"Kakovost igre Slovencev se pred domačimi gledalci zviša, doma je Slovenija drugačna, še bolj nevarna. To bo zahtevna tekma, gledalci bodo videli odbojko na visoki ravni, kar je za nas dobro, saj nam bo to koristilo za poznejšo fazo tekmovanja," pred večernim vrhuncem skupine D v Stožicah med Slovenijo in olimpijsko prvakinjo Francijo (20.30) gostiteljem laska nekdanji selektor Slovencev, zdaj pa Francozov Andrea Giani. Razgovoril se je tudi o pritisku lova na "trojno krono", (pre)velikem številu reprezentanc na enem mestu, sistemu tekmovanja, ki nekatere razburja ...

Pred slovensko odbojkarsko reprezentanco je prvi vrhunec domačega svetovnega prvenstva. V razprodanih Stožicah jim bo ob 20.30 nasproti stala olimpijska prvakinja in zmagovalka zadnje izvedbe lige narodov Francija, pa tudi stari selektorski znanec Andrea Giani, ki je Slovence pred sedmimi leti popeljal do premiernega finala evropskih prvenstev in srebra.

"To ni identiteta naše ekipe"

Nad predstavo svojih varovancev na prvi tekmi prvenstva ni bil navdušen. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Obe reprezentanci sta jubilejni 20. mundial odprli s pričakovanima zmagama, Slovenci so s 3:0 premagali Kamerun, Francozi pa z istim rezultatom Nemce (ti so v drugem setu vodili s 23:16, na koncu pa so ga dobili Francozi), a po zmagah v nobenem taboru niso prekipevali od navdušenja nad predstavami.

"Z rezultatom sem zadovoljen, s kakovostjo igre ne morem biti. Res je, da je bila to ena prvih tekem prvenstva, na katerih reprezentance nekako vedno iščejo način, kako priti v pravi ritem, a treba je vedeti, da na letošnjem prvenstvu tega časa nimaš veliko. Po zgolj treh tekmah takoj sledi osmina finala. Pri našem načinu igre včasih lahko prihaja do napak v obrambi in določenih situacijah, vezanih na tranzicijo. In tu nismo bili na želeni ravni. Na koncu drugega seta nam je sicer uspelo nadoknaditi več kot pet točk zaostanka, v tretjem setu pa so si "side-outi" sledili drug za drugim. Na koncu je set pripadel nam, a takšna igra me ne navdušuje. To ni identiteta naše ekipe," nam je po zmagi nad Nemci dejal Italijan na klopi Francije in dodal: "Ne bi rekel, da je bila težava v pritisku, pač pa morda bolj v tem, da moraš v ta turnir takoj vstopiti z vso močjo, saj ni časa za 'tipanje', da bi si rekel: 'Dobro, saj je šele prva tekma, imamo jih še cel kup', saj teh, ponavljam, do osmine finala ne bo več veliko. Mi pa moramo vsako tekmo izkoristiti za rast igre."

Leta 2015 so Slovenci pod njegovim vodstvom prvič postali evropski podprvaki. Foto: Vid Ponikvar

Spomini so oživeli, a osredotočen je na Francijo

Giani je selektorski položaj Nemčije zapustil konec marca, da bi vodil Francijo, pri kateri je zamenjal slovitega Brazilca Bernarda Rezendeja, ki je odstopil iz osebnih razlogov. Posledično se je znašel v skupini s tremi reprezentancami, na katere ga veže selektorsko delo. Slovensko taktirko je vihtel v letih 2015 in 2016, nato pa odšel naproti novim, tudi finančnim izzivom in prevzel Nemce.

"Ne zgodi se ravno vsak dan, da se znajdeš v takšnem nenavadnem položaju. Tako z igralci kot štabom Slovenije in Nemčije me veže določena vez, a trenutno sem popolnoma osredotočen na Francijo, na mojo ekipo. Ob vrnitvi v Slovenijo je seveda čustveno, saj oživijo lepi spomini, sploh ko se s fanti srečamo v hotelu. Leto 2015 je bilo za nas izjemno leto, zmagali smo mnogo tekem, prvič zaigrali v finalu evropskega prvenstva. Težko bi bilo bolje, no, lahko bi bilo, z zlatom, a na to leto ostajajo izjemni spomini. Do slovenske reprezentance gojim veliko spoštovanje, a ko se tekma začne, na drugi strani ni prijateljev, je le bojevnik, ki ga želiš s svojimi bojevniki premagati."

52-letnik vloge favorita zaradi dejstva, ker Slovenija igra doma, ne želi povsem prevzeti na pleča svoje ekipe. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Kakovost igre Slovencev se doma zviša"

Izkupiček medsebojnih tekem je močno na strani Francije, ki je Slovencem zadala kar nekaj bolečih porazov. Premagala jih je tako v finalu EP 2015, v katerem je naše odbojkarje vodil prav Giani, nič kaj prijeten pa ni spomin na januar 2020, ko so Slovenci v polfinalu kvalifikacij za olimpijske igre vodili z 2:0 v nizih, a so Francozi po velikem preobratu poteptali slovenske olimpijske sanje. Slovenci so Francoze na uradnih tekmah premagali le enkrat, in sicer v skupinskem delu lanske lige narodov (3:2).

"Slovenija pred domačimi gledalci je drugačna Slovenija, kakovost njene igre se takrat zviša, doma je še bolj nevarna." Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Papirnata vloga favoritov pripada drugi reprezentanci svetovne lestvice, ki pa je 52-letnik ne želi sprejeti v popolnosti.

"Veselim se tekme s Slovenijo, ker ta že vrsto let igra dobro odbojko. Raven igre bo drugačna, zelo visoka, višja kot proti Nemčiji, atmosfera v Stožicah pa izjemna za domačine. Favoriti? Saj vemo, da Slovenija igra doma, kajne? In Slovenija pred domačimi gledalci je drugačna Slovenija, kakovost njene igre se takrat zviša, doma je še bolj nevarna. Mislim, da imamo podobne možnosti za zmago. Spoštujem to reprezentanco. Ima kakovostne igralce, ki skupaj sestavljajo odlično ekipo, povrh vsega pa, ponavljam, igrajo v Sloveniji. Želim si, da v tej tekmi najdemo svojo identiteto, da smo osredotočeni in posledično zvišamo kakovost svoje igre. Zavedam se, da bo to težka tekma, kar pa je za nas dobro, saj potrebujemo težke tekme za poznejše faze tekmovanja," pred srečanjem razmišlja mož, ki je mnogim slovenskim reprezentantom vcepil zmagovalno miselnost, jih prepričal, da lahko igrajo proti vsakemu, še več, da lahko na največjih tekmovanjih osvajajo odličja.

Francozi želijo "trojno krono", pritiska se ne boji "Pritisk zagotovo je, a prav je tako. Velik pritisk igralcu pomaga, da res da vse od sebe, da igra z največjo mogočo energijo, da razmišlja zgolj in samo o odbojki." Foto: Guliverimage

Francozi imajo s svetovnih prvenstev le eno kolajno, pred več kot 20 leti so bili bronasti, na drugi strani pa se nekdanji izvrstni odbojkar lahko pohvali s tremi naslovi svetovnega prvaka. In to zaporednimi. Z Italijo je odbojkarski svet pokoril leta 1990, 1994 in 1998, z njo štirikrat postal evropski prvak, trikrat pa osvojil tudi olimpijsko odličje.

Trikrat zapored so na svetovni vrh stopili le še Brazilci, letos pa to lahko uspe gostiteljem Poljakom. A galski petelini upajo, da lahko z Gianijem prvič splezajo na prestol. Popotnica je več kot odlična. Francozi so lani poleti še pod vodstvom legendarnega Laurenta Tillieja postali olimpijski prvaki (Tillie je že pred OI napovedal, da se po tekmovanju in skoraj desetih letih selektorskega dela poslavlja), pred mesecem so z Gianijem osvojili ligo narodov, zdaj pa doma vsi upajo na "trojno krono" v dobrem letu. Koliko pritiska občutijo?

"Ta je zagotovo, a prav je tako. Velik pritisk igralcu pomaga, da res da vse od sebe, da igra z največjo mogočo energijo, da razmišlja zgolj in samo o odbojki. Ta ekipa je olimpijska prvakinja, kar ni kar tako, ima možnosti za naslov, a gremo počasi."

Veselje ob julijski zmagi v ligi narodov, v kateri je Francoze prvič vodil kot selektor. Foto: Guliverimage

"16 reprezentanc na enem mestu je preveč"

Gianijeva četa bo po obračunu s Slovenci za konec skupinskega dela v Stožicah igrala še proti Kamerunu, po zadnjem dnevu skupinskega dela pa bo jasno, ali jo bo pot odnesla na Poljsko ali bo ostala tu.

Organizacija v Ljubljani, ki gosti kar štiri od šestih skupin, je dobra, pravi, a ob tem dodaja: "Počutimo se dobro, za nas je dobro poskrbljeno, a menim, da je 16 reprezentanc na istem prizorišču preveč. Sploh z vidika treningov. Pred srečanjem z Nemci smo v Stožicah opravili zgolj enourni trening. Menim, da bi bilo bolje, da bi reprezentance prerazporedili, 16 na enem mestu se mi zdi preveč. Razumem pa, da je na vse skupaj vplivala zamenjava organizatorja, da časa za pripravo niso imeli veliko, tako da se ne bom pretirano pritoževal."

"Najbolje, kar lahko naredimo, je, da sistem takoj sprejmemo in ne premlevamo o njem. Spremeniti ne moremo ničesar, lahko se zgolj osredotočamo na svojo igro, na svoje tekme ..." pravi o sistemu tekmovanja. Foto: Guliverimage

"Najbolje, da sistem takoj sprejmemo, saj spremeniti ne moremo ničesar"

Kot se javno ne želi nad sistemom tekmovanja, ki predvideva, da gostitelja v primeru napredovanja v izločilne boje, v katerih bo 1. igral s 16., 2. s 15. ..., napredujeta kot prvi in drugi nosilec, ne glede na to, s katerega mesta sta dejansko napredovala iz skupine. Selektor Srbije Igor Kolaković je bil do pravila kritičen, saj ne razume, zakaj imata Poljska in Slovenija takšno prednost. "Gre za svetovno prvenstvo, ne zasebno tekmovanje," je dejal Črnogorec.

Giani je ob vprašanju o sistem bolj preudaren: "Vem, kaj je rekel Igor, ampak ... Najbolje, kar lahko naredimo, je, da sistem takoj sprejmemo in ne premlevamo o njem. Spremeniti ne moremo ničesar, lahko se zgolj osredotočamo na svojo igro, na svoje tekme ... Verjamem, da se bo na koncu osem najboljših reprezentanc borilo za odličja in da bo na koncu zmagala najboljša ekipa."

Kdo bo imel "zlati nasmeh", bo jasno 11. septembra, ko bodo finale gostile Katovice.