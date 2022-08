Slovenci po drami in preobratu klonili proti olimpijskim prvakom!

Slovenska odbojkarska reprezentanca je pred več kot 11.000 glasnimi navijači v Stožicah po hudem boju z 2:3 izgubila s favorizirano olimpijsko prvakinjo Francijo. Slovenci so imeli v četrtem setu dve zaključni žogi za zmago, a so se Francozi vrnili v igro in priredili preobrat. Zadnja tekma skupinskega dela Slovence čaka v torek ob 20.30 proti Nemčiji.

Svetovno prvenstvo v odbojki (Slovenija in Poljska), 3. dan Nedelja, 28. avgust Skupina D (Ljubljana)

Francija :Slovenija 3:2 (21, -22, -23, 32, 7)



V torek nad Nemce

Slovenci bodo imeli v ponedeljek tekme prost dan, v torek pa jih ob 20.30 čaka še zadnja tekma skupinskega dela. Udarili se bodo z Nemci, ki so vlogo favoritov za prvo zmago danes upravičili proti Kamerunu.

Brazilci, Poljaki in Američani že v izločilnih bojih

Tretji dan svetovnega prvenstva se je začel že dopoldan v Stožicah, kjer sta se za prvo zmago na tekmovanju udarila Kuba in debitant Katar. Zmagali so Kubanci. Na popoldanski tekmi so Brazilci s 3:0 odpravili Japonsko in si kot prvi zagotovili osmino finala.

V tej so tudi že Američani, ki so v Katovicah po Mehičanih zanesljivo odpravili še Bolgare, in branilci naslova Poljaki, ki so v dobri uri odpihnili Mehiko.