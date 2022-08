S tarčo na hrbtu

V svetu športa šampioni venomer poudarjajo, da je lažje priti na vrh, kot ga braniti. Tega se zelo dobro zavedajo tudi v slovenski košarkarski reprezentanci, kjer bodo od 1. septembra branili naslov prvaka iz leta 2017. In prav vse ekipe imajo veliko željo, da na kolena spravijo aktualne evropske prvake.

Kdo bo zmagovalec skupine B na EuroBasketu? Slovenija 12 glasov + 48,00%

Francija 8 glasov + 32,00%

Litva 1 glasov + 4,00%

Nemčija 1 glasov + 4,00%

Bosna in Hercegovina 2 glasov + 8,00%

Madžarska 1 glasov + 4,00% Oddanih 25 glasov

Nemcem je to uspelo v nedeljo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pred domačimi navijači tik pred začetkom EuroBasketa in podobno bodo želeli storiti tudi preostali. "Zdaj imamo tarčo na hrbtu. Vsi želijo premagati evropske prvake. Po mojem bo to prvenstvo najmočnejše do zdaj. Veselim se vseh tekem. Če želimo osvojiti, moramo premagati najboljše," poudarja kapetan reprezentance Goran Dragić.

Sam dodatnega pritiska, ker ima Slovenija naziv evropskega prvaka, ne čuti. Zanj je to izziv, da tudi letos skupaj z moštvenimi kolegi pride na zmagovalni oder: "Vsa država pričakuje medaljo, ki je tudi cilj. Potrpežljivi moramo biti. Imamo težko skupino. Moramo iti tekmo za tekmo. Verjamem, da lahko posežemo po medalji, če bomo dobro odprli prvenstvo."

"Želja je, da osvojimo medaljo. Da z bratom osvojiva nekaj skupaj."

Gogi se je po petih letih premora spet odločil, da obleče reprezentančni dres, v katerem se zelo dobro počuti. Brat Zoran je bil tisti, ki ga je najbolj prepričeval. In zdaj sta naposled skupaj ter želita stopiti do medalje, ki se je mlajšemu leta 2017 zaradi poškodbe kolena izmuznila: "Zelo lepa dva meseca sta za menoj, sploh ko smo igrali doma v Stožicah in Zlatorogu. Po petih letih neigranja, od velikih tekmovanj bi v tem obdobju lahko zaigral na olimpijskih igrah, je lepo priti nazaj. Želja je, da osvojimo medaljo. Da z bratom osvojiva nekaj skupaj. Morda je to pretehtalo, da sem spet tukaj."

V reprezetanco se je vrnil tudi zaradi brata, s katerim bi rad osvojil medaljo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Reprezentanca je hladno prho doživela tik pred začetkom prvenstva. Potem ko je v četrtek v Zlatorogu premagala Estonijo, je v nedeljo v Münchnu konkretno izgubila proti izbrani vrsti Nemčije. Igra je bila preveč anemična, česar se v naši reprezentanci dobro zavedajo in verjamejo, da bodo že 1. septembra proti Litvi spet pokazali obraz, ki jih je krasil v preteklosti.

"Najpomembnejše je, da si na parketu, ko se tekma lomi"

"Nismo še tam, kjer bi morali biti. Evropsko prvenstvo je dolgo tekmovanje. Če bi bili zdaj v najboljši formi, ne bi bilo najbolje. V skupini imamo pet tekem. Vsaka bo pomembna. Tekme ne bodo lahke. Veseli me, da igramo precej blizu doma. Upam, da bo prišlo čim več navijačev in nas bodo podpirali, mi pa jim bomo poskušali vrniti z dobrimi igrami," razlaga kapetan Slovenije.

Z Luko Dončićem bosta zagotovo zaključevala tekme skupaj na parketu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Njegova vloga v letošnji akciji je nekoliko drugačna kot pred petimi leti, ko je povezoval niti. To počenja še zdaj, vendar se je njegova vloga v ekipi nekoliko spremenila. Gogi je bil v Istanbulu proglašen za MVP prvenstva in je bil skupaj z Luko Dončićem v idealni peterki. Na zadnjih tekmah smo večkrat videli, da je prišel v igro s klopi. Z razlogom: "To je vse del taktike. Luka se je na olimpijskih igrah precej utrudil. Žoga je veliko pri njem. Narediti moramo tako, da bomo držali tempo tudi takrat, ko gre on na klop. Na koncu pa verjamem, da bova zaključevala tekme. Nimam težav s tem. Sem že toliko izkušen. Najpomembnejše je, da si na parketu, ko se tekma lomi. Osebno mi nič ne pomeni, ali začnem tekmo ali pridem s klopi. S Saletom (Aleksander Sekulić, op. a.) sem se pogovoril o tem. Odvisno bo tudi od nasprotnika. Bomo videli."

Verjame, da bo na prvenstvu s sodniki drugače. "Tudi ti bodo drugi."

Ko smo ga povprašali, ali je kaj pomirjen pred prvenstvom, ker medaljo že ima iz Istanbula, je odgovoril: "O tem nisem razmišljal. Vesel sem, da imamo zlato medaljo. Če je mogoče, zakaj ne bi imeli dveh. Mislim, da imamo dobro, kakovostno ekipo. S fanti se dobro razumemo, imamo dobro kemijo. Ko bodo težke tekme, bo skupinska moč prišla do izraza. In to mi imamo."

Foto: Guliverimage

Zaveda se, da bodo morali biti s fanti osredotočeni od prvega dne, saj le takšen pristop prinaša uspeh. Opozorilo so dobili proti Nemčiji, ko so igrali preveč mehko v obrambnih nalogah, prav tako pa so veliko pozornosti namenili debatnemu krožku s sodniki. O tej temi je Gogi že pred odhodom v Nemčijo povedal naslednje: "Nekako smo zelo nervozni ob sodnikih. V četrtek sem umirjal fante, na koncu sem še sam izgubil glavo, ker so piskali prekršek v napadu. Verjamem, da bo na evropskem prvenstvu drugače. Tudi sodniki bodo drugi. Na evropskem bo morda drugače."

Slovenija bo torej 1. septembra proti Litvi začela EuroBasket, v skupini pa jo nato čakajo še obračuni z Madžarsko (3. september ob 20.30), Bosno in Hercegovino (4. september ob 17.45), Nemčijo (6. september ob 20.30) in za konec s Francijo (7. september ob 17.15). Najboljše štiri reprezentance bodo napredovale v osmino finala, v katerem se bodo križale s skupino A – v tej bodo nastopale Belgija, Bolgarija, Črna gora, Gruzija, Španija in Turčija.