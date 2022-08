Nemški zvezdnik pred obračunom s Slovenijo: To je treba spoštovati

Slovenski košarkarji bodo v nedeljo v Münchnu že ob 15.00 odigrali drugi obračun drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Slovenci se bodo na zadnji tekmi pred EuroBasketom pomerili z Nemci, ki so bili do zdaj v kvalifikacijah poraženi le enkrat. "Mislim, da je igranje proti takšni ekipi, kot je Slovenija, za nas zelo pomembno. Želimo biti konkurenčni in zmagati," je pred tekmo poudaril prvi zvezdnik Nemčije Dennis Schröder.

Slovensko košarkarsko reprezentanco še manj kot en dan loči od obračuna, ki bo dal odgovore na mnogo vprašanj. Slovenci, ki so v petek odpotovali v Nemčijo, bodo v nedeljo popoldne odigrali zelo pomembno tekmo v boju za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. Zadnji nasprotnik Slovenije pred začetkom EuroBasketa bo v Münchnu Nemčija, s katero se bo Slovenija nato pomerila tudi že v prvem delu evropskega prvenstva.

Slovenci so lani avgusta na OI porazili Nemčijo. Foto: Reuters

In če je bila četrtkova tekma z Estonijo v Celju le nekakšen pripravljalni uvod na vse zahtevno, kar sledi, pa bo srečanje z reprezentanco, ki jo vodi Gordon Herbert, že podalo jasnejšo sliko, kam bosta reprezentanci lahko kotirali tudi v boju na EuroBasketu in komu se bo že močno smejalo v boju za svetovno prvenstvo. Nemci so trenutno v skupini J vodilna ekipa s šestimi zmagami in le enim porazom, enak izkupiček ima na drugem mestu Finska. Slovenci so tretji z razmerjem 5-2. Edini poraz v kvalifikacijah so Nemci zabeležili že v prvem krogu prvega dela kvalifikacij, ko jih je septembra lani na domačem parketu presenetila Estonija (66:69).

Schröder: Slovenija je zelo, zelo dobra ekipa

Zatem so nemški košarkarji nanizali šest zaporednih zmag. Kot zadnje so v četrtek brez večjih težav v Stockholmu odpravili še Švede (67:50). Na tisti tekmi se je s 16 točkami najbolj izkazal košarkar Orlanda Franz Wagner, 12 točk je dodal 28-letni zvezdnik Dennis Schröder, ki je bil sicer vse do odhoda na Švedsko na seznamu poškodovanih košarkarjev in je bilo pričakovati, da sploh ne bo potoval v Stockholm, a je bil na koncu nared za tekmo. Ima pa več težav s poškodbo center Indiane Daniel Theis, ki bo tako izpustil tekmo s Slovenijo, z nemške košarkarske zveze pa so sporočili, da se bodo o njegovem igranju na EuroBasketu dokončno odločili v torek.

Daniel Theis ima težave s poškodbo. Trenutno še trenira individualno in opravlja terapije, so sporočili z nemške košarkarske zveze. Foto: Guliverimage

Nemci so imeli sicer pred delavnim poletjem kar nekaj težav s poškodbami in odpovedmi, iz lige NBA tako pogrešajo Moritza Wagnerja, Isaaca Bongo, Maximiliana Kleberja in Isaiaha Hartensteina. Bonga in Wagner manjkata zaradi poškodb, Kleber in Hartenstein pa sta se odpovedala nastopu. Vlogi prvih zvezdnikov sta tako povsem pripadli Theisu in Schröderju. "Slovenija je zelo, zelo dobra ekipa. Zagotovo bodo na EuroBasketu igrali za najvišja mesta, in to je treba spoštovati. Seveda pa se želimo meriti z najboljšimi in videti, kje smo trenutno. Mislim, da je igranje proti takšni ekipi za nas zelo pomembno. Želimo biti konkurenčni in zmagati," je pred obračunom dejal prvi zvezdnik nemške reprezentance Schröder, ki je nazadnje igral za Houston.

Slovenci v lov za deseto zmago na medsebojnih obračunih Nemško izbrano vrsto vodi Gordon Herbert. Foto: Guliverimage

Slovenija in Nemčija sta do zdaj odigrali petnajst medsebojnih dvobojev. Na devetih so se zmage veselili Slovenci, na šestih pa so bili uspešni Nemci. Reprezentanci sta se nazadnje srečali na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu, Slovenci so bili takrat boljši s 94:70. Nemci so sicer v zadnji pripravljalni tekmi prejšnji teden s kar s 56:83 klonili proti Srbiji.

"Slovenija igra na res visokem nivoju, v ekipi imajo veliko individualnega talenta, predvsem z Dončićem, in utečeno ekipo, ki je zmagala na zadnjem evropskem prvenstvu. So izjemno nevarni in res so odlična ekipa. To bo težka tekma, v kateri se bomo spet pomerili z vrhunsko ekipo, a takšna srečanja nam bodo pred evropskim prvenstvom prišla še kako prav. Tekma je seveda pomembna za kvalifikacije pa tudi za dviganje ravni naše igre pred evropskim prvenstvom," pa je Slovencem pred tekmo na dušo popihal član berlinske Albe Maodo Lô.

Širši seznam nemške reprezentance: Niels Giffey, Justus Hollatz, David Kramer, Maodo Lô, Andreas Obst, Dennis Schröder, Christian Sengfelder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner, Moritz Wagner, Nick Weiler-Babb, Jonas Wohlfarth-Bottermann.

