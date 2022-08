Slovenski odbojkarji se bodo po dnevu tekmovalnega premora, ki je po zahtevni tekmi z olimpijskimi prvaki Francozi in porazu po petih setih prišel še kako prav, v polnih Stožicah zoperstavili še zadnjemu tekmecu v skupinskem delu svetovnega prvenstva, Nemcem.

Ti imajo, tako kot Slovenci, na računu zmago s 3:0 proti Kamerunu in poraz proti Franciji, a Nemci so proti galskim petelinom kljub lepi prednosti v drugem nizu (23:16) izgubili brez osvojenega seta, medtem ko je naša reprezentanca vknjižila točko. Slovenci so tako s točko več na drugem mestu skupine D, v kateri bo na vrhu, če ne bo senzacije na tekmi s Kamerunom, končala Francija. Nemci pa so tretji. Zagotovo bosta v osmino finala napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca te skupine, lahko pa tudi tretja (napredujejo tudi štiri najboljše tretjeuvrščene).

"Če po tekmi s Francijo nismo mogli biti zadovoljni z rezultatom, smo po zmagi s 3:0 nad Kamerunom, ki je v prvem setu igral zelo dobro, lahko precej bolj. Ko moraš zmagati, si vedno nekoliko pod pritiskom, kar se nam je videlo na igrišču, a v drugem setu smo zaigrali bolj sproščeno in zanesljivo zmagali. Boljšega darila skoraj ne bi moglo biti. Zmaga s 3:0 je pred pomembno tekmo dobra za samozavest," se je po nedeljski zmagi nad afriško reprezentanco v mešani coni Stožic smejalo slavljencu Lukasu Maaseju.

"Tekma proti Sloveniji je že zaradi njene kakovosti zahtevna, zdaj pa igrajo še v svoji dvorani, dejavnik občinstva bo na njihovi strani," pravi 24-letni Lukas Maase. Foto: Siniša Kanižaj

Naučil ga je veliko

Mladeniču, ki se je moral v reprezentanci zaradi težav s poškodbami s korektorskega položaja preseliti na položaj srednjega blokerja, bo v torek nasproti stal zadnji dve sezoni klubski kolega Dejan Vinčić. "Veselim se igranja proti Dejanu, prijatelju, s katerim sva bila zadnji leti skupaj pri Friedrichshafnu, lahko rečem, da me je v klubu naučil veliko," se snidenja veseli Maase, ki se zaveda, da bodo imeli Nemci dodatnega nasprotnika na tribunah.

Z Dejanom Vinčićem sta bila zadnji sezoni klubska soigralca, v prihodnje ne bosta več. Foto: Guliverimage "Tekma proti Sloveniji je že zaradi njene kakovosti zahtevna, zdaj pa igrajo še v svoji dvorani, kar je velik dejavnik, imeli bodo veliko podporo občinstva. A mi bomo naredili vse, da jih premagamo. Zelo pomemben bo sprejem, pa seveda servis, če bomo v teh elementih prikazali dobro igro, lahko pričakujemo tesno tekmo," pravi 24-letnik in dodaja, da so od lige narodov, v kateri so tako kot Slovenci ostali brez zaključnega turnirja, napredovali: "Predvsem takrat, ko sprejem ni najboljši, imamo zdaj več rešitev, izboljšali pa smo tudi servis."

Organizirani, trdoživi, z vrhunskim trenerjem "Kakovostna reprezentanca, zelo dobro organizirana, z vrhunskim trenerjem. Na sredini imajo nekaj težav s poškodbami. So pa trdoživi, Nemci se nikoli ne predajajo. Za zmago bomo zagotovo morali ponoviti igro proti Franciji, ko so bili trije sete in pol na res zelo visoki ravni. Ta igra nam daje dodaten motiv za naprej," pred večerno tekmo pravi Vinčić, ki je večino obračuna proti Franciji pospremil ob igrišču, že v prvem nizu ga je namreč zamenjal Gregor Ropret.

Moral bi jih voditi Giani, a ...

Reprezentanci sta se zadnjič srečali lani v ligi narodov v mehurčku, ko so bili Nemci eni od redkih, ki jim je v dolgem predtekmovalnem delu na kolena uspelo spraviti našo zasedbo. Takrat še pod selektorsko taktirko nekdanjega selektorja Slovencev Andree Gianija. Ta bi moral Nemce voditi tudi na prvenstvu v Ljubljani, a se je konec marca poslovil od njih in se preselil k Francozom, selektorske vajeti pa je prevzel Michal Winiarski.

Nemce bi moral na prvenstvu voditi Andrea Giani, a se je spomladi preselil k Francozom, selektorske vajeti pa je prevzel 38-letni Poljak Michal Winiarski. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Nemci na svetovnem prvenstvu nastopajo petič, najuspešnejši so bili leta 2014 na Poljskem, ko so se veselili brona. Slovenija, ki na svetovni lestvici zaseda 10. mesto, in Nemčija, ki je na 16., sta se v zadnjih letih pomerili osemkrat. Petkrat so zmagali Nemci, trikrat Slovenci.

"Za takšne tekme treniramo"

Nekdaj odlični poljski sprejemalec Winiarski ima z največjih tekmovanj ogromno igralskih izkušenj, ne nazadnje je bil kapetan reprezentance, ko je Poljska leta 2014 prvič postala svetovna prvakinja. Kot selektor pa reprezentanco na tako velikem tekmovanju vodi prvič.

"V tej vlogi na prvenstvu se počutim čudovito. Dobro, po tekmi s Francijo sem bil zelo jezen, saj smo imeli v drugem setu svoje priložnosti, pa jih nismo izkoristili. A to je pač življenje nas trenerjev, ni lahko sprejemati porazov. Sem pa zdaj zelo vesel, saj je bil odgovor moje ekipe proti Kamerunu zelo dober. Kot trener čutim, da je to svetovno prvenstvo nekaj novega, a hkrati niti ni, saj sem v odbojki vse življenje, trikrat sem igral na svetovnih prvenstvih, tako da so mi stvari poznane," se je 38-letnik dotaknil selektorskega dela. "Treba bo dobro nadzorovati čustva. Vemo, da ima Slovenija zelo dober servis, v naših rokah je, da bomo tudi mi dobro servirali. Zavedamo se, da nas čaka zahtevna in pomembna tekma, pred množico navijačev, a na takšnih tekmah je najlepše igrati, za takšne tekme treniramo." Foto: Guliverimage

Ta ga bo zvečer postavil pred slovenski izziv. "Treba bo dobro nadzorovati čustva. Vemo, da ima Slovenija zelo dober servis, v naših rokah je, da bomo tudi mi dobro servirali. Zavedamo se, da nas čaka zahtevna in pomembna tekma, pred množico navijačev, a na takšnih tekmah je najlepše igrati, za takšne tekme treniramo."

Srečanje se bo v Stožicah začelo ob 20.30.