeme, da bi ga omejili. Vedo, da je naš glavni igralec in srce duše," poudarja.

Foto: Vid Ponikvar

Kot je poudaril selektor, je Dončića to izdatno podžgalo in je tekmecu jasno pokazal, da z njim ni šale: "Ko se Luka odloči, da bo odigral, kot je včeraj, ga težko kdo ustavi. Moje je, da mu pustim, da igra. Naša naloga je, da korigiramo obrambo, v napadu ste pa sami videli, na kakšen način igra. Ne samo on, ampak tudi vsi drugi. Na vsej tekmi mi je bilo najbolj všeč, kako so se fantje odzvali v obrambi. Nekateri so igrali na zelo zavidljivi ravni."

Naslednji tekmec je torej Nemčija, s katero se bodo v nekaj dneh v različnih tekmovanjih pomerili dvakrat. Nekaj ključnih košarkarjev sicer manjka, a imajo zavidljivo ekipo, ki bo zagotovo trn v peti številnim. "Schröder (Denis Schröder) se je vrnil. V obrambi igrajo zelo agresivno. Zelo visoki so. Njihova krila so tako visoka kot naši centri. Predvsem moramo paziti na njihov napadalni skok. Ekipa je drugačna kot lanska na olimpijskih igrah. Ima drugega trenerja, organizator igre je iz lige NBA. Nasproti bo stala drugačna ekipa," pravi Sekulić, ki se je ob koncu navezal na lansko poletje in olimpijske igre, na katerih je naša reprezentanca v četrtfinalu s 94:70 preskočila nemško oviro.